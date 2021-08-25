美從阿富汗撤軍透露的訊息 北京承壓

從阿富汗 撤軍對美國 信譽和形象造成重大打擊，拜登政府聲望暴跌。喀布爾機場十多天來的亂象，美國和北約撤僑受到神學士 (Taliban，又譯塔利班)牽制干擾，美國和神學士密商延後8月31日的撤軍期限，神學士卻高調拒絕。雙方暫未交火，但緊張在升溫；阿富汗未來是否爆發新內戰，美國是否支援反叛力量？美國撤僑展現強大運輸能量，撤出後每年節約的數百億資源如全部轉用於東亞，中國承受壓力最大，情勢發展充滿變數。

這幾天，喀布爾機場還有數萬名西方國家和阿富汗民眾未撤離，一團混亂。拜登總統22日三度發表演講，宣布引用1952年的法律，徵調六家民航公司飛機協助撤僑。美國想在8月31日前完成撤僑，北約盟國卻要求延緩期限，中情局長伯恩斯銜命赴喀布爾會晤神學士高層談判，似碰了釘子；神學士拉高姿態或想交換美國解除被凍結資金、不經濟制裁、日後不動武干預阿國政局，連串問題都不確定。

阿富汗情勢依舊緊張，神學士切斷赴喀布爾機場交通、在機場騷擾撤僑；隱藏阿富汗的伊斯蘭國(IS)分子用擄獲的追熱導彈威脅盟國軍機，逼各國運輸機須俯衝降落，躲避被襲；法國一架運輸機甚至發射火焰彈避開被追熱導彈攻擊。美國和北約目前都在啞忍，難保撤僑完成後不向神學士報復算這筆帳。

綜合各種情勢，阿富汗可能面臨暴風雨前的寧靜，美國撤軍行動也釋放政治訊息，可從幾個角度觀察。

一，神學士占領喀布爾已一周餘，迄未正式宣布「阿富汗伊斯蘭酋長國」成立。阿富汗副總統和北方反神學士武力矢言對抗到底，請求美國援助，已爆發多場戰鬥。美國如應允支援武器等，勢將重蹈90年代援助阿富汗對抗蘇聯的覆轍，使撤軍目的打折扣；但不援助卻難向世界交代，拜登政府將陷入兩難。

拜登已明示，阿富汗如何演變，不是美國的事，他放棄國家重建和推銷民主等理念，要把資源抽回轉移至亞洲和東歐對抗中國、俄羅斯。中方近期全力「漂白美化」被世界唾棄的塔利班，稱這是人民的選擇。是否承認神學士政權？阿富汗是否重演美中代理人戰爭？兩國都在十字路口上。

二，美國是否放棄「世界警察」職責，就看神學士政權是否遵守承諾。極端分子已槍決警察局長、逮捕槍殺為美軍翻譯的人，推動極端伊斯蘭教規、迫害婦女權利等，還窩藏伊斯蘭國激進分子。聯合國已對婦女權利被侵犯提警告，聯合國和美國如袖手旁觀，難以想像如何站穩道德制高點。

即使不投入地面部隊，但美國握制空權，可能用對付伊朗的手段對付神學士，包括導彈奇襲、無人機獵殺領導人，或用特種部隊狙殺賓拉丹的斬首行動震懾神學士高層。加上經濟封鎖制裁、凍結存放美國的資產等，就看拜登如何運用；共和黨虎視眈眈，2024年白宮如易主，阿富汗情勢還是一大變數。

三，美國援贈阿富汗政府巨額美金現鈔和大量武器，如黑鷹直升機、悍馬車等被神學士占有，價值數十億美元。中共是否插手拿黑鷹戰機逆向拆解研究？已服役40餘年、不算先進的黑鷹仍有價值，美國將如何回應？美軍轟炸南斯拉夫中國大使館，以防F-117戰機洩密的前例記憶猶新。而阿富汗總統甘尼攜1.69億元美鈔潛逃，神學士擄獲數億元美鈔，美國投入的「銀彈」數量驚人，但對美國恐只是「紙張」而已，傷害的是面子。

四，美軍動員力量驚人，撤僑初期每日派數十架C-17運輸機，運送6000名美軍進阿富汗保衛撤僑；撤僑後有架C-17竟一次運出823人(原先說640人，後來美軍更正)。目前每天數十架次運輸機載運民眾，加上徵調18架民航機，反映美國戰爭爆發後的軍力動員能量。美國在全球150多國設置近400個基地作為跳板，龐大投送能力反映霸權實力，足以震懾敵國。

五，美國和北約都免費撤僑，允許阿富汗人定居。但法國已發現多名神學士分子混雜其中，滲透西方。美國也一樣冒險，如何防止恐怖分子趁機滲透，是人道援助和恐怖威脅之間的兩難選擇。

六，美國從阿富汗抽身後，每年節省數百億元經費，軍事資源如全部轉移東亞，中國承受的壓力最大最直接，影響備受矚目。美國正全方位振興自己，除非侵犯美國重大利益，否則暫懶得管太多外國的事。各國都嗅到氣息，使副總統賀錦麗訪亞洲被指「成效空洞」，台灣還要一頭熱全押栽進去嗎？