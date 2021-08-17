阿富汗淪陷 美國再遇越戰式潰敗羞辱

阿富汗 以迅雷不及掩耳速度落入神學士(塔利班)之手，總統甘尼逃亡、首都喀布爾被攻占，美國 威望和「世界警察」管治能力再成全球嘲諷質疑對象；而拜登 政府決策失誤，讓20年來投入2300餘條美軍生命、花費逾兆元的美國收益有限，成為繼越戰後美國最大的戰略潰敗，將被載入史冊，並成為拜登政府的污點之一。

阿富汗政府瞬間瓦解，神學士武裝15日進駐喀布爾，在總統府開記者會，宣布恢復政教合一、建立教士統治的「阿富汗伊斯蘭酋長國」(Islamic Emirate of Afghanistan)。許多評論認為，美國領導的北約盟國20年來在阿富汗浴血戰鬥，卻換來最大的羞辱。

我們為2300多位美軍子弟在阿富汗犧牲生命，另2萬餘人在戰爭中變殘障、450餘位盟軍犧牲而感到沉痛和不值，也為美國再次挫敗痛心。拜登總統辯稱，他是執行川普與神學士談判的「多哈協議」，但缺乏周延規畫的撤軍使所有成果毀於一旦，拜登仍須付最大責任。明年國會期中選舉選民如何算帳，對共和黨有利，或將鼓勵川普2024年再競選總統，重返執政。

歷史著實諷刺，拜登宣布九一一事件紀念日前完成撤軍，就在恐襲20周年忌日前28天，神學士再度掌控阿富汗，徹底瓦解美國和盟邦努力成果。

1975年，美國倉促撤離西貢大使館，直升機停降使館屋頂，接走爭先恐後的美國人和親美的越南人，混亂場景在喀布爾重演。美軍大型直升機撤離人員、使館搶燒文件，然後搬遷進喀布爾國際機場辦公；4000名美軍緊急重返阿富汗，共6000美軍保障機場安全撤僑，與西貢46年前的狼狽場景相比不遑多讓。

美軍限制其他航班起降，阻擋成千上萬阿富汗有錢人離境，所有航班停飛、老弱婦孺激動攻占空橋、衝入跑道或強行登機，高喊「我們如果逃不出去，大家就一起死！」逼美軍架人牆阻擋，甚至開槍，混亂中至少八人死亡，與當年越南人冒九死一生「投奔怒海」何其神似。

阿富汗再度證明它是歷史上「帝國墳場」絞肉機。靠特殊地形、部落統治和強悍民風，神學士更以激進伊斯蘭教規表現強韌耐力，只有輕武器的武裝竟能在短短10天就讓擁有現代化裝備的35萬政府軍土崩瓦解，甘尼攜巨款(可能是美國補助的錢)逃亡，腐敗使強大的美軍也無能為力。

美國其實早已達到進軍阿富汗的目標：制裁恐怖分子、獵殺凱達頭目賓拉丹等人，但想避免阿富汗再成恐怖組織庇護天堂，看來疑問重重。拜登說，美國並未致力想重構阿富汗成民主國家，說得悲愴淒涼。連道德使命如阻止落後宗教意識形態壓制女權、嚴刑峻罰等都成一場空，失敗竟來得這麼突然而徹底。

拜登、軍方和情報部門都有責任。撤軍是歐巴馬、川普未實現的目標，CIA和參謀首長聯席會主席密利上將都認為，憑神學士輕裝備，數年內無法勝過政府軍；但美軍一撤、神學士發起攻勢，美方評估立即縮減成六個月、數周內沒問題，沒想到才10天阿富汗就變天了。

美國掌握阿富汗政情民風失敗，錯誤情報引導拜登下令8月底前撤軍，結果兵敗如山倒，重傷美國信譽和全民士氣，明顯是情報和決策誤判。反觀中國外長王毅日前和神學士領導人見面，有人認為中方情報掌握顯然優於美方。也有消息說，美軍暗中和神學士溝通，未動用優勢空中武力攻擊神學士，雙方未交火，主因在勢已不可為，美國高層早已鐵了心放棄阿富汗。拜登昨天的電視講話印證了這個揣測。

美國國內普遍的厭戰情緒，自顧不暇須先圖振興。軍方反對下，拜登宣布撤軍雖接續川普政策，但其後果和對國家的傷害，拜登都須概括承受。川普兩次聲明嘲笑拜登「堪比傳奇」、「是時候帶著不光彩下台了」，雖是幸災樂禍，拜登操之過急難辭其咎。

網上不少人說，美軍撤離阿富汗是為強化保護第一島鏈和台灣，與中國對幹。這樣判斷有些想太遠了，美國遏制中共、維護台海和平的立場堅定，台灣對美國的戰略利益比阿富汗重大。綠扁帽出身、曾在阿富汗參戰並獲銅星勳章的共和黨眾議員沃爾茲(Mike Waltz)說，「現在我如果在台灣或烏克蘭目睹阿富汗這一切，我一定會嚇個半死，這就是拜登政府展示的美國承諾」。

這句話既損了拜登，也映射美國的承諾和道義價值幾何。但看到越南、阿富汗的兩齣戲碼，台灣難道能沒有警惕？