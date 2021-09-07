拜登民調不如川普 究竟做錯了什麼？

白宮4日宣布，拜登 總統將於周六(11日)前往紐約市世貿遺址、五角大廈和賓州三個2001年九一一事件受恐怖襲擊的現場憑弔，紀念事件20周年。然而多達1800名罹難者家屬、倖存者和急救人員表示，反對拜登參加九一一事件紀念活動。近日公布多項民調顯示，多達一半民眾不滿意拜登的施政表現；假如現在重選總統，拜登會輸給在位時民調一直低迷的前總統川普。

拜登曾在上任後的前六個月，支持率居高不下，他與選民的蜜月期為何戛然而止，究竟做錯了什麼？

分析起來，至少有五方面因素導致拜登施政滿意度崩跌。首先，阿富汗撤軍究竟成功或失敗，官民看法落差很大。儘管結束長達20年阿富汗戰爭是去年總統大選中頗受歡迎的政見，拜登和川普都支持，但由於這是美軍有史以來最大規模的「空中非戰鬥人員撤離行動」(NEO)，拜登政府撤軍計畫執行過程不順利，遭到共和黨、民主黨 一致批評，拜登作為三軍統帥的領導能力也備受質疑。

美國 在神學士(又譯塔利班)阻撓和伊斯蘭國恐怖分子威脅下，兩周內從阿富汗撤離12萬餘人，遠超過初估人數，是二戰後最大撤退行動，對任何政府都是艱難任務。但撤離過程表現狼狽，最後留下200餘名美國人和曾幫美國的大多數持綠卡阿富汗人，成為在野黨攻擊焦點。尤其撤離最後關頭，喀布爾機場遭自殺炸彈攻擊，導致13位美軍喪生，更成為輿論出氣口，彷彿過去20年美國在阿富汗戰爭都失敗，全是拜登的錯。

丕優民調顯示，雖然大多數美國人認同美國撤出阿富汗勢在必行，但只有21%認為拜登政府做得漂亮，連民主黨基本盤都不保，遑論中間選民。其中一個主要觀點，是拜登政府未能預見阿富汗政府不堪一擊，神學士迅速占領喀布爾，以致美國和盟國都措手不及。

其次，新冠變種病毒Delta肆虐。拜登上任前半年支持率高，得益於新冠病毒控制取得明顯成效，大規模疫苗接種讓民眾看到疫情好轉、防疫措施鬆綁和經濟復甦的希望。然而，部分懷疑疫苗的民眾拒打疫苗，導致Delta變種病毒在美國獨立紀念日後快速傳播，確診和住院人數都重登高峰，迫使聯邦疾病防治中心(CDC)重頒防疫指南，要求即使已接種疫苗，室內也須戴口罩，聯邦機構、軍方都被迫頒令，強制所屬人員接種疫苗，人們對疫情獲控的信心崩潰。

此外，白宮與聯邦食品藥物管理局(FDA)專家針對補強針的爭拗檯面化，也讓批評者借題發揮，指拜登與川普一樣，不尊重科學。

其三，南部邊境無證移民危機。拜登上任起就因對美墨邊境非法移民越境應對不力，備受責難，批評者把危機歸咎於拜登推翻川普政府的一些移民政策。非法移民湧入正值新冠疫情高峰，其中有眾多未成年人，增加了應對難度。

無可否認，拜登怕得罪西裔和黨內進步派選民，主觀上不願採嚴苛措施，導致許多民調對拜登處理移民政策和邊境安全支持度，一直處於30%左右的低點。受命處理邊境危機的副總統賀錦麗視察邊境迴避熱點、蜻蜓點水，更成為批評者箭靶。

其四，經濟復甦未如預期，通膨危機浮現。勞工統計局上周宣布8月美國新增工作僅23.5萬個，遠低於經濟學家預測。同時，由於拜登政府開動印鈔機，一再推動大發紓困金和增加政府開支，熱錢源源不斷流入市場，物價指數達13年來高點。

通貨膨脹愈來愈讓民眾切身感受，連柯林頓和歐巴馬時期的總統經濟顧問都發出警告，指當前經濟可能過熱；而溫和派的民主黨籍參議員曼欽也以通膨為由，不支持拜登的龐大開支計畫。曾在基建方案上助拜登一臂之力的共和黨人，誓言不會支持提高債限。

最後一項是犯罪率增加。拜登一直試圖與民主黨進步派「削減警局經費」的主張保持距離，卻不能杜絕進步派的網紅議員歐凱秀等人的悠悠之口。這些不當家不知鹽米貴的議員，極力主張把削減警局經費轉用到社會福利上，她們的聲音被在野黨蓄意放大，讓選民懷疑究竟是拜登還是歐凱秀之輩代表民主黨。尤其芝加哥、紐約等民主黨主政的大都市凶殺案連連，拜登也不得不概括承受。

2022年期中選舉臨近，拜登欲提振低迷的支持率，挽救民主黨選情，必須設法通過1.2兆基建案和3.5兆預算法案，設法維持民主黨在國會的優勢，否則明年底後，他將提前成為「跛鴨總統」。