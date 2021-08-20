美中競爭 時與勢發展有利哪一邊？

美國 自阿富汗 撤軍失控，神學士席捲阿富汗，美國20年心血大部分付諸東流，舉世譁然，懷疑美國國勢不行了，才「內捲」戰略收縮。拜登總統16日電視講話核心要旨，就在結束永遠的戰爭、先顧好美國，收縮對扶不起阿斗國家的援助。有人認為阿富汗情勢就是美國衰弱的表徵，她自顧不暇，時與勢都不利美國；相反，中國 崛起勢頭難擋，趁勢介入阿富汗情勢，中俄等國聯手將改變世界戰略版圖。

環顧這幾年，美中都內外諸事不順。美國政黨惡鬥，川普執政激化國家分裂，種族和警民關係緊張，自由派與保守派水火不容，對投票權、女權和LGBTQ權利等針鋒相對，兩黨失去協商妥協氣量，流於情緒性惡鬥；加上疫情和抗疫手段如口罩、打疫苗等爭議，國家四分五裂，債台高築，70年的霸權盛極而衰。阿富汗重演越戰西貢夢魘，更是美國崩盤的象徵，美國玩完了的聲音不斷，時與勢都不站美國這一邊。

既看衰美國，中國世紀是否已到來？很多國人憧憬中國取代美國成世界強權，中共黨媒或民間無形中也在灌輸或增強這類意識，認為美國千方百計圍堵中國不會得逞，中華民族的世紀到來，時間和勢態都站在中國這一邊。

有人認為，美國遏制中國的時機晚了，中國經濟力量誰也壓不住；美國須聯手盟國更表示美國難獨力抗衡中國。只須看一帶一路所經140多國爭相拉攏中國；對病毒溯源追責，非洲和中南美國家很少站美國這邊；中、俄、伊朗和其他小國合縱連橫和西方抗衡，東升西降大勢難違。

這些看法見仁見智，爭議性很高。川普「讓美國再度偉大」和拜登推1.2兆基建方案，都著眼振興美國。疫情重創下，美國上季GDP同比增長12.2%，而中國同期增幅僅7.9%，是31年美國首次反超中國，被認為是重要轉折點。

很多專家指出，中國採強制關閉隔離抗疫能見速效，美國靠開放規勸和推廣疫苗治本，撥亂反正需時較長、代價也高，成效卻後來居上。國際評級公司穆廸和牛津研究院等庫預測，未來五季或更久，美國將保持經濟優勢，壓過中國。

國民儲蓄和消費能力，美國幾波紓困使家庭積累2.6兆元儲蓄，是百年罕見，成經濟成長助力，雖可能成通膨幫凶，但美國家庭儲蓄規模幾乎是中國七倍，潛力無窮；反之，中國民眾縮節開支，不再大手大腳花錢以應對經濟變局。即使中國人口是美國四倍，GDP總值將超過美國，變世界最大經濟體後，人均所得仍只有美國人的半數，而中國生產力低技術製造業漸被越南、印度等取代；高科技業被遏制，與美歐和日台韓等競爭非常不利。

全球資金流向科技業，美國也占優勢。中國龐大市場仍吸引外商和外資，但習近平當局近期打擊網路大咖企業，螞蟻金服、滴滴和騰訊等被整治，傳抖音(TikTok)私股已部分被官股取代，聯邦參議員魯比歐要求拜登政府封禁抖音。這類「國進民退」、符合社會主義左派路線的發展，使賺錢企業幕後的紅二代財路被打斷削弱，造成習近平和紅二代內鬥。從多方面看中國在「斷尾」，能否「求生」還是疑問。

其次，香港變局、大陸民企被整治嚇跑外資。美國貿易戰和科技禁運持續，中國芯片業大面積坍塌、華為營收上半年銳減29%、紫光集團申請破產重整，高中低產業都外移、數千家日韓台港商撤出中國，人民幣貶值、中港股市重挫，已蒸發數萬億人民幣，骨牌還繼續在倒下。官媒續在粉飾太平，但很多做法像似當局刻意為之。

中國對美關係是否已絕望？習近平才說戰狼要變可愛，但新華社近日連發四篇長文，反擊「美國腐敗深入骨髓」；外交部批美國在阿富汗「七大罪狀」，麥芒對針尖毫不示弱宣戰，被解讀對美國已不抱和解希望，而將互槓到底。美中從戰略、外交、軍事到經濟、科技，只剩對抗氣候變遷等極少數領域能合作。

中共近年的國際認同巨幅倒退，東京奧運國際間對待中方和台灣的稱呼和態度，波蘭、立陶宛反共親台，都反映冰山一角。北京財大氣粗伸張肌肉，引發反彈自陷孤立，撒錢漸步入死胡同。而美國金融、科技等優勢正發揮實力，中國的短板如科技升級、產業轉型等都遇西方聯手防堵，走入瓶頸。

美國並不那麼討人喜歡，但中共自認的體制優勢成包袱，招人厭惡，還自亂陣腳。無論時與勢，似正轉向相對有利美國的一邊。