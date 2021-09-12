恐襲20周年 美中見興衰 未來誰主浮沉？

英國歷史學家約翰遜(Paul Johnson)20世紀結束時曾說，21世紀發展最須注意美國 在最初20年是否走向衰落。他的話果然應驗，2001年，美國第一次被被伊斯蘭「聖戰」擊敗，本土被恐襲，最具象徵意義的世貿大廈倒塌，軍事霸權象徵的五角大廈也被攻擊；2021年，美國第二次被聖戰所敗，從阿富汗 狼狽撤軍，喀布爾機場自殺炸彈攻擊造成13位美軍和169名平民死亡。美國兩敗，被認為反映美國的興衰。

眼前的美國，成為另一個無法在落後國家阿富汗取勝的帝國；是一個無法打贏抗疫戰爭的國家(即使擁有全球最多和最先進疫苗)；是一個無法阻止暴亂分子衝擊國會的國家；也是一個無法阻止煽動家入主白宮的國家；美國甚至不能使人民相信警察、相信媒體和相信科學。

拜登總統極力為撤軍辯護，但不少美國人不相信他。他的民調滿意度在撤軍後大跌，據538的綜合民調顯示，民眾8月30日對他的不滿意度超過滿意度，到9月10日，不滿意為48.6%，滿意度45.8%。美軍狼狽撤退，特別是軍方和情報誤判，以為美軍撤離後阿富汗政府還可維持數年，這樣的失誤令人無法接受。難怪北京認為，阿富汗事件進一步證實美國衰落了。

歷史學家關注美國在21世紀初是否衰退，是著眼於全球形勢，因為在美蘇冷戰結束後，美國是唯一超級大國，主宰全球事務，如果它衰退了，全球形勢就會有變。但這種關注當然還暗示一種可能：除了美國，還有沒有能挑戰美國的國家崛起，譬如中國 ？

中國剛好在21世紀頭20年崛起。2001年，中國獲准進入世貿組織，對外貿易大增，經濟也急速成長；到2010年，GDP已超過日本，成為全球第二大經濟國。同樣在前十年，美國於九一一恐襲後，將注意力投向反恐戰爭，對伊拉克和阿富汗作戰消耗大量資源，對內政輕忽，科研和教育相對被忽視。這十年，中國經濟急速擴張，美國經濟則停滯不前。

21世紀第二個十年，美國爆發金融危機，然後用了十年，經濟才恢復；中國也受金融海嘯衝擊，仍能維持高增長，2008至2011年，中國成長率為9.6%、9.3%、10.6%和9.5%，兩國經濟此消波長。直到習近平2012年上台，中國挑戰美國的形勢已經形成。

習2012年上台後推行向外擴張政策，包括「一帶一路」和南海擴張，就是以中國在2001至2012所積聚的財富作基礎。沒有這些積聚實力，他不可能放棄鄧小平的韜光養晦策略。對習近平的擴張政策，美國的反應包括川普總統2018年啟動貿易戰，制裁中國的科技公司，兩國競爭正式進入新冷戰時期。

21世紀進入第三個十年，美中競爭將更激烈，競爭將如何結局，中國是否能超越美國，成為第一大國？

美國眼前要務是，拜登總統須擺脫阿富汗失誤的影響。他必須挽回民調和恢復國際對美國的信任。撤軍符合主流民意，但現在他必須重建讓人信服的阿富汗新政策，包括如何繼續反恐、管控神學士政權；拜登在國際事務上強調聯手盟國，今後包括反恐、面對中共極權體制挑戰，更須與盟友磋商，「民主vs極權」在新世紀國際環境中更顯重要。

拜登在內政上必須通過3.5兆元預算投資案和1.2兆元基建案，提高美國競爭力；3.5兆元投資被視為1960年代以來最大的政府投資，如能通過，可為未來十年美中競爭打下基礎。但民主黨內閧和共和黨反對，可能使投資縮水，民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)已表態，不支持數額如此龐大的政府開支。

習近平去年底迄今整肅企業行動，可能成為拖累中國經濟的新因素。北京為維穩固權，想控制所有快迅成長的新興行業，不惜代價整肅，但嚴厲管控可能限制經濟活力，傷害企業創新能力，不利習近平想達成的經濟創新和科技自主。

21世紀第三個十年，美中都在形塑激烈的相互競爭。中國經濟可能維持相對高速成長(例如4.5%至5%，相對於美國2%至3%)，GDP總量逼近美國，但中國勞動力快速老化比美國嚴重，將影響經濟成長，中共控制企業負面影響也愈來愈大；科技和創新、活力等，美國似有優勢。

就算中國GDP總量2030年超過美國，但人均GDP預估只及美國的四分之一。無論政治、經濟體制受世界尊重或被接受度，都難與美國相比。美國有分裂的包袱、中國有維穩的負擔，誰將崩潰成為平庸國家，已成本世紀最大的懸念。