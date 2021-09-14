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美國的三大歷史誤判、教訓和反思

社論

剛過去的九一一恐襲20周年，正值美國阿富汗狼狽撤軍後，激發很多人討論，美國將走向衰弱或振興？尤其中國一片看衰美國，美國是否避不開像羅馬帝國、大英帝國般盛極而衰的歷史循環，而走弱是否因太善意天真或領導無能？民選總統誤判，美國陷入20年戰爭，內政混亂，與中國角力更不利，美國有沒有咎由自取成分？

翻開近代史，美國成為全球霸權離不開「輕忽、挫敗、反省、調整、再起」的循環。三件大事包括日本偷襲珍珠港、恐怖分子攻擊紐約世貿雙塔，伊拉克、阿富汗戰爭都如此，因此也給中國增添20年崛起機遇期。美國內在的自大、誤判或天真，對外國常有國家重建(nation building)使命，造成自己挫敗，迄今美國還想推翻中共專制、改變中國，卻成敗未定。

用上述歷史循環對照現實，美國因疏忽輕敵，導致日本偷襲珍珠港得逞，逼美國參與二戰，戰勝後美國挾雷霆萬鈞軍事和經濟實力，取代英國、稱霸全球，和蘇聯領導的共產陣營冷戰。而蘇聯崩潰後冷戰結束，美國成單極超強，九一一恐襲同樣肇因於情報疏忽，讓凱達直攻美國心臟，從此永久改變了美國和世界。

1991年海灣戰爭，美軍站在正義一方，領導34國軍隊以拉枯摧朽之勢，極短時間瓦解全球軍力排行前列卻入侵科威特的伊拉克軍隊，美國國勢如日中天。十年後，美國的自滿和疏忽導致九一一恐襲，因而發動伊拉克和阿富汗兩場反恐戰爭，反而拖累美國20年，總支出至少8兆美元，窮盡國力埋下如今走衰的主因。

很多中外專家公認，美國反恐戰爭直接帶給中國利益，使遏制和應對中國崛起延後近20年才開始，間接幫中國經濟、軍事走強，形成名副其實的「黃金機遇期」。回顧這些歷史大事，美國都因大意誤判導致挫敗，日本偷襲珍珠港、九一一恐襲兩大國恥皆如此。但20年後美國能否調整而再強大，還在未定之天。

2011年美國殲滅凱達頭目賓拉丹後，本應更早在伊拉克和阿富汗收兵，結果卻再陷10年，使反恐的犧牲比恐襲還大。布朗大學統計，九一一恐襲死亡約3000人，但20年戰爭美軍約7000人殉職，各國平民共約90萬人喪生，而恐怖組織並未除根。

九一一恐襲、阿富汗撤軍，都反映情報失靈和疏忽。恐怖組織充分利用美國社會開放和信任民眾特性。譬如19名劫機恐怖分子都輕易進入美國接受飛行訓練，資金透過西聯匯款傳遞；美國飛航安全鬆弛，為恐襲提供太多方便。從此美國的善良信任消失，變成懷疑不信任，造成移民政策排外仇外，川普乘勢崛起。

美國陷入兩場戰爭泥沼20年，以事後諸葛亮角度看，決策錯誤難辭其咎。首先，美國扶一個打一個，為自己培育日後強大難纏的敵人，凱達、神學士是美國對抗蘇聯入侵阿富汗扶持的聖戰組織；伊斯蘭國則是美國盟友沙烏地扶持的激進勢力。伊拉克戰爭名義上是制裁大規模殺傷性武器，卻被證實是情報失誤或徹底的謊言。

美國如今須全力對抗中國，也和當年「聯中抗蘇」策略錯誤留下的後遺症有關，越戰、韓戰都前功盡棄，如今又增加阿富汗，而伊拉克或巴基斯坦會不會成下一張骨牌？充滿懸念。

同樣，總統無能或決策失當，喪失見好收兵的良機。歐巴馬政府2011年狙殺賓拉丹後，本可從阿富汗撤軍，事後他後悔了；川普同樣有心無力，卻嘲笑執行他未竟政策的拜登，部分共和黨人和高級退將主張美軍重返阿富汗。爭論盈庭，會不會又是另一誤判或受軍工複合體利益影響？

有人認為，美國軍工複合體才是國勢衰敗的元凶，他們遊說力量強大，靠戰爭發財，上中下游產業造就數百萬人就業和天價國防產值，當然希望戰爭不要停，即使總統都難抗衡這股龐大勢力。

「拜登主義」(Biden Doctrine)似想解決這些問題，除了終結戰爭、修復經濟、像川普說的讓美國再度強大，還包括抑制內部反自由主義力量，對外放棄國家重建，停止無休止的軍事介入，但又強調結合民主盟邦強化遏制中國、俄羅斯，顯得有些矛盾，共和黨人也反對。

依白邦瑞(Michael Pillsbury)的「百年馬拉松」一書說法，美國對中國策略有太多誤判。今後總統能糾錯改善嗎？拜登主義能否奏效或存活多久？遏制策略到底能阻斷中國崛起，或讓美國更失落？而中國對美國是否也在誤判？都充滿了懸疑和變數。

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