拜登強制打疫苗 剝奪8000萬公民自由？

拜登 總統9日突然擴大防疫行動，要求擁有百名以上員工的民營企業，強制所有員工接種疫苗 ，否則強制每周檢測病毒，違規企業最高可罰1.4萬元；拜登還以行政命令，要求聯邦員工與承包商員工都接種疫苗，不得以檢測替代，否則開除拒接種的聯邦員工。全美近三分之二勞動人口約8000萬人受影響。這是拜登政府欲畢其功於一役的下策，引發部分共和黨州長和企業提告，對抗疫未必有幫助，反而增加額外代價。

我們可從政治操作、公共衛生、企業運作、聯邦擴權及法制等層面看這件事。首先，阿富汗崩潰式撤軍、Delta變種病毒使疫情 重回高峰、最高法院駁回延長租客居住令，拜登遇連串挫折，國會甚至有彈劾聲音。多項民調顯示，拜登支持率大幅滑落，半年多來施政表現為歷屆總統倒數第三，只勝過共和黨的川普和福特。

多方分析指拜登在勞工節後到聖誕新年前，必須重整旗鼓，否則民主黨將完全處於守勢。而未來四個月，國會審議3.5兆預算案和1.2兆基建案，如疫情仍難控制，將影響經濟復甦，進而波及民眾年節消費。拜登甘冒違憲風險，下令強制全民接種疫苗，挽救經濟，下猛藥其實也是政治賭注。

其次，從公共衛生角度看，第三劑補強疫苗是否必要，爭議很高。FDA與CDC主管專家都因數據不足，拒為第三針背書，拜登卻率先宣布本月20日開打補強針，讓專家錯愕，有主管因此辭職抗議。這種川普時代必鬧得滿城風雨的醜聞，華府國會無風無雨，但拜登不得不公開表態「尊種科學」。輝瑞第三劑疫苗差臨門一腳，莫德納第三劑還無下文，民眾爭問「誰能打？誰先打？」凸顯拜登想政治得分而走捷徑，造成混亂。

第三，企業雇主對強制接種疫苗措手不及。Delta病毒讓不少公司要求員工強制接種，但更多企業還在觀望。拜登宣布公民營機構強制接種後，政府單位待聯邦職業安全與健康管理局(OSHA)施行細則出來才能遵行；民間企業須自費(不是打疫苗，而是每周檢測和執行支出)，對員工與運作都造成衝擊，更擔心引發勞資衝突。

第四，從法制層面看，拜登的命令擺明要對付共和黨執政的紅州。多數紅州州長未強制州民戴口罩，更沒有強制接種疫苗。當前全美疫情再起，主因在拒打疫苗民眾造成Delta病毒傳染。拜登的命令涉及聯邦和地方政府權力，他直接對拒絕強制打疫苗的佛州州長德桑提斯叫陣，雙方水火不容。拒絕接種疫苗理由包括宗教信仰、個人體質、質疑疫苗安全等，能否受憲法保障？總統為保護公眾安全，有無權力強制接種？都成潛在的憲法爭議。

南達科他州長克莉絲蒂．諾姆首先推文，指拜登命令違憲；德州州長艾伯特、亞利桑納州長杜西、喬治亞州長坎普、佛州州長德桑提斯都推文，指聯邦政府粗暴擴權，揚言法庭見。眾院共和黨參眾議員也砲轟拜登，一場憲法論戰一觸即發。

評論者勸拜登，在最高法院右傾，嚴限聯邦政府權力之際，拜登的行政命令最終可能在最高法院觸礁。但拜登宣布接種命令時也警告：「如果這些州長不幫忙共同戰勝新冠病毒，有州長會被趕下台」。

保守派「國家評論」指拜登去年12月上任前曾信誓旦旦說，「我反對強制接種疫苗」「我絕不會要求」，如今出爾反爾。再者，拜登不顧法律，要求CDC出面提供疫情嚴重，必須延長禁止房東迫遷房客，結果被房東告到最高法院，大法官質疑相關法規並未賦予CDC這種職權。

反對人士質疑，拜登承認完全接種疫苗後感染機率非常低，稱讚三種疫苗有效；在多數民眾完全接種疫苗、受感染機會極低後，為什麼少數人不打疫苗就被視為「緊急狀態」，總統要動用緊急行政令？也有質疑認為，拜登本可藉緊急狀態要求國會立法，限制國民選擇不打疫苗的自由，大家強制接種，而不是由總統擴權命令強制接種。

拜登顯然認為，總統考量公共衛生、民眾集體安全等因素，有職責和權力不讓民眾生命受威脅，影響經濟。這類爭議凸顯美國崇尚個人自由權利，和亞洲國家有巨大差異。

既然科學證明，未接種疫苗者是疫情翻升主因，影響全美復甦步伐，紅州州長其實可從善如流，加大宣導接種疫苗的必要和功效。無奈如今兩黨對立，抗疫高度政治化，科學問題被政治扭曲，導致美國蟬聯疫情最糟國家的榜首，讓人遺憾。