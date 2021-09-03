整肅趙薇後發檄文 中共開動體制變革？

中國 官方整肅演藝界全面啟動。從年初鄭爽，到吳亦凡、霍尊、張哲瀚，近日「小燕子」趙薇 被列「劣跡藝人」，所有影視作品清零下架，高曉松也被批判封殺。中共 中央紀委、國家監委網站發文點名趙麗穎、王一博等人失德；導演周國剛公開提醒演員李連杰「趕快跑」，眾多有外國護照的演員如劉亦菲等，傳聞都在整肅行列，一時之間人人自危。

對照近日中共黨媒如人民網、新華網、央視網、中國軍網、光明網、中青在線、中新網、環球網等同時刊出李光滿的「每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行！」文章，有如討伐檄文的內容，確實含括和解釋當局這樣做的目的。海內外很多華人說，這是吹響「二次文革」或文革2.0的號角，而總指揮無疑是總書記習近平。

中國像在醞釀一場政治或社會運動。從螞蟻上市被叫停、滴滴出行來美上市後被整治、打擊資本家和網路企業，送餐的美團和補習教育業被整、巨商富賈被罰款或被迫捐款，名為推動「共富」，實為公股進入私企，並打壓資本家。

中共鐵腕伸向演藝界，整治行為不端、靠臉蛋和關係、機遇狂賺億萬收入的藝人。行動一波接一波，「深刻變革」被指是向經濟、金融和文化界全面開刀，目的在殺一儆百、警惕眾人。

趙薇被整真正原因不詳，研判不外三種原因：一，涉馬雲、周江勇等人權錢交易股票內線操作。杭州市委書記周江勇落馬，傳聞其家族以5億元私購阿里股票，介入許多行業，趙薇牽涉其中。網上熱傳趙薇和范冰冰、林心如是結義三姊妹(都是「還珠格格」演員)，乾爹是前財長金人慶。巧的是已退休的金人慶日前在北京家中遇小火災卻身亡，更添疑點。

二，趙薇就是殺雞儆猴的那隻猴。演員出身如今身家數十億元人民幣，2014年在香港以25億買入阿里影業9.18%股權，次年海賺44億港元後脫手，被稱為娛樂圈女巴菲特。她和老公黃有龍擁20多家公司，在法國用4500萬歐元買酒莊，在香港、新加坡數筆豪宅價值數億人民幣。夫妻高調炫富，政商關係的水確實很深。

三，整治演藝圈，網傳還包括外國籍的李連杰(美國、新加坡)、劉亦菲(美國)、謝霆鋒(加拿大)、潘瑋柏(美國)、王力宏(美國)、趙又廷(加拿大)、張鐵林(英國)等人。打擊用外國身分在中國賺大錢者，「匡正風氣，帶動愛國風潮」。

連串鍘刀揮舞後，黨媒齊聲宣傳「深刻變革」，很像55年前文革前人民日報發表重磅社論。在經濟復甦不如預期，工廠和商業大面積倒閉、失業增加，美歐對新冠病毒溯源絲毫未鬆手下，內外交迫時為何還搞大規模整肅？

目前看，發動像文革一樣的群眾運動應不至於。因群眾運動易失控，中共雖擅長人臉數位和鄰里監控，但水可載舟亦可覆舟。最便捷方式是黨機器主控，從上而下打擊清洗；當局手指向哪裡，鍘刀就砍向哪裡，被整肅者瞬間從輝煌化為泡沫。

整肅也呼應社會仇富情緒，轉移對當局不滿。削減富豪財產，挹注黨庫進帳，彌補財政收入不足。中國經濟起飛、勞苦大眾參與貢獻，但少數人關係夠、機遇好，甚至官商勾結、權錢或錢色交易就擁有底層民眾幾十輩子賺不到的財富，還囂張炫富。「打土豪、分田地」未到殺富濟貧地步，吃瓜群眾或許樂見。

所以整肅也帶民粹色彩，要深刻變革。就像李光滿文章說的，大陸「資本市場不再成為資本家一夜暴富的天堂，文化市場不再成為娘炮明星的天堂，新聞輿論不再成為崇拜西方文化的陣地」，「紅色回歸，英雄回歸，血性回歸」。

至於打擊投資信心，是否傷害紅色家族利益，迄今被整者偏重個人，幾乎無紅二代權貴。其他如傷害國家形象或嚇跑國際投資等，都管不上了。

「依法治國」不須法律，文革時整劉少奇、幾年前整薄熙來，如今肅清小魚小蝦，都反襯統治者至高無上，妄議中央或唱衰經濟、站錯隊等都會被關被查。昨是今非或今是明非，連胡錫進之輩都感到一股冷意，說不定還能提高習近平威望，有利明年中共20大延任。

成長於文革時代、理念信仰都成形於文革中的習近平，一心想學毛澤東。眼前「回歸初心」，或許他想端正改革開放40年來的歪風、變革國家，帶著某種公義和使命成分。但他究竟要把中國帶向何方？中國能與世界脫軌永遠獨樹一格嗎？等著看吧。