第三劑補強針 美國與病毒共存的轉折點

拜登政府宣布9月20日起開打第三劑疫苗 補強針後，三位年逾70歲、打完兩劑疫苗的聯邦參議員同日天宣布「突破式」確診新冠肺炎，再次證明變種新冠病毒delta傳染力強。拜登政府先發制人的決定，如果推廣補強針順利，美國 乃至世界史無前例的抗疫大戰將進入關鍵轉折點：新冠病毒將成「地方流行病」(endemic)，不再危脅人類生命，人們恢復正常生活。美國與西方國家可提供未來全球施打疫苗的範例。

按正常程序，在聯邦疾病防治中心(CDC)與食品暨藥物管理局(FDA)批准後，聯邦政府才能宣布施用新藥，拜登卻在CDC與FDA還沒完全走完獨立專家審議批准程序前，就提前宣布9月起對需要的大眾開放打第三劑補強針，說明政府對「突破式確診」戒慎恐懼、超前部署。目前FDA與CDA批准對免疫系統較弱的人施打第三劑，未對一般大眾開放，但預料開放是遲早問題。

儘管沒正式批准，CDC主任瓦倫斯基提出打補強針的科學依據。從今年3月到8月初美國及世界疫情 數據，綜合三點：一，輝瑞/莫德納/嬌生等三種疫苗的保護率，在完全接種八個月後，體內抗體逐漸減少。二，目前疫苗對抗重症、住院者的效力仍高而有效。三，疫苗對抗變種delta病毒，不如原先預期。

這是官方對疫苗效力的正式論證，主要引用兩個研究。一，紐約市病患研究5月3日到7月25日，輝瑞疫苗效力從92%降到80%；二，馬友(Mayo)醫學中心指輝瑞疫苗效力由76%降到42%，莫德納疫苗效力由86%降到76%。

這些數據加上以色列(使用輝瑞疫苗)長期追蹤，都顯示疫苗效力遞減。去年12月底或今年1月起第一批接種的一線醫務人員與年長者，將難有效對抗delta變種病毒傳染，第三劑補強針就非常必要。輝瑞說，「對已完全接種疫苗的人，加強針應可有助降低傳播與感染率，未來能更有效控制變異株疫情」。

政府強調，現有疫苗效力雖降低，但仍然非常有效，也就是說完全接種後，即使有「突破式確診」，症狀都屬輕微類似感冒症狀，不像未接種的人可能重病甚至死亡。

但醫界仍有反對聲浪，認為目前的疫苗有效，突破式確診病例偏低，數據不足支持打第三劑補強針。這個論點也被世界衛生組織用來批評富有國家自私，在全球有效的疫苗供應不足下，補強針應挪給其他國家使用。

美國抗疫如今走入關鍵時刻。全美接種至少一劑疫苗者已達70%，但死磕不接種民眾仍不斷增加確診與住院人數。它不會影響美國經濟復甦和失業率降低的走勢。當中共宣傳誇大和譏諷美國確診人數爆增時，卻不知這只是未打疫苗人群的現象，已完全接種的美國人已陸續重返職場，投入經濟重建大軍，中共卻仍在「鎖國清零」中。

最明顯例子是今年第二季，美國GDP成長同比增長12.2%，中國僅7.9%。穆迪預測美國GDP成長將連續五季勝過中國，是1990年來美國首次連續超過中國，反映美國經濟反彈勁道，相對中國經濟復甦乏力。

經濟觀察人士指出，關鍵在兩國控管疫情差異。迄今中國疫情病歿數官方說「不到5000人」，美國病歿則超過60萬人。兩國強烈差異，令人難以合理解釋經濟復甦高低。但確信的是，目前delta病毒在兩國高度傳播，美國已進入施打補強針的新階段，中國還試圖鎖國清零，疫苗普及與補強針仍遙遙無期。近日更出現文革式討伐上海復旦華山名醫張文宏的「與病毒共存論」，黨媒強力圍剿他。

但張文宏「與病毒長期共存」的觀點，在美國開放社會已是共識，delta等變種病毒株不停出現，疫情短期內不會消失。病毒學家與免疫學家很難預測未來病毒變化，但確定疫苗技術將不斷更新，最後成為「萬能」疫苗，新冠成為流感的一個類型。

「紐約時報」引述專家學者評論指出，「當每個人都接種過疫苗或已被感染後痊癒，新冠病毒將成為地方性流行病」，與我們長期共存，「疫情爆發將愈來愈少，規模愈來愈小，住院和死亡人數會下降」，未來不久就恢復回到過去正常生活。

預料FDA與CDC本月底或下月初就批准第三劑9月20日開打，供有需要的人群接種。瓦倫斯基說，接種輝瑞或莫德納疫苗的民眾，再打第三劑補強針後，抵抗病毒的長期保護力應已足夠，不需要每年打新冠疫苗。美國不會鎖國清零，打開大門，年底就是抗病防疫的關鍵轉折點。