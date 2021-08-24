中共諷美國不可靠 拜登卻明言護台灣

美國 從阿富汗撤軍搞得灰頭土臉，喚起世人對越南淪陷的記憶，也成國際質疑拜登 政府的焦點。中俄更將阿富汗易主視為對台灣、烏克蘭的反面教材，中共黨媒諷刺「美國不可靠」，提醒台灣要認清終將被美國拋棄的現實；台灣內部也引發「今日阿富汗，明日台灣？」論戰。但拜登總統19日受訪一改美國總統對台模糊策略，直截了當說，台灣如遭入侵，美國必將有行動回應。他把台灣和日本、南韓並列，強調任何人侵犯台灣，美國將做出反應。

拜登這席話被視為對「協防台灣」最明確宣示，有人認為可視為「戰略模糊」轉為「戰略清晰」的指標。不過，國務院發言人普萊斯重申美國對台政策未變，仍然基於「台灣關係法 」，堅持「一個中國」政策，支持和平解決兩岸議題，也敦促北京停止對台灣施加軍事、外交和經濟壓力，要和台灣進行有意義對話。

國安顧問蘇利文日前率先駁斥拿台灣與阿富汗類比，強調兩者情況不同，美國相信自己對盟友夥伴的承諾神聖不可侵犯，對台灣或以色列承諾也一如既往堅實。

拜登接受ABC新聞網專訪說，阿富汗和台灣、南韓及北大西洋公約組織(NATO)有根本差異。美國與這些實體達成協議的基礎，不是他們內部發生內戰，而是當地有個團結政府，試圖阻止「壞人對他們做出壞事」。

他強調，美國對北約第5條(集體防衛)有神聖承諾，若任何人侵犯美國的北約盟友，美方會回應，對日本、南韓和台灣也一樣。不過，有人認為拜登「說錯話」，因為和對北約承諾類似的「中(中華民國)美協防條約」早已廢止，台灣關係法和六項保證和對北約承諾不同，拜登說法會造成誤解。

無論如何，美國在阿富汗挫敗，不在於美國是否信守承諾，而在美國對阿富汗情報與情勢掌握失準，撤軍造成失序，反襯美國20年投入心血和2300多條美軍子弟生命浪擲，讓拜登政府措手不及。他必須告訴國人，撤軍是兩黨四位總統都想做的事，而節餘資源將轉移亞洲，對抗中國。

但即便美國將台灣視為印太戰略核心，實現承諾守護盟友抵擋「壞人入侵」能力夠不夠、能否做到，正是外界對美國評估的基礎。拜登即將召開「民主峰會」，聯手民主國家對抗集權政府，各國都對美國在新形勢下主導世局的能力重新評估。

中華民國被美國背棄的歷史，可謂血淚斑斑。遠自大陸棄守、1979年台美斷交，近觀香港變局，都有美國因素在內。台灣過去雖靠美國相挺，但也積極自我防衛，即使美國反對下也曾有反攻大陸與發展核彈等計畫，都屬自主部署和自主戰略。而蔡英文執政後因「反中傾獨」，全面「唯美是從」，缺乏自主戰略，反而更易陷台灣從棋子變棄子，正是台灣論辯的焦點。

更關鍵的，拜登在阿富汗撤軍受挫，美國為阿富汗焦頭爛額之際，解放軍也在台海西南、東南等海域舉行海空實兵演練，對抗美國和17國聯合軍演，並點名是因「對美台頻頻勾連挑釁，發出嚴重錯誤信號，演練是對外部勢力干涉和台獨勢力挑釁的嚴正回應」，擺明向美國和台灣挑釁，對內也向民族主義交代。

川普和共和黨對拜登撤軍決策強力撻伐，拜登民調支持度從53%跌落至46%，他必須對中國強硬，強調護台多少可爭取選民支持，反擊共和黨。而「台灣不是阿富汗」，有自衛意願，也有比阿富汗更重大的美國戰略利益。但拜登把台灣升高為與北約同層級的「盟友」地位，卻未必和美國長期目標與策略相符，更多是拜登政府因「內需」而說。

外交團隊最近忙著為阿富汗的亂局「補漏」，歐洲盟國質疑「美國回來了」的核心意義，日本也對與美國安保聯防政策掀起檢討聲浪，讓拜登政府內傷嚴重。

對台灣而言，美中亂局其實就台海危局。中共政經情勢近期生變，影響政經穩定的不好消息頻傳，台灣必須避免成為中共以激烈行動轉移內部壓力的對象。但正如外媒質疑，「台灣上下都漠視中共可能進犯」，民進黨政府只想靠反中氛圍賺選票；如果被迫須一戰，台灣準備好了嗎？

美、中兩軍在大陸周邊海域頻頻亮劍，互斥對方逾越紅線，無法保證不擦槍走火，一旦引爆軍事衝突，後果就不是阿富汗亂局所能比擬。拜登力圖洗刷阿富汗敗局的恥辱，宣示護台，這時候只要有一丁點火星就可能野火燎原，美中都須明白和提防箇中的風險。