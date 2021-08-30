習近平避出席G20峰會 閃躲美歐圍攻

義大利主辦的「20大工業國」(G20)峰會將於下月底在羅馬舉行，由於預期拜登總統和中國 國家主席習近平 都將出席，美國 國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)一度表示，白宮將著手安排拜登與習近平在美國政權交替後首度會面。但香港「南華早報」上周引用消息人士透露，權衡當前形勢，中共領導層傾向習近平僅透過視頻出席，不擬飛往羅馬與會，意味白宮有意籌備的「拜習會」可能破局。

出席各國領袖參加的大型會議，與列強平起平坐，顯示中國的大國地位，向來是中共領導人孜孜以求的目標。如今習近平卻對G20峰會興趣缺缺，僅考慮以視頻露臉敷衍，南華早報給出的理由是「防疫的安全憂慮」。因為自新冠疫情爆發以來，習近平和中共其他六位中央政治局常委都未曾赴海外訪問；習近平去年3月接待巴基斯坦總統阿爾維後，就未曾在北京接待過任何外國政要。

但這樣的理由似乎牽強。因為其一，習近平看起來身強力壯，中氣十足，最近還去過空氣稀薄的西藏，應不屬於「高危人群」，需要針對新冠病毒有特別保護。其次，中國國產疫苗按官媒宣傳，預防效果良好，也向世界各國大量提供，習近平等中共領導人雖未公開接種疫苗，想必早就完全接種過(無論是國產或外國疫苗)，對病毒有一定免疫力，不至於因懼怕疫毒而不敢出席峰會。

分析起來，習近平對出席G20峰會意興闌珊，真正原因在：一，為避免在新冠疫情溯源、新疆人權問題、香港自治問題等遭美國和歐洲國家圍攻帶來尷尬。中共愛講「得道多助，失道寡助」，如今在新冠溯源議題上中國面臨包括世界衛生組織(WHO)和美國、歐洲等主要國家一致要求提供原始病例和數據，不可像今年2月一樣阻撓第二波調查，讓中國十分孤立與被動。

由於前不久的「七大工業國」(G7)峰會簽訂公報，要求重新展開新冠肺炎病毒溯源調查，可以預料，這個議題在G20峰會也躲不過。面對各國呼聲，習近平如果不承諾接受調查，必然遭到各國領袖當面責難和羞辱。至於香港自治問題、新疆人權問題，中國也面臨同樣尷尬的局面。

二，習近平若赴羅馬出席G20峰會，與拜登見或不見都是難題。以當前美中陷入新冷戰的形勢，如果見面，只會是各說各話，不會有實質成果；如不見，則可能釋出兩國關係更惡化的信號，不僅對美中兩國不利，可能波及全球。因此不去羅馬，算是兩害相權取其輕的不錯選擇。

美中目前並未對拜習會有任何事務層級的接觸，也未為峰會營造氣氛，兩國官員和輿論反而在新冠疫情、阿富汗局勢及經貿議題上互相攻訐，言辭交鋒不斷。副國務卿薛曼(Wendy Sherman)7月訪問中國，原被視為可能為拜習會做些鋪墊。不過中方在會談中提出兩份清單，一份是所謂「糾錯清單」，另一份則是中方關注的「重點個案清單」，似在給拜習會提條件。

此後美方不僅未回應中方兩個清單，反而在激怒北京的一些議題如美台交往上繼續加碼，美日還舉行針對性十分明顯的軍事演習，美中關係進一步惡化。習近平如在此刻出席G20峰會，並與拜登會晤，在內部勢必招致鷹派批評。尤其G20峰會後，美國還將在12月主持以視頻方式召開的首屆民主峰會，屆時如邀請中華民國總統蔡英文參加，更將是對北京當局的一次重擊。

北京現在擺出一副欲與美國和西方國家死嗑到底，不惜魚死網破的架勢。一方面是確認拜登執政後對中國執行的是「沒有川普的川普政策」，且由於拜登發揮美國優勢，結合盟友一起行動，已在全球範圍內構建一個對中國的戰略包圍圈，美中兩國競爭大方向已難改變。

另一方面，中共自認即將超越美國，成為世界最大經濟體勢不可擋，已具有和美國推行「平視外交」的實力。尤其拜登政府現在因阿富汗撤軍等問題面臨質疑，外交上處於相對弱勢，中國應趁此機會敲榨美國，而非任人予取予求。因此北京實際上放棄與美國構建不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的「新型大國關係」，轉而承認美中關係的競爭本質。

拜習會因習近平不去羅馬增添變數後，明年美國將舉行期中選舉，中共將舉行20大，兩位領導人明年舉行峰會的可能性偏低。美中冷戰狀態預計在2023年前，很難有突破性改變，就看誰更不需要對方，能順利推動自己的政治議程。