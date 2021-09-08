美日台結合 東亞局勢丕變 北京得不償失

日本 首相菅義偉上周五宣布，不參加自民黨9月底黨魁選舉，卸任成定局。接任首相呼聲最高的兩人是前外務、防務大臣河野太郎，或前外務大臣岸田文雄，都主張對中國強硬，強化日本防禦，以應對北京向台灣和日本島嶼(指釣魚台)派遣飛機和武裝船艦威嚇。美軍F-35B匿蹤戰機11月將停降日本改裝完成的「出雲號」船塢登陸艦，另一艘「加賀號」也將完成改裝，美國 有如在宣告，日本兩艘航母正式成軍。

日本已向美國採購42架F-35B，2023年才開始交貨。美軍F-35B停降日艦，是填補日本垂直起降戰機未到位前的空位，對抗中國機艦在東海和釣魚台海域活動。二戰後日本被「和平憲法」綑綁，不准有正規軍隊、不得參與海外戰爭，如今在美方協助下一一鬆綁。安倍等幾位首相都努力重新武裝日本，軍力大躍進，海空軍實力已不亞於中國，技術甚至更先進；兩艘準航母載運F-35B後，戰力超過「遼寧號」「山東號」。

中國目前面對的國際情勢非常不利。美國從阿富汗撤軍，被中共黨媒和輿論嘲笑「美國不可靠」「台灣是下一個阿富汗」。但拜登總統數次談話強調，抽離阿富汗資源是為了轉移部署，對抗中國和俄羅斯。美國從阿富汗抽身後，重心轉移東亞的動作更多。

近期重要發展，包括：一，日本對台立場從迴避、隱晦，漸向台灣傾斜。日本與北京1972年建交迄今，50年來堅守一中政策，討好北京。但近年開始質變，日本逾2000家廠商退出中國、台日民間在地震等災害中互相捐款、日本贈台灣疫苗，安倍、菅義偉等談台海問題，逐漸偏向台灣。

菅義偉今年4月訪華府，和拜登晤談，美日聯合聲明首次提台灣，稱雙方都反對中國片面改變東海及南海現狀，強調台海穩定重要，兩岸應和平解決。即使菅義偉回國後強調，日本不會軍事介入台海衝突，但台灣民進黨、日本自民黨8月27日破例舉行防務和外交「二加二」視訊會議，漸進突破有意試踩北京的紅線。

二，拜登自阿富汗撤軍引發美國不可信任的批評後，他8月19日接受電視專訪，強調美國將信守對台灣安全承諾，罕見將台灣與日、韓及北約盟友並列，表達美國對北約有「第五條款」(Article Five)集體防衛承諾，台灣一旦遭攻擊，美國必將回應。

美國總統親自宣示，對台戰略是否從模糊變清晰，引發關注。即使國務院立即澄清，美國與北約憲章「集體防衛」承諾和台灣不同，美對台關係還是持續一中政策、依「台灣關係法 」及「六項保證」等原則深化美台關係，但實質上有沒有變，美中台都心裡有數，兩黨和國會立法都朝「抗中親台」發展。

三，美軍「星條旗報」披露，B-52戰略轟炸機群近日從本土遷移關島長駐，包括約250名後勤維修人員。攜核武、能發射各種導彈的B-52部署關島，或與共軍機艦不斷騷擾台灣、在南海軍演等有關，關島作為抗中前進基地的功能提升。

隸屬第三艦隊的「卡爾文森號」航母，8月29日從聖地牙哥抵東亞，停靠橫須賀港補給，這是18年來它首次停泊日本。搭載最先進F-35C匿蹤戰機和CMV-22魚鷹運輸機的航母， 進港時刻意把70架戰機全部高調擺放甲板上，供媒體拍攝。國際媒體說，目的顯然在威嚇中國。

橫須賀是「雷根號」航母的母港。雷根號打擊群正在南海執勤，卡爾文森號抵日本，證實美軍調派三艘航母常駐東亞，加上有如小型航母的兩棲攻擊艦搭載F-35B，美軍第三艦隊加上第七艦隊的實力，幾近把五分之三的海軍戰力調去對抗中國。

四，面對這些趨勢，共軍不示弱。9月5日，19架共軍飛機飛進台灣西南防空識別區，是近期最多的一次。此舉推測與蔡英文總統之前稱大陸是「鄰國」的談話有關，也是應對美軍機屢次在台起降，而中南海情勢詭異，加大對台灣威懾力度也可伺機轉移焦點。

五，台灣日前通過2000億台幣(約71億美元)特別預算，將量產射程逾1000公里甚至3000公里的導彈，反制大陸武嚇或攻台。美國近年對敏感武器零組件輸台已部分開放，台灣發展「不對稱戰略」武器，使共軍犯台代價和風險急增。

追本溯源，北京不斷伸張肌肉，台灣民意和政府也逐漸趨獨，美國聯手日、澳、印度和台灣遏制中國的做法愈來愈多，導致台海和東亞局勢丕變，不利北京。無論源頭在哪一邊，北京都得不償失。