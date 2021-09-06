中國投資故事 打造40年可能毀於一旦

中共 整肅企業的行動不斷擴大。最新消息傳北京市政府準備入股全球最大網約車公司「滴滴出行」，由政府控制私企，政府接管後，滴滴可能退出紐約證券交易所。滴滴6月底上市時集資44億美元，3日股價跌至9元。另外，中共總書記習近平8月17日發出「共同富裕」呼籲後，有如驚弓之鳥的富豪繼續割腕斷臂，馬雲捐1000億人民幣回饋社會，馬化騰捐500億後再捐500億。整肅行動從針對個別企業擴至多種行業，發展成全面運動，被指愈來愈像「二次文革」。

對美國人來說，整肅運動也有切身影響。不少中國 公司來美上市，例如大科技公司阿里巴巴和百度，以及新上市的滴滴和「中國的特斯拉」蔚來電動車(NIO)。阿里3日股價170元，市值4616億美元，比去年9月時390元和接近1兆元的市值減少一半，反映中共整肅科技公司的威力。市值比阿里更大的騰訊，是中國最大科技公司，去年底市值逼近1兆美元，僅次於蘋果、微軟、亞馬遜和谷歌，全球排第五，但現在市值已減半，只剩5500億美元。

美國投資 者除了可直接買賣在美上市的中國公司股票，還有其他投資中國管道，例如投資中國概念基金，特別是一些ETF基金；MSCI新興市場的ETF特別流行。1996年中國企業只占這個基金的0.4%比重，2002年增至5%，2002至2021更大幅增至40%，反映中國企業在「新興市場」所占的一面倒份額。

美國人大多持有401(K)退休金，委由管理公司代管，不少管理公司都買入MSCI新興市場的ETF，卻不料中共要整肅企業，股價大跌，連帶波及ETF。

今年初，全美最大的摩根大通銀行(JPMorgan Chase)向客戶宣布，今年重點推新興市場的投資策略，亦即大通旗下全美投資管理人員都向客戶推銷這個投資策略；當時中共整肅運動還未明朗，大通不可能預知，但今年初到8月底，新興市場投資策略大部分失利，比重最大的中國部分企業都股價大跌。

最近20年，「投資中國」是相對較容易賺錢的途徑，但這條路現在走不通了，因為已被「共同富裕」橫刀斬斷。「投資中國」概念是經40年改革開放才逐漸建立，從上述新興市場ETF發展過程可看出，1996年中企只占0.4%，現在則占40%。但這個投資故事在習近平「八一七講話」後徹底消失，現在認為投資中國還是發財致富之路者愈來愈悲觀。

股市基本功能就是集資，企業要發展需要資金，股市是最方便的集資方法。中共整肅運動對集資最不利，不要說騰訊和阿里股價大跌，市值減半，新上市的滴滴和蔚來最需集資，用作未來發展，但滴滴卻被迫停止上市；蔚來今年初股價66美元，3日只剩40元。

「歐洲理事會」7月中發表研究報告說，北京整肅科技公司將流失大量資金，由今年到2030年，估計將流失45兆美元。這是驚人的數字，當時八一七講話還未出爐，隨著整肅規模擴大，流失的資金可能更多。

對整肅企業的影響，自八一七講話後海內外輿論漸趨一致，認為整肅不利中國經濟。例如向來支持投資中國的耶魯大學經濟學教授、前摩根史坦利亞洲總裁羅奇(Stephen Roach)，日前已改口，認為習為了控制和國家安全而發動整肅。全球最大避險基金橋水經理達里歐(Ray Dalio)8月初高調說，投資者誤解整頓科技公司為「反資本家」。但八一七講話等於直接打臉達里歐。

向來反共的金融大鰐索羅斯(George Soros)斷然說，習不懂市場運作，將黨置於利潤之上；又說，整肅運動只會拖累經濟，長達20年的中國蓬勃房市將因此結束。史丹福大學胡佛研究所歷史學家佛格森(Niall Ferguson)也說，習近平治下的中國，將成為警察國家，軍事和政治都嚴重倒退。

基本上，習近平將黨和權力置於市場和企業之上，明顯地從鄧小平的務實主義倒退。鄧小平說，不管黑貓白貓，能抓老鼠的就是好貓。意思是說，無論資本主義或社會主義，只要能發展經濟讓國家人民致富，就是好主義，社會主義也可以借用資本主義的手段。但習近平顯然不這樣看，他認為黨和權力比一切都重要，「不忘初心」就是回到社會主義的共產神話。

習近平2012年上台後推行擴張政策，包括「一帶一路」和南海擴張，都奠基於40年來積聚的財富，卻向這個基礎開刀批鬥，無異於揮劍自宮；沒有了經濟基礎，中共要靠什麼維持政權？