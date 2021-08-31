中國幫阿富汗重建 見獵心喜卻陷矛盾

美國 今(31)日完成撤離阿富汗 ，這是歷史新里程碑，象徵20年戰爭告一段落，意義重大。美國撤退過程狼狽，中共黨媒和愛國粉紅譏諷訕笑，但北京如果理性看，應該感矛盾或恐懼。試想：美國每年節省數百億美元資源無論轉投武器研發，或轉移東亞對付中國 ，對中方都是新壓力。而北京對參與阿富汗重建興趣高昂，但近日伊斯蘭國ISIS-K自殺攻擊，阿國情勢蒙上陰影，如何見獵心喜？

中國將「輪替」美國，主導阿富汗未來嗎？阿富汗情勢惡化可能澆了中國冷水。不少評論說，美國撤離阿富汗是「陽謀」：一，美軍不再無償保護中國人在阿富汗、巴基斯坦賺錢，讓阿富汗自生自滅，包括內戰或「東伊運」發展等。二，20年來美國投入阿富汗1兆至2.26兆美元，今後如拿這筆錢發展軍備或基建，對中國將構成新挑戰。

美國和盟友撤離後，神學士統治能力、走溫和或激進路線，將決定美中對阿富汗策略。拜登總統執行撤軍導致13位美軍犧牲，讓他飽受壓力。他已明言美國不再關注阿富汗國家重建或民主體制，「放生」阿富汗，可能僅必要時採類似殲滅ISIS-K的無人機斬首行動，中國有介入阿富汗的更大空間。

但從近日發展看，伊斯蘭國呼羅珊(ISIS-K)或殘餘凱達分子都隱藏阿富汗，神學士接管後有無能力和意願肅清，加上北方反抗勢力，如內戰再起、四分五裂，恐怖組織可能發展壯大，美國顯然無法和阿富汗一刀兩斷。

反觀中國，明知阿富汗是「帝國的墳場」，卻表現高度介入興趣。美國撤退前關鍵時刻，國務卿布林肯29日與中國外長王毅通話。王毅為神學士「請命」說，各方有必要和神學士接觸，積極引導，他呼籲美國和國際社會向阿富汗提供經濟、民生、人道等援助，幫神學士政府維持正常運行。

對照中共黨媒不斷「美化漂白」神學士，忽視神學士曾鐵腕暴行虐殺異己、迫害婦女等，北京和神學士互通鼻息。但一個混亂危險的阿富汗中國難道不怕，ISIS-K和凱達會放過中國？正是美中聯手合作的微弱基礎。

美方拉攏中國是想在聯合國安理會保持明確統一聲音，確保外國公民在阿富汗安全，阿國領土不成為恐怖襲擊的避風港。但中共常在「敵人的敵人就是朋友」的思維下操作，王毅兩度在天津接見神學士高層，都屬類似策略。

中國覬覦阿富汗的戰略地位，它蘊藏數兆美元的黃金、鉑、銀、銅、鐵、鉻、鋰、鈾、鋁及稀土、大理石等，中國是「基建狂國」，正四處找投資和獲取新資源，阿富汗與中國毗鄰，亟需外資和技術，雙方一拍即合。

環顧阿富汗二戰後至70年代，喀布爾等城市曾有開放的大學，女生可就讀；有現代化公路、電力等設施，但都曇花一現。有評論用經濟學的「高山指數」看阿富汗，認為它地形多山、各地阻隔，人口組成有普什圖人、烏茲別克人、塔吉克人、土庫曼人，部落自治是千百年傳統，神學士很難改變它。

北京或許自認和蘇聯、美國不一樣，中國是「例外」。中國有錢、有基建技術和勞力輸出等經驗，不是干預而是幫阿富汗走出貧窮；神學士需要中國，而阿富汗可幫中國遏制「東伊運」滲透和疆獨，雙方各取所需。

但別忘了神學士是激進穆斯林教派，狂熱推動嚴苛的伊斯蘭原教旨教規，不允許外國染指其領土，它也是某種狂熱民族主義的類型，期待它世俗化、溫和執政不易。它迫切需要糧食、資金甚至武器彈藥，這個無底洞，中國給不給填飽？

阿富汗需要建設，但崇山峻嶺沒有公路、鐵路和電力，基建成本是正常地區數十倍，中國如何提供金錢和人力？蘇聯占領阿富汗10年、美國占領20年，為何都未開採其豐富礦藏？戰爭、成本和運輸都是難題，中國如何例外？神學士會認為這是合作，而不是掠奪嗎？

再說，伊斯蘭基本教義派擴張地盤存在其信仰基因中，同屬穆斯林兄弟，不同國家和派系都刀槍相見，如何忽略真主阿拉旨意與異教徒北京合作，不幫新疆穆斯林兄弟？中國如果太樂觀，一頭熱砸進去，最後讓人民血汗錢血本無歸，將接步蘇、美後塵，靠常識就能想像。

有人感歎，美國20年來砸了2兆多美元和賠上2500條美軍性命，換了個寂寞和大白卷；中國願意付出同樣代價嗎？中國如何例外，習近平的幕僚千萬別只揀好聽的說，因為致命的吸引力都是這樣上鉤的。