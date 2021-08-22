阿富汗爭議只屬暫時 拜登中興才是關鍵

神學士(Taliban，另譯塔利班)迅速奪取阿富汗政權，導致拜登 總統備受輿論批評，出現上台七個月來的逆轉，支持度從正面變負面，拜登開始為政策付出代價。20日公布的拉斯穆森民調(Rasmussen)顯示，52%美國 人對78歲的拜登能否勝任總統沒有信心；51%的人認為，別人正為他作出決策。歐亞集團(Eurasia Group)甚至認為，撤軍失誤很有可能毀掉拜登整個總統任期。

但阿富汗撤軍引起的爭議可能只是暫時性，因為不少美國人支持拜登說的，阿富汗政府軍不願對神學士作戰，美國不可能為他們而戰；況且大部分美國人對外國沒興趣，爭議很快會消失，被人遺忘。

至於輿論擔心的「信譽危機」，即美國撤軍，等於放棄相信美國價值的阿富汗人民，任由奉行極端主義的神學士接管政權，是道義的大污點，因此失信於其他盟友(如台灣、烏克蘭等)，不再相信美國會全力捍衛民主自由，反對極權專制。但只要美國繼續對神學士政權進行「沒有地面部隊的戰爭」，例如在新政權違反人權，如剝奪婦女權利或庇護恐怖組織時，堅持採取包括斬首、空襲或經濟制裁等行動，信譽危機或可化解。

拜登任期的決定性「戰役」不在國外，而在國內。即取決於民主黨能否在國會通過1.2兆元基建案和3.5兆元預算 開支案。如果民主黨最後通過這兩項基本屬投資性質的重大法案，則拜登政府不但可穩住眼前經濟動盪，如通膨造成威脅，更有助民主黨2022年11月期中選舉，甚至為美國未來十年打下更好經濟基礎。

建立經濟基礎後，更可站在新基礎上爭取盟友支持，一起聯手對抗中國。瘟疫後的中國經濟未復，加上近期大肆打擊民營企業，經濟受損，而美國在拜登的經濟政策下，GDP增長比預期快，在此消彼長下，可能延後中國GDP總額超過美國的日程。

國會參院一周前通過1.2兆元基建案，並通過3.5兆元預算決議案。輿論認為，基建投資數額偏低，對基建嚴重落後的美國不足以扭轉局面。但拜登政府認為，基建案和預算計畫是一個政策的兩部分；雖然基建和預算都比原來提議的草案縮水，但1.2兆元加3.5兆元合計4.7兆元，是1930年代羅斯福「新政」和1960年代詹森「大社會」(Great Society)以來最大的政府投資。

如果4.7兆元投資順利通過，應有不少讓人興奮和期待的改革。例如全民學前教育免費、社區大學兩年免費、托兒服務和貧窮兒童抵稅額大幅增加、全美所有老舊供水鉛管都更換、使用清潔能源比例大幅提高，還有改革Medicare等。這些項目不但是經濟基礎，更是對人的投資，是美國未來發展的重要方向。

財政部長葉倫一周前呼籲，為維持經濟強國地位，美國有必要投資；她相信4.7兆元投資足以讓美國維持經濟強國地位。她指出，美國人不應在意投資太高的風險，反而應留意不投資帶來的風險，那將使美國更落後。葉倫今春成功遊說132國，推動「企業海外收入」所得稅，備受國際尊敬；她長期擔任聯準會主席、副主席，工作重點在研究，改任財政部長後投入政治，成為拜登經濟政策重要推手。

當然，民主黨要順利通過兩案，並不容易。眾院23日復會，議長波洛西說，先爭取通過3.5兆元預算決議案，目的是讓眾院民主黨人團結一致。但她這個願望不會那麼容易達成。

波洛西的策略是，先通過3.5兆元預算計畫決議案，然後民主黨列出法案內容，目標是9月15日前完成，最後由眾院通過法案；3.5兆元預算案通過後，才就1.2兆元基建案投票表決。但眾院已有九位民主黨溫和派議員表示反對，他們要求先通過1.2兆元基建案後，立即送請總統簽署，然後才處理3.5兆元預算案。

民主黨在眾院只比共和黨多九票，九位溫和派議員對波洛西計畫構成威脅，如何說服他們，將是一大難題。另外，就算眾院通過3.5兆元案，移交參院時又會遇難題，因為民主黨在參院只有50票，須靠副總統賀錦麗的一票，才湊夠51票，以「預算和解程序」(budget reconciliation process)通過法案。

綜合來說，民主黨在兩院雖然面對不少難題，但1.2兆元基建案參院已通過，眾院要通過應沒有太大問題；至於3.5兆元法案，可藉每會期只能用一次的預算和解程序，最終通過機會甚大。因此展望未來，兩案可能有拖延，但拜登振興美國的政策大有可能實現，洗刷阿富汗撤軍的挫折。