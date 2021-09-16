美最高將領和敵軍私下通話 越權叛國？

「華盛頓郵報」新書揭露，川普 總統執政最後80天，參謀首長聯席會議主席密利 (Mark Milley)上將擔心川普引爆戰爭，曾兩度打熱線電話給中共中央軍委、聯合參謀部參謀長李作成，「保證」美國 不發動攻擊，以避免美中武裝衝突。此事被川普先譏為「寫小說」，繼而指控密利犯叛國罪；共和黨重量級參議員魯比歐(Marco Rubio)等指密利已不適任，要求拜登總統將他解職；但拜登卻力挺密利。

這事看來屬實，除了反映川普執政「一切都亂了套」，更顯示美軍優良傳統，如軍隊國家化、政治中立不介入政爭被破壞，高級將領面臨重大時機的判斷力更有問題。就像魯比歐說的，「密利無視國家安全」，「美國國家安全和領導世界的能力正處於危險中」。

理由是一，密利既未獲總統或國防部授權，逕自打熱線給「敵人」，違反國家體制和政府位階職權，有越權、通敵、洩密等之嫌，不論動機和目的多麼正當，與叛國已是一線之隔。

二，密利是川普2018年任命，他未盲從於川普，獨立人格卻用錯地方，才有突兀之舉。美軍效忠國家和憲法，不像習近平拔擢誰，誰就成「習家軍」，密利未成「川家軍」，他遵守美軍最高信條、西點軍校校訓「責任、榮譽、國家」；但責任之一就是接受三軍統帥總統領導，密利可能把「責任」放第一，才打電話想防止戰爭。問題在川普從未下令開戰。他本可尋求副總統、國會領袖等協助，卻貿然向敵軍「表白」，造成洩密。

三，參謀首長聯席會主席統率協調各軍種司令，等於代替總統統領各軍種。而憲法明文規定，總統是國家所有軍隊的最高統帥，與國會參院合享對外宣戰權，外交權也歸總統，軍人並無外交權。密利未經授權就打熱線電話給敵手，明顯侵犯總統權力。

四，川普內政和外交操作有很多「反中」措施，都是為選舉，明顯在走「戰爭邊緣論」，也是欺敵施壓策略；當時美中和外國很多人擔憂美中擦槍走火，或川普選情不利時可能對外開戰，藉戰爭停止大選，以緊急狀態為由讓總統自動延任，眾院議長波洛西也承認確有此顧慮。

密利頻密觀察和揣摩川普，可能比所有文武幕僚更提防川普動武和脫軌。當時有500多位退役將領連署公開信，認為川普不適任，也有近200位退將挺川普，密利也召集將領重申美軍中立，可見軍中分歧，情勢比外界想像危險。

密利致電李作成分別是去年10月30日(投票前四天)，和今年1月8日(挺川普民眾攻擊國會大廈兩天後)，是川普最可能有不尋常舉動的時刻。新書爆料，密利看到情報顯示，中方認為美國正準備對它發動攻擊，才撥電話。這麼一來，密利顯然也洩漏美國得知的中方情報，他告訴李作成後，如中共追查洩密，可能破壞美國情報來源，甚至抓到洩密者。

其次，密利向李作成說，「我向你保證，美國政府很穩定，一切都會好起來」；「我們不會對你們發動攻擊，或有任何有力行動」，承諾會在美國發動攻擊前警示李作成，用意在安撫中方，避免誤判而動武，避免兩國核戰相互毀滅。但設若對方如因此掌握美軍不攻擊，反而順勢先發制人攻擊美國，美國冒的風險有多高？

密利還召集高級將領，一一詢問如果川普發動戰爭要如何應對，即使動機是防止川普開戰，卻像在密謀「抗命叛變」，頗有爭議。

密利既洩漏川普的外交策略底牌，也洩漏美國高層分裂，川普指揮不動美軍了，讓北京知道川普和美軍都變成了紙老虎。習近平後來不斷強調東升西降、中美平起平坐，可平視美國，中共對美轉為高調，不知和密利表白是否有關？如果是，密利罪責就更大了。

美國核武發射程序非常嚴格，並非總統一人可定奪，軍方有各種核實、批准程序。密利最不濟還可在川普發動戰爭前抗命，或用請辭、公開勸諫訴諸全國民眾等方式阻攔，他竟出此下策，看似高瞻遠矚、關心國家安全，卻正如中情局長哈斯柏(Gina Haspel)說的，這是「走向右翼的政變」。

但民主黨人和反川普者似乎認同密利做法，未看到他對法制的破壞、對美軍的負面教育。身為美軍最高階將領，密利的判斷力、危機處理和越權等都是醜聞，玷汙了美軍傳統。拜登卻還廻護密利，真是不幸上再添更不幸，足見美國黨派紛爭傷害憲法體制，模糊了是非原則，惡性影響還在發酵和擴散。