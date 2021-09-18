這幾件大事 修復美中關係更加困難

本周與中共 相關的國際大事，一是美國 參謀首長聯席會議主席密利 上將未經授權，擅與共軍參謀長李作成密通電話，告訴中方美軍不會攻擊中國的事曝光。二是美、英、澳三國合組AUKUS聯盟，將協助澳洲自製核潛艦。兩件事都曝露北京對國際情勢恐有誤判，引來國際社會更多提防和反制。

密利去年10月30日打第一通電話給李作成，是根據美方情報認為，中共對美國政軍情勢和民心都有誤判，可能發動對美戰爭。密利信以為真，不惜破壞軍政軍令體制，越權打電話給敵方，引發「叛國」的質疑。

有人推崇密利把止戰、和平放在國家利益之上，值得推崇。也有分析指密利和參謀首長聯席會副主席John Hyten近日續強調，美軍目標是「永不與中國開戰」，犯了瀆職和戰略失誤。一支表明不會對特定國家開戰的軍隊，失去威懾反制優勢，表明軍隊不聽從文人總統領導或美軍懼戰厭戰，難怪近期共軍「反將美國一軍」(新華社語)，頻有挑釁舉動。

關鍵在密利得到何種情報？「華盛頓郵報」等報導，密利「分析情報建議」後相信，中方可能發動攻擊。但主管所有情報的前國家情報總監雷克里夫指出，他並未接到任何密利所說的中國情報。而密利第二通致李作成電話向對方保證美國百分之百穩定，只是民主有時很混亂，表明美軍無動武計畫，中共軍方又何來美國要攻擊中國的依據？

事實上，美國去年大選時雙方利用社群平台粗暴放話，謠言滿天，情報也指中俄都藉機干擾美國大選。支持川普的極右陣營英文或中文平台天天引用挺川普律師的話，指民主黨做手腳、大選有弊，軍方右翼可能發動政變，擁護川普，危言聳聽，但從未證實軍方有政變企圖。

即使川普言論尖銳，但美國從未有對中國動武之意。中方如對美國小道謠言信以為真，要迎戰美國，就荒謬至極。更荒謬是四星上將密利竟以美方搜集的中方錯誤判斷作根據，向中方「澄清保證」，兩軍高層盲人瞎馬互動，就非常危險。這些內情盼參院日內邀密利赴國會作證時能釐清。

其次，美英澳組AUKUS安全倡議有如軍事聯盟，是拜登從阿富汗撤軍後的首個重大戰略行動，反映中共因誤判情勢，把自己逼進牆角。

拜登政府結合盟邦繼續圍堵中國，而拜登和習近平通話，中共還夢想「推動中美關係儘快回到穩定發展的正確軌道」，「希望美國政府糾正一段時期以來的錯誤對華政策，同中方相向而行」。外界很難理解這些話是外交辭令或活在自己的夢想中；北京要求美中破冰前須處理「兩個清單」，更如白日夢。

澳洲長期反核，現在要自造核潛艦自保，難道不是中方威脅的結果。自澳洲政府對新冠病毒溯源表態後，成為北京報復對象。之前中共在南海造島擴軍，讓澳洲、菲律賓、越南等國家紛紛倒向美國。

AUKUS目前在「五眼聯盟」還有加拿大、紐西蘭未加入。加拿大因扣押孟晚舟，被北京以經貿、扣留人質等報復，而渥太華堅持用華為5G設備，是否加入AUKUS或許待加國大選後情勢會明朗。紐西蘭因左派執政，總理阿爾登立即重申禁止核潛艦進入紐西蘭水域，續向中共靠攏。

美方讓澳洲自行解決澳法之間原本的潛艦合約，法國損失數百億美元軍火商機而憤怒，是否影響參與印太策略？北京如何居間運用？都成新變數。而中共鷹派「環球時報」直指澳洲「最可能成為中國為反擊遏制而殺一儆百的目標，第一批在南海喪命的西方士兵最可能就是澳大利亞人」。這種論調只會強化各國結盟抗中。

此外，兩件事讓北京如坐針氈。一是西方是否杯葛北京明年2月冬奧，只讓選手參加，各國領袖缺席。如政治抵制冬奧，加上疫情鎖國，中國將顏面無光。二，去年1月15日簽訂的美中第一階段貿易協議年底到期，中方履約購買糧食極不理想，拜登政府可能祭出301修款制裁北京補貼政策，並協調日歐同時出手，傳最壞情況可能對其餘3000億元中國貨也開徵關稅。

目前基本格局已形成：一，美中關係走進不可修復地步；二，中共對內造神，對外與普世價值進入對決階段；三，西方國家圍堵已成形，中共陷入孤立；四，北京推「共同富裕」整治企業，恆大地產2萬億元人民幣債務可能爆雷，政治不確定、經濟走回頭路，將激發社會不安；五，中共必然加強高壓維穩，不確定性愈來愈高。