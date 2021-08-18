中共連打七傷拳 嘲笑美國卻不看自己？

阿富汗陷落，中共 黨媒大唱「敲響美國霸權喪鐘」，興奮溢於言表。反觀中國 近期其實也諸事不順，外有世衛病毒溯源第二波調查、美國即將公布病毒源頭報告，貿易戰施壓、科技禁運造成許多中國企業營運崩跌倒閉；17省出現變種病毒疫情、各地水患民怨高漲，偏偏中共出台許多打擊各行業措施，習近平 當局被喻在打「七傷拳」，到底是為習明年中共20大延任熱身，抑或想推動什麼宏圖大計？海內外議論盈庭。

辛丑年世局混亂，美中情況差不多。傳中共北戴河會議結束，表面看波濤不興，外界卻關注很多爭論措施，包括：一，被指屬江澤民系、馬雲旗下的「南華早報」日前報導，北京外交戰狼到處樹敵，激怒西方，美國與17國聯合軍演，中國面臨戰爭邊緣，但解放軍向習表態，拒絕和多國聯軍交戰。

這項內幕消息被指不懼挑戰習近平權威。消息引用內幕人士說法，指責戰狼外交就是指責習近平。外交和國防系統出現齟齬，互在習面前告狀；但前者是執行習的指令，軍方不以為然，顯示習未必真正掌控軍方，也顯露共軍裝備戰力不如宣傳強大，不想冒險打仗。蹊蹺的是對此消息北京迄今沉默，未譴責報導或澄清，可能與中共內鬥有關，頗不尋常。

二，北京近期推出一系列「自殘」舉措，好像中國主動加快與世界脫鉤，被質疑要重回閉關鎖國時代。除了螞蟻金服和馬雲被重罰、滴滴來美上市被整治，網路集團騰訊、食品外送平台美團、電子商務拼多多、貨運版Uber滿幫集團相繼遭當局打壓，使各家市值共蒸發逾萬億人民幣。

許多評論說，網路科技業是中國「新經濟引擎」，打壓這些企業等於打壓「中國夢」。但當局似擔憂這些企業壟斷，聚集數億民眾，一旦有風吹草動易失控，危及政權。當局寧願把資本家關進牢籠看管，有如打擊中國未來競爭力。

連串措施嚇壞外資，日本軟體銀行總裁孫正義宣布暫停在中國投資；金融大鰐索羅斯發表文章，指習近平是開放社會最危險的敵人。黨媒因此湧上去圍剿孫、索，形成惡性循環。難道中國不要外資、不和外國作生意了？讓人疑惑。

三，自殘措施一波接一波。線上招聘業、線上私人補習教育業等都被重拳打擊。業者抱怨，補習教育業者竟被官方以掃黃手段對付打壓。然後重手伸向奶粉和咖啡業，說奶粉讓許多母親不哺乳；咖啡可能致癌，一夕之間文革式的「破舊立新」、「扶中滅洋」氛圍籠罩，與習當局的言論若合符節。

連串打壓還包括英語教學。中共要求中小學期末考廢除英文學科考試；強調不准使用境外教學輔導材料，中小學必須教「習近平思想」。有人找出馬雲早年演講影片，他說，學英語後讓他識見大開，從此獲得獨立思考能力，改變思維和視野，這可能是當局最害怕的後果。打壓學英語有如切斷和西方訊息交流，有利中共洗腦，但中國能切斷與西方交流嗎？不學英文如何和世界接軌？

此外，整型美容、影視娛樂圈都被打擊。有人臆測是習近平保守衛道思想，有意把中國社會「帶向正常化」，但打擊面太廣、影響民生荷包，斷了幾千萬人吃飯的生路，難道不怕民怨沖天？

四，國家移民管理局8月4日宣布，對非必要非緊急出境暫不簽發普通護照，等於切斷民眾申請新護照出國之路。這是外匯流失嚴重想節省外匯，或怕民眾出國接觸當局不想讓民眾聽看讀的訊息？用疫情防控顯然難說服人。相對於中美談判「糾錯」清單，北京要求美方解禁中共黨員來美簽證，兩相對比，中共敢作敢為，簡直不避天下人耳目和人民反感了。

在美國貿易戰、科技戰施壓下，華為連續數季營收巨幅下滑，科技業奄奄一息；疫後經濟復甦速度，美國上季GDP成長大爆發，是31年來首次超越中國，上述舉措更為中國經濟雪上加霜。有人認為，這是各方面臨近爆炸點的跡象，方寸亂了；也有人認為習或許見事機成熟，想大幅改造中國。外界也懷疑這些舉措是否為下面表忠輸誠，給習近平亂上藥，或讓習一人做一人揹過？著實詭異。

定於一尊的習照理可管這些事，卻任由七傷拳傷自己，外人看更像是自殘或往懸崖衝，坐實「總加速師」稱號。美中角力加劇，明年2月北京冬奧能否順利、中共20大習延任有無變數，他要將中國帶向何方，焦急憂慮或等看好戲的人，都愈來愈多。