神學士是美燙手山芋 對中國也山芋燙手

美國毅然退出勞民傷財、難有勝算的阿富汗 戰爭，儘管撤退過程狼狽不堪，長期看卻是利多；而作為阿富汗最富有、最強大鄰國，中國 固然從美國撤軍看到填補權力真空的契機，撿到宣揚「美國衰退論」的材料，然而伊斯蘭教極端組織神學士 掌權後，誓言建立「伊斯蘭酋長國」，以宗教律法治國，新內戰一觸即發，阿富汗前景未明，直接關係到中國西北邊陲安全，對北京當局同樣是燙手山芋。

隨著美國敗走阿富汗和神學士重掌政權，中國外交部和官方媒體曾經歷短暫狂歡，大唱「美國衰弱的象徵」「這樣還需要我們嘲笑嗎？」並美化斬人首級、亂槍處決民眾、炸毀巴米揚大佛的神學士，稱他們是「中國的朋友」、挺進喀布爾市區是為了「保障民眾安全，維護社會秩序」，指有人把神學士定義成中國國家利益的敵人「是情緒化和幼稚的，也嚴重不合時宜」。

另一方面，中方不斷藉報導阿富汗陷入混亂，醜化美國形象和外交政策，狂轟美軍所到之處「留下的都是動盪、分裂、家破人亡」，甚至指美國撤出阿富汗是盛極而衰的轉捩點。

然而，美國和西方國家為從阿富汗撤僑焦頭爛額之際，中國並不輕鬆，既抵擋不住中亞地緣政治重組的誘惑，又深怕陷入「帝國墳場」而難以自拔，因此並未表現對神學士領導下介入阿富汗更深的熱情，也未如外界預期立即承認神學士政府。

究其原因，其一，中國給神學士設下獲北京政治承認的條件，即必須「堅決打擊包括『東伊運』(東突厥斯坦伊斯蘭運動)在內的各類恐怖主義勢力，切實履行不允許任何勢力利用阿富汗領土威脅中國安全的承諾，神學士領導人也作出這樣的承諾。

但神學士的承諾並未讓中國放心，因為神學士發言人日前曾承諾「訴求和平」和建立包容政府、尊重婦女權益，但第二天就開槍射殺揮舞阿富汗國旗的示威者，各地處決曾幫美軍工作的民眾，喀布爾街頭的婦女畫像也被塗黑。

北京現在最擔心新疆地區安全，把「東伊運」視為新疆恐怖主義根源，新疆反恐官員認為神學士是「東伊運」幕後支持者。神學士信奉伊斯蘭原教旨主義，內部有許多新疆維吾爾族成員，與「東伊運」有著千絲萬縷的聯繫。

因此神學士奪取阿富汗國家權力後，即使領導人承諾不讓阿富汗領土成為攻擊中國的基地，但承諾能否兌現，中國須聽其言觀其行。北京更擔心的是神學士奪權成功，可能帶給西北邊境與中國接壤的其他中亞國家伊斯蘭教組織仿效，增添新動亂，成為滋生新恐怖主義的溫床，直接威脅中國「一帶一路」和中國國家安全與穩定。

其二，阿富汗有上兆美元的稀土資源和其他礦產，讓中國垂涎。但眾所周知，阿富汗經濟極脆弱，嚴重依賴外援，政治局勢嚴重阻礙礦產資源開採。世界銀行數字顯示，阿富汗約75%公共開支來自國際援助。

神學士掌權後，阿富汗將很難再得到這些援助資金，勢必轉而向中國伸手，以換取對「東伊運」勢力遏制，這將是一個無底洞。北京不得不有所提防，稍不留神，就會變成「接盤俠」，尾大不掉。

神學士掌權後，阿富汗經濟可能進一步陷入困境。儘管中國有意與神學士合作，卻難以取代過去美國對阿富汗的巨大經濟支持。美國已凍結阿富汗政府存放美國的約95億美元資產；國際貨幣基金(IMF)上周宣布，由於國際社會缺乏對神學士政權的共識，神學士將無法獲得近5億美元儲備資金，以及其他IMF相關資源。

截至2020年，阿富汗國民生產總額不到200億美元，是全球最貧窮的國家之一。可以預期，靠鴉片貿易和非法採礦取得資金的神學士掌權，將進一步加劇阿富汗貧窮情況。

第三，美國撤出阿富汗的目的非常明確，就是騰出資源，放到對付中、俄等國家。因此美國以退為進，對中國來說不僅不值得狂歡，反而是個警訊。首先，美國並未失去對阿富汗的影響力，而是換

另一種方式影響阿富汗，未來必將扶持新勢力與神學士對抗；中國若支持神學士，阿富汗將出現中美「代理人之戰」。

其次，過去20年美國在阿富汗耗費1兆至2.26兆巨資，如今這些資源若用到印太地區對付中國，中國也會吃不消。因此中國在輿論狂歡之後冷靜下來，就阿富汗局勢與美、俄協商立場，未草率宣布承認神學士政權，其實也有難言之隱。