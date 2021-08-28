13位美軍捐軀 拜登狼狽撤軍雪上加霜

九一一恐襲20周年到來之際，美國在眾目睽睽下，在喀布爾機場再遭自殺炸彈攻擊，造成170死、200傷，美軍一天內13人殉職，全美震驚。我們為守護美國和阿富汗 平民撤離而捐軀的13位美軍和家屬致以最高敬意和哀悼。同時也要問：自稱有近半紀豐富外交國防經驗的拜登總統，為什麼撤軍撤得如此狼狽？不獨美國在全世界形象重傷，被迫和聲名狼藉的神學士 (另譯塔利班)合作，對抗伊斯蘭國旁支ISIS-K，無異向敵人乞求；撤軍缺乏章法和規劃讓美軍子弟平白犧牲，拜登難辭其咎。

拜登26日第四次電視講話，自承要負責任，並要恐怖組織付出代價，近期可能反擊報復，但也使撤軍蒙上陰影。他的團隊還在粉飾說，這是撤軍須付的代價，拜登做到前三任總統都做不到的事，把美國拉出軍事經濟泥淖。以美國的情報能力，占領阿富汗20年，結局不應如此狼狽，把撤軍當政治豪賭，留下連串問題。

眼前情勢，美國很像走頭無路，完全依賴神學士「體諒」，允許8月31日前平安撤離。美國被迫與昨日的敵人合作，現在更證實，神學士不見得管用，根本控制不了激進殘暴的ISIS-K。更令人驚駭的是，美國駐阿富汗官員已向神學士提供阿國境內美國公民 與友美阿富汗平民名冊，美其名要讓神學士依冊放行撤離；但萬一無法全數撤離，神學士將按名索查，展開清算。

距31日最後期限僅四天，即使每45分鐘起飛一架撤離軍機，多數觀察者研判，時間不夠，31日無法全數撤出。ISIS-K和神學士都伺機而動，但拜登的備案何在？如何防止敵方踩紅線？都讓人細思極恐。

機場自殺恐襲曝露重大問題。首先，證明阿富汗局勢不是美軍一走了之就結束。拜登派遣CIA局長前往阿富汗與神學士密談，但神學士無法掌握ISIS-K，阿富汗情勢不是神學士說了算，隨後可能出現糧食短缺、重大人道危機，美國如何應對或面對世界質疑，難道再提供援助？何況ISIS-K有破壞撤軍、傷害美軍的實力。

二，美國撤軍的初衷是已剷除凱達組織，但機場恐襲證明除了神學士與凱達，還有不可忽視的ISIS-K，是神學士無法控制的政治軍事死敵。阿富汗北方有反抗力量，如四分五裂陷入內戰，勢必再成恐怖組織溫床，讓美國20年來的心血和2300多條性命，前功盡棄。

三，拜登與盟國認為神學士接掌阿富汗可停止內戰，可能落空。美國裸撤後，即使CIA繼續在阿富汗運作，但凱達和ISIS-K出沒，如果神學士給予庇護，共同面對美國，一切重回九一一前的情況。美國要再派軍隊介入或用什麼方法遏制？

四，美軍撤離原認為每年可節省數十億元開銷，現在證明美軍可能須暫留中東與歐洲盟國，軍費繼續開支，加上安置世界與美國的阿富汗難民，編列5億元預算如杯水車薪，支出將是持續負擔。

拜登不顧一切堅持如期撤軍，明顯想政治得分。共和黨總統發動的戰爭，歷任三位總統，終於在拜登任內結束，自然可向選民邀功，但如今看來可能成無人能扛的政治包袱。

拜登在外交、國防上失策，無疑是共和黨2022年期中選舉與2024年總統大選從天上掉下來的禮物。但共和黨必須審慎操作讓國家不幸的議題。通常在位總統第一任期的期中選舉多半不利，在參眾兩院失去議席，拜登2022年後可能成跛鴨，阿富汗撤軍危機更是雪上加霜。

但弔詭之處在距期中選舉還15個月，選民善忘。如果阿富汗撤軍危機半年內能化解療傷，選民可能淡忘。而影響期中選舉的通常是內政議題，拜登在1.2兆元基建和3.5兆元預算提振經濟方面，仍可得分。

另外，共和黨可能綁手綁腳。隨著大批阿富汗難民在全美落腳，展開新生活，共和黨操作多年的反移民排外情緒，遇上貨真價實的阿富汗難民，如操作不當反而會被民主黨逆襲，成為缺乏人道和人性的箭靶，自然會失分。

還有一張外卡牌：共和黨如何讓川普與阿富汗撤軍危機與爛局，保持適當距離。川普四處助選站台，可能幫倒忙。畢竟阿富汗撤軍川普是始作俑者，與神學士接觸談撤軍協議的也是川普團隊，差別在撤軍條件和執政能力，選民如何評斷成為難控的因素。

至於2024大選，除了經濟復甦步伐與通貨膨脹、難以預控的新冠疫情之外，阿富汗撤軍讓共和黨可操作攻擊拜登與民主黨的空間擴大了，就看情勢發展和兩黨如何運用。