撤軍棄置軍備武器 爛攤子成奇恥大辱

美國 如期在8月31日完成撤軍，但阿富汗 變世界級爛攤子，美軍遺留巨量武器裝備給神學士 政權，英國媒體說，價值達850億美元。曾有軍備採購資歷的共和黨眾議員班克斯嚴詞批拜登政府失策，讓神學士擁有比世界85%國家還多的黑鷹直升機。約90名退役將軍和海軍上將連署公開信，要求國防部長奧斯丁、參謀首長聯席會議主席密利上將辭職，為撤軍規畫不當負責，這些都不是拜登總統說「撤軍無比成功」，就能掩飾。

美國撤離阿富汗，並不比40多年前撤離西貢的窘況好看多少，喪失威信，國家形象再受重大打擊。即使70%民意贊同撤軍，拜登只是執行前三位總統未做的事，但只有38%民眾認可其做法。許多美國人把阿富汗的情勢視為奇恥大辱，政府情報評估失準、執行欠周詳規畫，讓美國蒙羞。

90位退將的公開信說，倉促撤退導致人數未知的美國人被困在殘暴敵人控制的阿富汗。據研判，這些人可能是軍備包商、賺戰爭錢的人，或文化交流、人道援助義工等，他們日後如被神學士綁架要挾美國，將重演1980年伊朗人質事件，毋怪乎保守派已出現「派兵重返阿富汗」聲音。

而中俄媒體抓住這些糗事，猛嘲笑美國。俄羅斯國防部長紹伊古(Sergey Shoigu)在電視上說，美軍在阿富汗留下100多套標槍肩攜式反坦克導彈，黑鷹直升機、大力神運輸機和數千輛裝甲車，成千上萬槍枝和其他武器現在神學士武器裝備比烏克蘭軍隊還好。中共黨媒紛紛引述嘲笑美帝。神學士更在美軍撤離後，立即用一架黑鷹直升機吊死一名要處決的人，在喀布爾上空示眾。

拜登急於達成撤軍目標，實踐自己的政治議程，堅拒北約要求展期。短短半個月能撤離12萬多人，是二戰後規模最大撤離行動，展現美軍強大運輸投送力量。但ISIS-K自殺炸彈導致美軍13死、20餘傷，大量軍備破壞棄置或落入神學士之手，場景更像是美軍戰敗後倉皇撤守，而不像反恐勝利後從容光榮撤軍。

英媒也報導，神學士的戰利品包括數百架固定翼飛機和直升機、高科技無線電、數萬輛裝甲車和成千上萬武器，價值數十億美元。國安顧問沙利文承認，神學士確實繳獲「相當數量」的武器。

諷刺的是，美軍打敗神學士，但撤離後，後者形象和武器立刻免費升級。從穿著傳統頭巾、長袍、草鞋，只有AK-47步槍、榴彈發射筒等輕武器，現在變身穿迷彩服、頭盔比多數英國軍人的昂貴先進，手拿M4卡賓槍，鳥槍換重砲大躍進，都是「托美軍的福」。

美軍發言人說，美軍撤離前已破壞可用軍備、拆解黑鷹直升機等關鍵零組件，帶不走或來不及帶走的才予破壞。神學士沒有坦克，美軍在阿富汗根本未配備標槍反坦克導彈，反駁俄方嘲笑。

共和黨眾議員班克斯公布神學士繳獲武器清單，令人咋舌。包括7萬5000輛車，有2萬輛悍馬和4萬輛輕型戰術車，還有每輛約52萬元的抗地雷伏擊保護(MRAP)車、 200多架飛機和直升機，包括45架UH-60黑鷹(每架約400萬元)，另有60萬件小型武器或突擊武器，M4、M16和M24步槍，1.6萬件谷歌夜視鏡、16萬2643件通信設備，和 1萬6191件高科技監控設備。

這個說法可能把美軍投入的840億元全算進去，有誇大之嫌，但拜登政府必須澄清，國會也須調查清楚，向納稅人交代。中央司令部司令麥肯齊承認，美軍最後一架C-17撤離前，共銷毀70輛防地雷伏擊車、27輛悍馬、73架飛機，數量驚人。表示美軍有如「棄兵卸甲倉皇逃離」，即使多軍備數可能是美國援助阿富汗政府軍後，後者不戰而降使軍備被敵人擄走，但對美國仍是很大的羞辱。

這些現象讓外人見識美國「戰爭機器」運作的驚天浪費本質，數百億軍備不是棄置， 就是白白贈送敵人。即使棄置或破壞是因運回成本比原價值高，沒時間撤運了，防落入敵手的必要之舉，而破壞後再重新購置、讓武器軍備更新是美軍和軍工複合體經濟的一大特色，納稅人卻始終是冤大頭。

這場戰爭並未提振國威，更不是撤完軍就了事。常提及病逝兒子波•拜登的老拜登面臨「卡特時刻」(卡特總統因挽救伊朗人質失敗，導致連任失敗)，他在機場迎接13位犧牲美軍的靈柩時，有家屬厲言當面問他，不准忘記死去的13位軍人的臉孔和姓名，家屬的傷痛和警惕言語令人動容，但美國真的能記取教訓，不重蹈覆轍嗎？