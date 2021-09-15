亞馬遜砍掉數萬中國賣家 禍因何在？

今年4月迄今，美國 網購龍頭亞馬遜 (Amazon)大規模關閉中國 的賣家，至少有5萬至數十萬家中國網店被封閉。集中在深圳、向美國消費者銷售各種商品的賣家大面積倒店，有人數千萬美元貨款、存貨拿不回來，周轉不靈而跳樓自殺。騰訊報導，中國企業損失上千億人民幣。亞馬遜和中國廠商切割，到底是誰的錯？難道美中民間也開始脫鉤切割？值得一般網購者注意。

中國製造的商品便宜、有競爭力，是網購熱門貨；但賣假貨、作假評、偽劣商品充斥也是事實。據騰訊的「深網」報導，緊鄰深圳華為阪田基地的五和大道，是大陸跨境電商賣家聚集地。一位跨境電商賣家8月12日從高樓一躍而下自殺了，原因是亞馬遜店鋪被封，錢提不出來。

這條街的大賣家眾多，包括小米支持的帕拓遜(去年營業額近50億人民幣)，旗下主品牌Mpow被封，知名的傲基、澤寶、有棵樹等賣家也接連被封，還有更多小賣家，使整條街籠罩在陰霾下。深圳市跨境電子商務協會統計，從5月起，亞馬遜平台被封中國網售超過5萬家，行業損失超過人民幣千億元，使中國經濟景氣雪上加霜。

帕拓遜Mpow被封直接原因，是公司運營者聯繫客戶，索取五星好評，違反亞馬遜平台的「賣家行為準則」。過去中國廠商普遍這樣做，但被警告封店後只要改正，數周後就可恢復營業。但這次亞馬遜非常嚴厲，申訴後基本不回應，而是直接封店，斬斷一切生意。

亞馬遜對中國賣家影響多大？「深網」透露，過去十餘年，許多中國賣家使用亞馬遜平台，因為它流量大、利潤高。「深圳五虎」藍思網絡、澤匯、寶視佳、公狼、揀蛋網，和「華南城四少」傲基、有棵樹、通拓、賽維等，年銷售額都高達數十億，而亞馬遜也因這些賣家擁有更多產品和抽成利潤。

隨著亞馬遜實力增強，中國廠商愈來愈依賴它，話語權卻愈來愈小。賣家長久存在的違規被整治，立即面臨生死難題，和華為被美國政府卡脖子一樣，中國跨境電商也活在陰影下。

熟悉美國網購的人都知，亞馬遜或其他平台網購，中國產品占極高比例。如果不是在美國有代理商發貨，直接從中國發貨通常不明說，等消費者看到不收銷售稅、交運期數周，才知賣家在中國。而這些賣家常有五顆星評價，吹噓物美價廉、物超所值，但買主收貨後常發現不是那麼回事。

北美華人常用社群媒體如微信或其他網站，常見公開招攬網評寫手，只要代寫好的網評就能收到五至十元商品交換券，或免費商品回報。其目的就是作假欺騙，釣消費者下單。至於品質自然是參差不齊，物美價廉者不少，但也有很多質量極差，短期內就報廢或故障的產品。

如要求退貨，部分有良心廠商會同意退款，甚至商品不須退運，直接送給購買者。也有不少賣家推托不退貨退款，消費者啞巴吃黃連下認輸。這類作假網店還常賣仿冒名牌A貨，亞馬遜如發現會祭出懲罰措施。

川普、拜登兩任政府都圍堵中國，想阻止中國經濟超越美國，而亞馬遜、沃爾瑪這類巨商漸轉移部分採購至第三國。但中國貨種類、供應速度比其他國家強，企業追求利潤和互利下，並未和中國切割脫鉤。

美國人做生意對誠實、維護顧客權利非常重視。亞馬遜這類龍頭企業更挑剔和高調，最忌諱欺騙消費者或用不當手法營銷，偏偏在中國這是普遍存在的商場「潛規則」，因此常有中國人踩紅線。

「深網」指中國賣家普遍存在「刷單」行為，過去亞馬遜和賣家之間似有默契容忍。但今年4月，一家刷單公司將20至30萬家中國賣家的1300萬條信息洩漏到網上，引起美國媒體關注。亞馬遜創辦人兼CEO貝佐斯7月時交棒給賈西(Andy Jassy)，政策不同了。

亞馬遜這次封店理由包括不當使用評論功能、向消費者索取虛假評論、通過禮品卡操縱評論等。業內預估，接下來至少20萬至30萬中國廠商會被查封，深圳、溫州等地可能哀鴻遍野。

此事也影響美國網購者權利，牽動「中國製造」和華人國際形象。拜登迄今對美中貿易看來比川普溫和，未增加新制裁。但中國人想和美國做生意千萬不要「作死」，讓自己的生意走上絕路。在東亞國家很普遍的假網評、製造點閱率等假象，美國人不買帳，落後的行銷惡習不改，老美有代替品後遲早會拂袖而去，傷害的是中國經濟和自己。