習近平打富 追求共富或形塑戰時經濟？

中國 政府半年來以反壟斷、加強監管為由，對科技業、補教業、網路遊戲業等巨型公司逐一整頓，而習近平 主席近日在中央財經會議上要求「合理調節過高收入，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會」。外界認為這是接連兩波打擊富人，究竟政策目標在哪裡？

中共今年7月建黨百年會議上，宣布達成脫離貧窮、全面建成小康社會的「第一個百年」目標。而第二個百年目標的第一階段，按進度是2035年間基本實現社會主義現代化，而「促進共同富裕」就是習近平作為第二個百年的具體目標。

外界認為，目前中國經濟的三個新方向是：先富變共富化、民企財團變小化、虛擬經濟實體化。

鄧小平1985年提出「一部分地區、一部分人可以先富起來」策略，40年後沿海省份加上北京 、上海、廣州、深圳四大都會，人均所得已超過世界銀行所定義高所得國家(年入1.2萬美元)門檻。但「先富」之後出現貧富不均，尤其內陸省份更嚴重。而共同富裕的概念是習在8月中央財經會議提出來，是中共經濟改革的一次重大轉向，雖然現在經濟政策主軸仍然是把餅做大，但也要整治少數人裝了太多餅在自己口袋的問題。

虛擬經濟實體化更早。去年10月31日，習近平在《求是》雜誌發表文章，寫到「要著力打造自主可控、安全可靠的產業鏈、供應鏈」。習近平提及：「我國線上經濟全球領先……，」但很快話鋒一轉強調：「實體經濟是基礎，各種製造業不能丟」，網路巨頭自此之後因不符政策要求，紛紛落馬。

民企財團變小化，就是北京主管官署近日不斷強調的反壟斷。去年12月，中國監管總局就陸續向阿里巴巴、美團等連開三張「反壟斷」天價罰單，各罰款28億、10億美元，意在警告，但目前尚未出台分割超大民營企業的具體辦法。

這三個方向又以「共同富裕」侵犯私有財產，最引起爭議。據習近平在中央財經委員會第十次會議的陳述，實現「共同富裕」的新招數是「三次分配」，美其名是企業自願捐獻社會，但經過對企業鉅富的一輪敲打，怎麼有人敢不捐錢？就在習講話第二天，全中國和亞洲市值最高的企業騰訊立即表示，將投入500億元人民幣，啟動「共同富裕專項計畫」。

三次分配，本來在學者討論與建議中，應該是個人和企業受到道德感召，把一部分可支配收入自願捐贈出來，就像美國的蓋茲與巴菲特一樣，成立慈善基金會。但在中國體制下，政策驅使企業被迫捐款做慈善，可以說是新時代的「打土豪、分田地」。

有人戲稱此為「割韭菜」，等於是國家要向富人榨取財富，有「仇富」心態的社會大眾本應額手稱慶，因為這些人的第一桶金都有國家與黨授予的特權，無法拒絕國家要求捐獻。

不過近日被指定為「共同富裕示範區」的浙江杭州，「習家班」的市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法而落馬。外傳涉及總部設在杭州的阿里巴巴旗下「螞蟻金服」上市，其親友私下認購5億元人民幣股票；還沒等到全省人民富裕起來，中共幹部卻反倒先暴富了。

總的來說，習打擊富人就是繼續深化對民間企業的控制，不僅是為了更容易應付經濟危機和失業問題，鞏固第三個總書記任期。更重要的，要集中力量，將中國經濟轉型為「戰時經濟」，以便因應未來國際制裁與貨幣戰。這與美中關係持續惡化，以及中國對世界經濟體系的懷疑不信任有關。

雖然現在美中未爆發新的貿易戰或金融戰，但北京一直在提防。一旦台海或南海突然爆發戰爭，中國可能被世界貨幣體系排除，或國際如認定新冠病毒是武漢病毒研究所洩漏，將招致國際報復。

北京看到平壤、德黑蘭的前例，知道美國控制的SWIFT國際貨幣清算機制，對制裁能產生多大威力，所有以美元計價的外貿，一夕之間將完全斷絕，所有在國際銀行儲存的外匯將被凍結，是任何國家無法承受的。

因為如此，面對美國對香港制裁，北京雖信誓旦旦要用「反外國制裁法」反擊，但人大常委會卻緊急煞車，不敢逕行在香港適用該法。因為中國經濟困難重重，須靠香港支撐，經不起國際金融中心的香港有任何閃失。

無論對內對外，中國的政經結構，經濟永遠在政治之下，所有社會成員無論貧富貴賤，都須為黨、為國而奉獻犧牲。這樣來看，習開始打擊富人雖是意料之外，也在預期之中。