北韓又測試美國 考驗拜登的國際信譽

國際原子能機構(IAEA)近日發布的北韓 報告表示，寧邊核設施內5兆瓦核反應爐，自今年7月起出現排放冷卻水跡象；北韓若重啟反應爐，將可提煉鈽原料，用作核彈，這是河內「川金會」前兩個月中斷鈽生產，時隔兩年七個月後，恢復生產。如消息屬實，這個核計畫與今年初北韓試射短程彈道飛彈，都明顯違反聯合國安理會決議，北韓想解除聯合國加諸的經濟制裁，看來更遙遙無期了。問題是，為何北韓這時候要冒國際大不韙，重啟核計畫？

北韓的目的至少有二：一是為引起拜登 政府的注意，重新與美國 談判，解除經濟制裁；二是增加自己的核武能力，自保和影響東亞情勢，進而左右美中等大國態度。

寧邊是個舊核設施，過去每次北韓要採取「邊緣外交」，提高籌碼時，就會在寧邊做戲，帶記者、學者去參觀，2008年就曾炸毀冷卻塔，以示廢核決心。2019年川普總統和金正恩在越南河內第二次川金會，金正恩也曾把寧邊當籌碼，提出分階段廢核主張。

北韓其實有其他秘密隱藏的核設施，但刻意要讓寧邊吸引最多注意力。任何冷卻水排出，都會觸動間諜衛星熱顯像攝影機，美國馬上會察覺；北韓刻意開動寧邊反應爐，反而是在示意美國「來談啊」。

但美國如果沒有反應，北韓這樣做同時也在積累自己核武能力，鈽核彈雖然威力不及鈾核彈，但是較穩定。目前北韓每年可生產五公斤的鈽原料，可裝配一枚核彈頭。另有一說法是，鈽原料可用於氫彈引爆，因此北韓可能往製造氫彈的方向邁進。

這兩個說法看似矛盾，事實上是可以並存。北韓現在所累積的核能力，未來交涉談判時，都將成為談判的籌碼。事實上，今年6月，金正恩在勞動黨會議上就曾宣稱，必須對美國做好對話和對決的兩方面準備，一方面仍在繼續開展其核武與導彈計畫；另一方面迫於國內經濟困境，也在等待時機，做好與美韓談判的準備。

此外，報告雖然是由國際核能機構編撰，但其資訊來源都是由美國、南韓甚至日本的情報單位收集所得。南韓媒體就批評文在寅政府，在7月底大肆宣傳南北韓修復高層熱線電話時，就已知道北韓又開始製造鈽原料，只是當時隱瞞不說。

同樣，美國的北韓問題特使金星容，8月初到首爾訪問，主要話題一定也是談這件事，但對外絕不漏口風，因為現在問題是，誰先要求重新談判。

就像是小朋友互相賭氣不說話，誰先說話，就表示誰先讓步。現在美國與北韓都在等對方先提出要求重新談判，美國認為北韓內部經濟快崩潰，即使真的沒有新冠疫情，政權也撐不下去了。而北韓則認為，拜登政府現在經不起再有一場軍事與外交危機，所以一定先讓步再來談。

拜登政府曾公開表示，願意與北韓在「任何時間、任何地點、無先決條件」恢復核談判。但是北韓卻嗤之以鼻，認為美國失信在先，要恢復談判，必須先滿足北韓的要求。據南韓情報機構對國會秘密簡報，北韓要開啟談判的條件是先解除金屬、精煉燃料和其他必需品的封鎖制裁，還要求放寬對高檔酒類和西裝等奢侈品進口。

聯合國糧農組織曾預測，因為北韓經濟去年受到新冠疫情和惡劣天氣雙重打擊，需要國際社會提供大約100萬噸大米。向來主張對北韓友好的文在寅打蛇隨棍上，希望能藉此開啟人道救援，但美國還沒有鬆口同意，同樣基於不願意先讓步的邏輯。

拜登政府對之前歐巴馬政府的「戰略耐心」，與川普政府的「大交易」政策，全都不滿意，卻又提不出自己有效的對策。白宮發言人被詢問寧邊核設施重啟時，僅表示美國政策不變，雙方必須接觸談判，刻不容緩。

雖然金正恩透過寧邊放出要美國重新談判的訊息時，阿富汗變局還未出現。如今阿富汗情勢使拜登內外受批評，黨內也設法和他畫清界限，此刻北韓叫牌，更讓拜登政府處於進退維谷的兩難。如果任憑北韓繼續提煉鈽原料，而美國沒有強力回應，會成為繼阿富汗撤軍之後，更讓盟邦質疑拜登政府信譽和軟弱；但如果放棄棍子，改以胡蘿蔔來誘惑北韓，又會引發共和黨痛批，認為是對金正恩姑息。

阿富汗變局後，美國必須展現信守國際承諾的決心，取信於盟邦，並向競爭敵對國家示威。可是北韓是個更大的泥沼，有更多不可測的危險，拜登政府需要小心翼翼，應付這場新測試。