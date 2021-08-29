傳趙薇逃亡 一葉知秋 不跑路怎麼辦？

走紅兩岸三地超過20年的中國 女星趙薇 ，近日傳出被當局封殺，她被列入「劣跡藝人」名單，導致「環珠格格」等全部作品被下架；網上一片批鬥她的聲音，還翻出她20年前穿日本軍旗裝舊照，指她有「辱華七宗罪」。她26日開始失聯，沒有人能找到她；28日最新消息說，有人27日凌晨在法國波爾多機場看到她，她坐包機跑路，逃到法國了。

關於她被封殺，當局還沒有正式宣布，她已經逃往國外的消息也未獲證實。但北京近期打擊娛樂圈巨富，范冰冰、鄭爽和吳亦凡等先後傳出被封殺，後來一一成事實，現在趙薇也出事，看來已成事實。

范冰冰、鄭爽和吳亦凡沒有跑路；如果趙薇真的跑路，反映她的情況與范冰冰等有別，可能牽涉金錢以外的更嚴重事件，直接威脅其人身安全自由，所以才選擇跑路。

趙薇被指「勾結阿里系」。2014年趙薇投資 25億元人民幣，買入阿里影業9.18%股權；2015年阿里影業股價大漲，趙薇獲利44億港元，當時套現10億港元，後來投資許多行業，被稱為娛樂圈女股神。北京去年查馬雲和阿里系的螞蟻金服，最近又查阿里總部所在的杭州，市委書記周江勇因此落馬，原因是他勾結阿里系貪腐。周江勇與馬雲曾力保趙薇，馬雲被查事件可能還有下文。

中共總書記習近平日前提出「共同富裕」政策，把鬥爭矛頭指向富人，要求高收入者還富於社會，實現共同富裕的社會主義理想，傳聞富人迄今已捐出逾3000億元人民幣。這是政策上的巨變，中共自1978年改革開放以來，一直推行致富政策；隨著經濟發展，人民物質生活不斷提高，薪金和儲蓄增加，對房產享有所有權，遠離反走資的毛澤東時代。習近平的「共同富裕」一出，已走資40年的商界一片譁然，擔心財富被逼共產。

大陸先富起來的人如驚弓之鳥。騰訊馬化騰再捐500億元人民幣，響應共同富裕號召；另有七位大陸富豪，總共捐出50億美元。去年11月螞蟻金服被暫停IPO是轉折點，科技公司股價持續下跌，騰訊去年底市值曾逼近1兆美元，但到8月已跌至只有5500億美元。

據彭博新聞統計，馬化騰目前身家458億美元，比年初減少140億美元，比馬雲的478億美元略少。中國富人和中產階段現在無不希望將資金外移；在共同富裕的新政下，資金外移和跑路之心人皆有，趙薇當然也不例外。

香港首富李嘉誠被視為洞燭機先。他2013年已將大部分大陸的生意外移，不罔想「賺最後一桶金」，因此現在逃過劫數。但已成為中國一部分的香港，勢必也推行共同富裕政策，因此引起比國安法更大的恐慌，觸發更多移民潮。

對商人來說，原以為只要不踩國安法紅線，就可保安全，但現在財產權也不保，只能逃亡。中共的政策說變就變，完全不考慮投資人利益，被西方現代國家視為基石的私產權，卻被共產黨視為隨時可以改變的政策。

北京自去年查阿里集團和螞蟻金服，今年又加緊調查科技公司如騰迅、滴滴出行、美團和補教行業、網上遊戲業、房地產公司Soho中國、恆大等。彭博新聞報導，中國國務院和中共中委會12日公布一份五年計畫，未來五年對多個行業整頓，包括大數據、人工智能、食品、藥物、教育、娛樂和房地產。

中共對多行業整頓，觸及企業、財富和人三方面，輿論對整頓政策有兩種相反看法。長期來說，新政策對中國經濟發展有利，因為打擊行動推行反壟斷，有利企業公平競爭；打擊補教業，避免牟取暴利，讓民眾減少子女補教開支；規範數據產業維護國家安全；打擊明星巨富，降低影視成本，樹立榜樣。但反對意見認為，打擊企業、財富和投資不但達不到「均富」，只會將社會逼回「均貧」，損害經濟和投資者信心，也降低中國的全球經濟地位。

無論政策效果有利或不利，可確定的是以黨為尊，一切皆以黨的領導權至上，政治、經濟、軍隊和文化，以及全國14億人都由黨指揮，接受黨的一人領導；企業、財富和任何人都不能坐大，威脅黨的領導，一切黨說了算。

當阿里和騰訊老闆馬雲和馬化騰等富可敵國，違背社會主義路線，企業和人都成被鬥爭對象。習近平掌權九年，一直緊抓國企控制權，不相信私營企業，打壓最有活力和競爭力的科技企業，寄望國企補位，想「脫虛入實」，但缺乏創新下將兩頭落空，並不明智。