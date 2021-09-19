從一篇殺氣文章的放收 看習延任阻力

中共當前最大的政治問題，莫過於總書記習近平 明年是否能順利延任。如果真如一般認定，他將順利進入第三任期，目前不明朗的情勢將得到澄清，至少未來五年甚至十年，中國 仍將在他掌權下發展。問題是他能順利連任嗎？

中共中央政治局8月31日決定，今年11月舉行19屆六中全會，主要議題是「總結黨100年的重大成就和歷史問題」。這次全會可能採取「歷史決議」方式，通過中共第三個歷史性決議文，外界猜測其內容甚至可能否定或部分否定「鄧小平改革開放路線的偏差」。目前確定的是，決議必然肯定當今習近平路線，包括共同富裕和整肅私企，唯有這樣，習抓權不放才有目標和方向。

習近平大權在握，自2018年初廢除國家主席任期制起，延任就一直醞釀，輿論大多認為習勢必延任。但事情能否如此順利？有無內部阻力？8月底到9月初的一篇文章從全面鋪陳，到收起、清洗澄清，顯示習延任檯面下暗潮洶湧。

8月29日，人民網、新華網、央視網、中國軍網、光明網、中青在線、中新網、環球網等黨媒同時刊登一篇題為「每個人都能感到，一場深刻的變革正在進行」的文章。這篇文章作者李光滿，是華中電力報退休人物，他本來發布在微信公眾號和微博，為何能得到重量級黨媒同時轉載，形成鋪天蓋地聲勢，外界聯想必然是黨中央授意。更重要的，文章殺氣騰騰，與當年文革發動時的手法如出一轍，因此海內外許多人認為這是文革檄文，「二次文革」已展開。

就在人人感到「脊背涼透」時，「環球時報」胡錫進9月2日貼文，指人們過度解讀這篇文章。但胡言沒有太多人相信；獲習高度信任的副總理劉鶴6日說，政府支持民營企業的政策沒有變，因為民營企業對經濟的作用大，提供了「50%的稅收，60%的GDP，70%的企業創新，80%的就業，90%的新增就業」，目的在「洗清」該文內容。

9月8日，「人民日報」再出手，以頭版社論方式「滅火」，指沒有什麼新文革，中央兩手並重，「監管」和「發展」同時進行。「監管」指自去年底打擊螞蟻金服以來的所有整肅私人企業運動，「發展」指支持私企發展的政策沒有變。

從8月29日到9月8日的10天，「深刻變革」來去匆匆，從「每個人都能感到」至迅速被否定，到底中間發生了什麼？變革是否就此消失？事件有什麼意義？綜合看來：

一，事情必起於「一尊」：「深刻變革」文章能迅速全面獲黨媒轉載，又能迅速滅火，唯一解釋只能是按最高指示而行。為什麼習近平這樣做？最可能的分析是，事情與六中全會和20大延任有關，因為六中全會的結論必然肯定習近平路線，而他的路線必然包括共同富裕和整肅企業。將「深刻變革」文章放出來，挑起新文革的恐懼，正是拉抬習路線，為六中全會鋪路；就算文章被迫收起來，拉抬目的已達到。

二，新文革引起香港、美國和大陸震盪。香港商界一片譁然，親北京 商人紛紛質疑，共同富裕對經濟和外來投資造成致命一擊，「均富」不可能，結果可能變「均貧」。華爾街不少支持北京的美商，在習8月17日「共同富裕宣言」後都陷入恐慌，紛紛表態指此路不通。北京整肅科技企業阿里、騰訊和滴滴出行等，加上共同富裕政策，富豪和大企業如驚弓之鳥，馬化騰8月18日立即再捐500億元人民幣，加上4月已捐500億元，共捐出1000億元，以響應共富；馬雲的阿里也於9月2日捐出1000億元。面對巨大恐慌，新文革只能收起來。

三，既然文章被收起，共同富裕和整肅運動會繼續嗎？劉鶴說支持民營企業政策不變；人民日報社論最後定論是兩手並重，即支持私企政策不變，整肅運動和共同富裕政策也不會取消。值得注意的是，習近平9月2日在一次講話中宣布，繼上海和深圳後，北京將成立中國境內第三家證交所，主要是為中小企業集資，顯示共富和整肅範圍縮小，只針對富豪和大企業，與中小企業無關。

四，反習近平聲音在六中全會和20大將繼續發酵。共富和整肅運動對私企造成巨大驚嚇，企業幕後的紅色家族勢力群起反對；富人被迫配合「第三次財富分配」，繼續捐款交出財富，反習聲音和勢力集結，並尋求影響六中全會和20大。

習近平大權在握，反對勢力最終難阻止習延任，但牽制習的力量增加，可能影響20大後的人事安排。