中國在歐非屢挫 回應神學士示好成考驗

習近平謀畫明年中共20大延任，交出漂亮執政成績單之際，內外卻諸事不順。美國朝野堅持對中國 強硬政策，日本首相、德國總理都將換人，所有繼任人選都在競比誰對中國更強硬。而中共在歐洲連遇波蘭、立陶宛等嗆聲抵制；幾內亞政變，親中的總統被趕下台軟禁，中國抵制澳洲 也重傷自己，被外國屢次翻臉倒帳，變成大撒幣，北京 似束手無策。

本報前兩天社論探討日本首相換人，對美、日、中、台四邊關係的衝擊。而執政16年的德國總理梅克爾即將卸任，德國26日將舉行聯邦選舉。最新民調，梅克爾所屬基民盟落後於社民黨(25%比19%)，第三、四大黨綠黨(17%)、自民黨(13%)，沒有任何黨占優勢。

情勢顯示，梅克爾繼承者拉舍特(Armin Laschet)強調和拜登政府密切合作，堅守人權等價值，他明指德中有矛盾，但也有合作空間。基民盟和社民黨組聯合政府如告終，意味對中國容忍遷就的時代結束，無論綠黨或自民黨參與組政府，對中國都持批評態度。

綠黨候選人主張推動人權外交，限制中國參與敏感經濟領域，團結歐洲對抗中國，「不能被存在非正當經濟行為的威權政權牽著鼻子走」。自民黨也要求對中國侵犯人權強硬回應，該黨5月黨代會刪除「一中」政策，認為它讓北京有藉口打壓香港、威脅台灣民主自由。

向來對中國較寬容的歐盟龍頭德國，可能影響歐盟對中政策風向。而波蘭日前贈台灣40萬劑AZ疫苗，北京不滿；隨後其外長重申一中，還說台灣是中國的一部分，內部卻有反彈聲音，波蘭總體立場漸趨反共。

東歐小國立陶宛醞釀以「台灣」名義，和台灣互設代表處，北京因此召回駐立陶宛大使抗議；但立陶宛也召回駐中大使反制。他返國前，歐盟各國駐中大使高調在北京集體歡送，表達對立陶宛的支持，歐盟趨向反中，隨時可能因突發事件出現骨牌效應。

至於烏克蘭與中國，更是一本算不清的帳。「遼寧號」是香港商人代替中國從烏克蘭購入；北京為取得航空渦輪發動機技術，中企買下烏克蘭著名國防工業馬達西奇(Motor Sich)，但今年初烏克蘭總統澤連斯基將該公司國有化，阻擋中國收購。中國求償36億美元，烏克蘭拒賠。

烏克蘭經濟依賴中國，但為尋求加入北約，在美歐和中國之間擺盪。習近平7月和澤連斯基通話，邀他訪中國。烏克蘭和立陶宛都在踩北京紅線，北京還須扮笑臉示好；想當超級大國，但缺乏類似美國的軍事、金融等優勢，除了有錢、用錢，更容易變冤大頭。

北京「教訓」澳洲是典型案例。為懲罰澳洲與美日印度「四方對話」從軍事、5G等對抗中國，北京去年停止澳洲鐵礦、煤炭、穀物、牛肉、葡萄酒、龍蝦等進口，一度讓澳洲外貿重創。但中國沒有鐵礦來源替代國，從巴西、非洲進口成本更高。

誰知國際鐵礦價格大漲，澳洲煤鐵礦被抵制後，中國煉鐵企業(都是國營)成本大增又缺原料；鐵礦上漲抵消了澳洲大部分損失，反而讓中國業者叫苦不迭。而穀物、牛肉、葡萄酒、龍蝦等繞道香港照常進入中國，抵制並未重創澳洲經濟，中國卻傷了自己。

非洲幾內亞本月5日發生政變，親中的總統被曾在美、法受訓的特種部隊司令推翻後軟禁。幾內亞被稱為中國的「鋁鐵盟友」，北京斥資150億美元幫該國建鐵路港口，並獲取一個鐵礦部分開採權，原想藉此打擊澳洲，如今看來投資像是打水漂了。

2017年，斯里蘭卡付不出中國代修建機場港口債款，將漢班托塔港經營權讓給中國98年抵債。肯亞讓中國為其興建鐵路公路，工程快完工時翻臉毀約並拒還錢；還有緬甸等國都看準中國不會出兵討債，把中國當凱子，中國人民的血汗錢就這樣被虛擲浪費，當局能摀就摀，都成了大黑洞。

有人認為，北京堅持不干涉他國內政，才造成惡果。但更多人認為，中共為剩餘產能和資金找出路，想效法二戰後美國馬歇爾計畫擴張國際影響力，一帶一路缺乏完善評估，好大喜功逞一時之快，如今美歐杯葛、東歐非洲競相利用，因此連遇挫折。

最新劇碼在阿富汗，神學士不斷向中國招手示好，但傳聞阿富汗豐富鋰礦(影響電動車發展)，可能授權南韓開採，神學士似想在美中之間玩平衡，讓中國既愛又怕。而習近平和西方展開新博弈，到底要冒險大膽出擊或保守謹慎，看來想面面兼顧也很難。