人口普查重劃選區 有利共和黨奪回國會

美國 2020年人口普查結果細節出爐，提供十年來美國人口消長、男女、年齡、族裔結構等藍圖，也是未來十年聯邦撥款補助各州的重要依據。更值注意的是，各州的國會議員依人口重劃選區，直接影響2022年期中選舉眾院兩黨席數，有利共和黨 ；民主黨 是否再成少數增添變數，逼使拜登總統施政的雄圖大略須趕在今年內通過，影響和發展值得注意。

首先，白人人口2億430多萬，占全美57.8%(另有算法指仍占61.6%)；第二大族群是西語裔人口6200多萬(占18.7%)，非裔人口4100萬排第三(占12.4%)，亞裔人口2000萬，占5.9%。

白人與非裔人口比2010年都減少。白人少了2000多萬，是美國歷史上首次出現減少，首次低於60%。加州、華府特區等地，白人已非人口多數，東北部佛蒙特州是「最白」的州(白人占95.5%)；非裔人口比前十年占13.%略減，亞裔與西裔人口過去十年都增加。

美國總人口已達3億3100萬，但過去十年，是1930年代以來首次不增反減。分析指出，外來移民減少與生育減少，是兩大主因。

過去十年美國人口增加最多的是各州大都會區，排名前十的都會區人口數都超過百萬。紐約市是全美人口最多城市(880多萬人)、洛杉磯、芝加哥、休士頓和鳳凰城等排名前五，費城被擠到第六。鄉村地區人口減少，全美半數以上(52%)郡縣人口減少，人口遷移到都會區。

南部與西南部各州人口快速增加，傳統工業區中西部與東北部人口減少約3%。各州郡縣人口變化，是聯邦政府每年撥放6750億元經費的主要依據，事關重大。

過去十年，白人人口下降、西裔人口增加的趨勢將繼續強化。專家解讀，這是兩黨政治人物重視西裔選票的原因，但白人特別是高齡族群選票仍很重要。想爭取白人票可能像川普一樣，必須催出更多「憤怒票」，並爭取西裔認同。西裔選票增加，但並非都流向民主黨。普查結果顯示，18歲以上成年人口由十年前的76%增至78%，是選民穩定增加的主力。

其次，據最新人口統計，各州國會選區重劃即將展開。十年一次人口普查是依憲法行事，這次因疫情拖遲四個多月，壓縮選區重劃的時間表。各州國會眾院席數增減，影響總統選舉人票，紅藍州都受衝擊。

目前為止，全美13州將按人口增減國會眾議員席數：德州將新增兩席；科羅拉多州、佛羅里達州、蒙大拿州、北卡羅來納州和俄勒岡州等五州各增一席；加州、伊利諾州、密西根州、紐約州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州和西維吉尼亞州等七州因人口減少，將各減一席。其中增加四席的德州、佛州、北卡屬於共和黨紅州，新劃選區對共和黨有利。

目前各州初選時間不一，如科羅拉多州選區重劃日是10月1日，地廣人稀、人口不多的小州9月前可完成選區重劃，大州可望年底或2022年初才完成，接著展開黨內初選，時間緊迫。

各州各黨還可挑戰新選區劃分案，如依選民的黨派立場劃分可能引發爭議，告上法院，由法官裁定。但聯邦最高法院2019年判例裁定，各州兩黨挑戰選區重劃結果，大法官不應介入，這屬於州的權限，由各州最高法院裁定。

這樣一來，如果紅州新選區重劃案，民主黨不服，而州最高院院長是民主黨人，官司可能曠日費時，初選時間可能被迫推延。而紅州如佛州州長、州議會、州最高院長都是共和黨主導，就有優勢全面主導選區重劃案。

目前眾院435席，共和黨212席，民主黨220席，後者僅以八席的多數掌控眾院議事，加上民主黨在參院有51票，配合拜登施政大計，一鼓作氣準備通過1.2兆元基建案，和包羅萬象的3.5兆元預算案，國會共和黨人很難抵擋。

但民調分析，2022年期中選舉民主黨恐難再掌握眾院多數，共和黨如拿下八席，就可逆轉形勢。原因包括：一，歷史上總統首個四年任期，都逃不過期中選學失利的魔咒；二，這次國會選區重劃將平白送給共和黨至少四席眾議員。這樣一來，拜登上任兩年後就跛腳的機會很大。

2018年共和黨期中選舉慘敗，使川普史無前例成為被彈劾兩次的總統。這次人口普查顯示白人人口下降、人口更多元化、大都會區人口增加等，描繪出千變萬化、難以捕捉的美國風情畫。未來十年，這個種族大融爐更百花齊放，將在民主法治框架上激烈競爭，專制威權國家執政者永遠無法理解。