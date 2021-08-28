13位美軍捐軀 拜登狼狽撤軍雪上加霜
九一一恐襲20周年到來之際，美國在眾目睽睽下，在喀布爾機場再遭自殺炸彈攻擊，造成170死、200傷，美軍一天內13人殉職，全美震驚。我們為守護美國和阿富汗平民撤離而捐軀的13位美軍和家屬致以最高敬意和哀悼。同時也要問：自稱有近半紀豐富外交國防經驗的拜登總統，為什麼撤軍撤得如此狼狽？不獨美國在全世界形象重傷，被迫和聲名狼藉的神學士(另譯塔利班)合作，對抗伊斯蘭國旁支ISIS-K，無異向敵人乞求；撤軍缺乏章法和規劃讓美軍子弟平白犧牲，拜登難辭其咎。
拜登26日第四次電視講話，自承要負責任，並要恐怖組織付出代價，近期可能反擊報復，但也使撤軍蒙上陰影。他的團隊還在粉飾說，這是撤軍須付的代價，拜登做到前三任總統都做不到的事，把美國拉出軍事經濟泥淖。以美國的情報能力，占領阿富汗20年，結局不應如此狼狽，把撤軍當政治豪賭，留下連串問題。
眼前情勢，美國很像走頭無路，完全依賴神學士「體諒」，允許8月31日前平安撤離。美國被迫與昨日的敵人合作，現在更證實，神學士不見得管用，根本控制不了激進殘暴的ISIS-K。更令人驚駭的是，美國駐阿富汗官員已向神學士提供阿國境內美國公民與友美阿富汗平民名冊，美其名要讓神學士依冊放行撤離；但萬一無法全數撤離，神學士將按名索查，展開清算。
距31日最後期限僅四天，即使每45分鐘起飛一架撤離軍機，多數觀察者研判，時間不夠，31日無法全數撤出。ISIS-K和神學士都伺機而動，但拜登的備案何在？如何防止敵方踩紅線？都讓人細思極恐。
機場自殺恐襲曝露重大問題。首先，證明阿富汗局勢不是美軍一走了之就結束。拜登派遣CIA局長前往阿富汗與神學士密談，但神學士無法掌握ISIS-K，阿富汗情勢不是神學士說了算，隨後可能出現糧食短缺、重大人道危機，美國如何應對或面對世界質疑，難道再提供援助？何況ISIS-K有破壞撤軍、傷害美軍的實力。
二，美國撤軍的初衷是已剷除凱達組織，但機場恐襲證明除了神學士與凱達，還有不可忽視的ISIS-K，是神學士無法控制的政治軍事死敵。阿富汗北方有反抗力量，如四分五裂陷入內戰，勢必再成恐怖組織溫床，讓美國20年來的心血和2300多條性命，前功盡棄。
三，拜登與盟國認為神學士接掌阿富汗可停止內戰，可能落空。美國裸撤後，即使CIA繼續在阿富汗運作，但凱達和ISIS-K出沒，如果神學士給予庇護，共同面對美國，一切重回九一一前的情況。美國要再派軍隊介入或用什麼方法遏制？
四，美軍撤離原認為每年可節省數十億元開銷，現在證明美軍可能須暫留中東與歐洲盟國，軍費繼續開支，加上安置世界與美國的阿富汗難民，編列5億元預算如杯水車薪，支出將是持續負擔。
拜登不顧一切堅持如期撤軍，明顯想政治得分。共和黨總統發動的戰爭，歷任三位總統，終於在拜登任內結束，自然可向選民邀功，但如今看來可能成無人能扛的政治包袱。
拜登在外交、國防上失策，無疑是共和黨2022年期中選舉與2024年總統大選從天上掉下來的禮物。但共和黨必須審慎操作讓國家不幸的議題。通常在位總統第一任期的期中選舉多半不利，在參眾兩院失去議席，拜登2022年後可能成跛鴨，阿富汗撤軍危機更是雪上加霜。
但弔詭之處在距期中選舉還15個月，選民善忘。如果阿富汗撤軍危機半年內能化解療傷，選民可能淡忘。而影響期中選舉的通常是內政議題，拜登在1.2兆元基建和3.5兆元預算提振經濟方面，仍可得分。
另外，共和黨可能綁手綁腳。隨著大批阿富汗難民在全美落腳，展開新生活，共和黨操作多年的反移民排外情緒，遇上貨真價實的阿富汗難民，如操作不當反而會被民主黨逆襲，成為缺乏人道和人性的箭靶，自然會失分。
還有一張外卡牌：共和黨如何讓川普與阿富汗撤軍危機與爛局，保持適當距離。川普四處助選站台，可能幫倒忙。畢竟阿富汗撤軍川普是始作俑者，與神學士接觸談撤軍協議的也是川普團隊，差別在撤軍條件和執政能力，選民如何評斷成為難控的因素。
至於2024大選，除了經濟復甦步伐與通貨膨脹、難以預控的新冠疫情之外，阿富汗撤軍讓共和黨可操作攻擊拜登與民主黨的空間擴大了，就看情勢發展和兩黨如何運用。
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