新冠溯源「烏賊戰術」 無助北京脫身

世衛 組織(WHO)上周宣布，成立新冠溯源國際科學諮詢小組，展開第二階段追蹤病毒起源調查；美國 情報單位下周可能提病毒源頭報告，CNN披露，美截獲武漢病毒研究所大量基因數據庫，可能揭開病毒起源。兩項發展都讓北京緊張，開足馬力部署反撲。世衛強調，今年2月在中國 武漢的調查未獲北京當局合作，提供病人原始檔案，不排除病毒出自實驗室洩漏等所有假設。

中國已拒絕世衛第二階段調查，並給世衛扣上「溯源政治化」等帽子，還將矛頭指向美國，從黨媒到智庫、外交官員和外宣，連篇累牘散播美軍到武漢投毒、德特里克堡病毒洩漏、歐洲新冠病毒是美國傳播，以及美國向世衛施壓，並在中國鼓動2500萬人簽名，要求調查美國，動用內外一切力量，企圖以烏賊戰術拉美國下水。

中國宣傳操作看似熱鬧，卻流於自導自演和出口轉內銷，國際上幾乎未激起漣渏，反而被質疑心虛；說明北京即使想爭奪話語權也須走正道，不能走火入魔，一直用謠言出口轉內銷，並熱中製造各種陰謀論，在國內愚弄老百姓或可以，但代價是國際信譽和形象更低落。

新冠病毒和陰謀論都要溯源。有關美軍2019年10月世界軍人運動會把病毒帶入湖北武漢，由於外交部發言人趙立堅一再「帶貨」強調，在大陸和海外親共華人間流傳甚廣。但缺乏常識說法已遭多位重量級中國專家反駁。

當時收治武漢軍運會美軍病人的武漢金銀潭醫院院長張定宇澄清，軍運會期間五名外籍運動員患輸入性傳染病都是瘧疾，與新冠病毒毫無關係；上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏也指出，病毒若從外國傳入中國，應是幾個中國城市同時發病，而不會有時間先後。

也有專家指出，以新冠病毒傳播力，若五名美軍能把病毒帶到武漢，他們往返搭乘各種交通工具接觸者眾多，難道不傳染給別人？莫非這五人有定點、定向傳染的本事？

另有說法指病毒來自美國馬里蘭州德特里克堡(Fort Detrick)軍方實驗室，黨媒、智庫和外交部發言人不斷提起。這個說法源頭是俄羅斯背後支持的虛假新聞大戶、加拿大全球研究機構(Global Research Canada)網站去年3月發表文章，指病毒來自德特里克堡陸軍生物戰實驗室。文章因缺乏可信度被刪除，卻讓趙立堅和黨媒如獲至寶，緊咬不放，在推特和外交部記者會一再傳播，不斷重複這個說法。

中國的烏賊戰術看似把水攪渾，反將世衛和美國一軍，但除了自己人嗨，對緩解國際社會要求中國配合溯源調查的壓力毫無幫助。事實很清楚，德特里克堡實驗室不研究新冠病毒，去年7月關閉並非因病毒洩漏，而是蒸汽消毒工廠故障；假如該實驗室有新冠病毒洩漏，最早遭殃的應是實驗室所在的馬里蘭州佛里德里克郡，但該地區首例確診病例是今年3月16日才出現。

前中國駐美大使崔天凱多次受美媒採訪說，美國軍事實驗室洩漏病毒的瘋狂言論「我們怎麼能相信？……瘋狂至極」。他說，病毒溯源「是科學家要做的工作，而不是由外交官或記者來進行揣測」。

此外，中共的病毒起源版本，還包括是美軍的血液項目將病毒帶進歐洲，義大利美軍基地平民志願者最早受害。幾周前，「人民日報」用網名發帖說，義大利總理已承認新冠病毒在武漢之前就在義大利爆發，引起大陸網民轟動，卻被中國駐義大利大使館闢謠否認。

更糗的是，中共多家黨媒近日報導，瑞士伯爾尼生物學家威爾遜‧愛德華茲(Wilson Edwards)揭露世衛遭美國恐嚇施壓，言之鑿鑿。但瑞士駐中國大使館上周發表聲明直指這是造謠，瑞士根本沒有這個人，這個科學家是虛構。原來是中共黨媒在海外編造再轉內銷，手法拙劣。

世人公認新冠病毒最早在武漢爆發，但病毒是否出自武毒所並無定論。拜登總統5月26日下令情報單位90天內提交病毒源頭報告，期限將至，但研判美國可能提不出病毒起源的確切結論。

曾領導世衛小組在中國調查的丹麥專家安巴雷克(Peter Ben Embarek)近日爆料，當時世衛得出新冠病毒「不可能從實驗室洩漏」結論，是中共施壓所致。中國欲駁斥，與其濫打泥巴戰，不如真心配合調查，澄清真相；否則既拒絕世衛專家查看原始病例，也不讓他們去武毒所實地調查，只用各種謠言反擊，欺騙14億同胞，外國根本不接受。這是自欺欺人，自貶聲譽和形象。