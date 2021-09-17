美中新冷戰 或從澳洲立陶宛延燒全球

美、中兩國對抗情勢愈來愈接近冷戰。拜登總統15日與英國首相強生、澳洲 總理莫里森視頻記者會，宣布三國成立新戰略聯盟(AUKUS)，美英將技術轉移協助澳洲自製核動力潛艦，美國也將提供澳洲戰斧巡弋導彈，以確保印太地區穩定安全。此舉明顯在強化遏制中國 ，對照即將舉行的「四方安全對話」(Quad)峰會，美國籌組「亞洲小北約」愈來愈具體化。

另一方面，中、俄也強化合作協作關係，在第三國對抗美國為首的聯盟。只是迄今未見類似蘇聯支持古巴傭兵在非洲搞革命，或中情局(CIA)在拉丁美洲籌畫政變。而近期澳洲、立陶宛 相繼與中國摩擦，蝴蝶效應逐漸出現，更多國家可能成「代理人」，摩擦衝突一觸即發。

冷戰期間美蘇爭霸，往往在第三國較量。東歐國家加入華沙公約組織，納入以蘇聯為主的經濟分工圈；而美國與西歐國家成立北大西洋公約組織，以軍事、高科技管制等對抗蘇聯，如今世界漸走回歷史的老路。

澳洲以貿易立國，從二戰後舊宗主國英國沒落，澳洲就以亞洲作為生根立命基地。80年代中國改革開放後，澳洲農產品和礦產如鐵礦、煤炭、大麥、棉花、牛肉、原木、紅酒、龍蝦等，幾乎都以中國為最大出口市場。

近年中國崛起既是經貿力量，政治力也延伸，澳洲感受到威脅。中國對澳洲的大學校園、學術界與媒體大方贊助，扶植中共代理人。北京甚至透過華人團體，以政治獻金影響政治人物，引起澳洲朝野警覺。2018年澳洲國會通過「反外國干預法」，嚴格限制和監控中國滲透，並響應美國號召拒絕華為、中興參與5G建設。

另一方面，澳洲政府積極配合美國抗中政策。新冠肺炎爆發，澳洲呼籲國際調查疫情起源；聲援新疆、香港人權，關切台海情勢，積極參與印太軍事演習，所有舉動觸怒中國。北京以提高關稅或檢疫為由，禁止澳洲農礦產品進口，想用經濟力量逼澳洲就範，反而把澳洲逼成抗中的前鋒國家。

澳洲政府這樣做，內部並非沒有批評。前總理基廷撰文指責莫里森政府為取悅美國，對中國關係喪失獨立外交政策，不負責任地發起挑釁，導致澳洲進入戰略死胡同。另兩位前總理特恩布林、陸克文也將澳中關係惡化，部分歸咎於莫里森的鷹派作風，和澳洲保守派媒體推波助瀾。

無獨有偶，歐洲大陸立陶宛也與北京僵持，部分原因同樣出自國內。2020年10月，立陶宛新聯合政府成立，稱「將積極反對人權和民主自由所遭受的一切侵犯，從白俄羅斯到台灣，我們將捍衛世界各地為自由而奮鬥的人」。

果不其然，立陶宛對中國立場轉趨強硬。今年5月，立陶宛宣布退出中國與中東歐的「17+1」集團。立陶宛雖是小國，但北京擔憂骨牌效應，尤其拉脫維亞、愛沙尼亞、捷克和斯洛伐克會追隨立陶宛腳步，退出17+1機制。

今年立陶宛更允許成立「台灣代表處」，北京大怒，切斷與立陶宛貿易，中止「一帶一路」經立陶宛鐵路轉運。由於經濟懲罰無法對立陶宛產生足夠壓力，北京加碼召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛駐北京大使回國，有如將大使級關係降為代辦。

但立陶宛外長強調，北京愈施壓只會愈引起反彈。他說，澳洲至少是中型國家，有能力對抗中國，立陶宛人口只有280萬，缺乏外援，面對GDP是立陶宛260倍的中國，無法獨力對抗。但美國國務卿布林肯、國安顧問沙利文先後致電立陶宛，表達支持。

以人權立國的立陶宛不僅對抗中國，還提供政治庇護給白俄羅斯總統盧可申科的政治對手，白俄羅斯縱放中東難民越界到立陶宛報復；而立陶宛境內有俄羅斯的飛地加里寧格勒，生怕俄羅斯像對克里米亞一樣，打著護僑旗號入侵。

立陶宛自稱是「礦坑裡的金絲雀」，警惕其他國家，看到金絲雀遭遇就要察覺環境惡化，歐洲如不團結對抗中國與俄羅斯，大家都遭殃，主要呼救對象是美國。近日美國國務院歐亞事務副助卿墨菲率團訪立陶宛，立陶宛外長13日也訪問華府。

拜登日前致電習近平，表達避免兩國衝突的態度，但兩國在第三國交手熾烈。除了台灣議題，澳洲與立陶宛成樣板，未來更多國家可能加入抗中陣營，中國也支持一些國家抗美。美英澳組戰略聯盟是新序曲，雖然澳洲自製潛艦影響與法國購潛艦合約，使法國不滿，但新冷戰情正延燒全球，難有止熄的跡象。