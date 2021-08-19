神學士建新政權 各國面臨新戰略形勢

拜登團隊對撤軍阿富汗 的最大辯詞是，美國 需要戰略轉移。但現在搞成阿富汗政府崩潰、民眾爭相逃離的混亂慘況，恐怕會延緩美國新戰略施行，而神學士 (Taliban，另譯塔利班)重新入主喀布爾，也將對周邊國家造成衝擊，新的戰略局勢各國都需重新評估。

拜登總統上台，外交政策團隊就希望結束「永遠的戰爭」。這些在阿富汗、敘利亞與伊拉克的反恐作戰，把美軍資源吸住，拜登希望把戰略重心放在與中國和其他大國如俄羅斯的競爭上。就像國務卿布林肯說的，「從戰略上講，我們的戰略競爭對手最希望看到我們在阿富汗再陷入5年、10年甚至20年的泥潭，這不符合(美國)國家利益」。

拜登的演講也談到美國現在戰略重心已改變，「我們真正的戰略競爭對手中國和俄羅斯最希望的，就是美國無限期地將龐大資源和注意力投入阿富汗，以求穩定情勢」。換句話說，撤軍後，阿富汗會變成什麼樣，已和美國無關，拜登沒說出來的是，若阿富汗變得糟糕，那是與阿富汗接壤的中國，以及俄羅斯的問題。

但沒想到，阿富汗局勢竟然急轉直下，美軍撤出成了阿富汗崩潰的直接和立即原因。拜登雖然在演講中盡力撇清，「美國在阿富汗執行的任務，從來就不應該是國家建構(nation-building)」，在狙殺了賓拉丹，讓阿富汗不再成為庇護恐怖分子的溫床後，美軍的任務早已完成。

逃難民眾自美軍C-17運輸機機身摔下百公尺高空這一幕，不斷在電視重播，這是拜登必須付出的政治代價，至少現在五角大廈希望由反恐作戰轉為島嶼作戰的戰略轉變，以及資源重新配置，可能都必須暫緩推動了。

今年12月拜登籌辦的首屆「民主峰會」，重點恐怕不再是相互稱讚彼此的民主成就，共同對付非民主國家；現在反倒回過頭要檢討，阿富汗的20年國家重建構為什麼失敗的經驗，是美國努力不夠？還是每個國家的國情各異，要套用西方民主經驗很困難且不必要？

拜登下令立即撤軍燒出的這場火，不會這麼容易熄滅，現在已延燒到周邊國家。這個圍繞阿富汗形成所謂「阿富汗圈」，包括與阿國接壤的巴基斯坦、中亞三國、伊朗和中國，現在各國都緊張戒備。

聯合國安理會周一召開特別會議，討論阿富汗危機，常任理事國之間幕後密切討論。包括美國國務卿布林肯分別致電中、俄兩國外長，而王毅也與拉夫羅夫通電話，希望能協調出一個共同對策，趁神學士政權急需國際承認之際，大家團結一致，對神學士提出條件。

美國國務院發言人透露，這些條件包括：應維護人民基本權利，不窩藏恐怖分子，以及保障婦女與女童的基本權利，並建立一個能與國際合作的政府。

然而，中俄恐怕另有打算。喀布爾陷入神學士之手後，雖然中俄大使館大部分人員撤走，但兩國大使都留下來，預備與神學士領導階層打交道。只要神學士顯露意願，願接受中俄兩國開出的條件，中俄隨時可能率先承認「阿富汗伊斯蘭酋長國」，讓美、英、法、德等國家徒呼負負。

其他阿富汗鄰國可分為兩類，一是擔心神學士取得政權，像伊斯蘭教內與神學士遜尼派對立的什葉派的伊朗，或種族上敵對的塔吉克與烏茲別克等國，他們不願意看到神學士取得政權，但又不像中俄大國手中握有戰略籌碼，所以只能隨機應變，提防散兵游勇越過邊界，或大量難民湧進。

俄羅斯雖然未與阿富汗接壤，但歷史上卻吃過阿富汗基本教義派的苦頭。近日除了與中國在寧夏軍演，還與烏茲別克、塔吉克，在距阿富汗邊境20公里的塔吉克訓練場舉行聯合演習。

巴基斯坦則是另一類。長久以來其三軍情報局(ISI)秘密支持神學士，就像支持在克什米爾與其他地區的武裝組織一樣，用以制衡印度。神學士現在得勢，巴基斯坦一則以喜，一則以憂，喜是對阿富汗政局更能有效影響，防止其倒向印度；憂的是，在北部部落區、同為普什圖人的巴基斯坦神學士，將效法阿富汗例子，在巴基斯坦境內發起武裝革命，推行伊斯蘭教的嚴苛律法。

神學士入主喀布爾後，其發言人舉行第一次記者會，呼應國際要求，表示會大赦過去與外國合作的阿富汗人，還說會尊重婦女權利，「我們不想和國際社會作對」。不過，他說「我們有權根據我們的宗教原則行事」，最後究竟怎麼做，大家也在等待新形勢的變化。