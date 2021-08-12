美國1.2兆基建資金 難補好千瘡百孔

國會參院10日通過規模約1.2兆元的基礎建設法案，準備翻新道路、橋樑、供水管線，興建寬頻網路、電動車充電站等，強化與中國 競爭的優勢。我們樂見振興美國 法案啟動，轟轟烈烈大幹一場，但1.2兆元杯水車薪，如何執行、防止爛尾，美國建設向來造價高昂、鋼鐵水泥等是否須靠中國供應等，還有一籮筐未解問題。這個計畫只能讓美國「部分恢復正常」，難保證讓美國振興強大。

美國基建落後，數十年來兩黨政府都未關注投資基建，反而更重視民眾福利或企業減稅；說白了，只考慮選票，基建未必能爭到選票，即使稅收豐盈，每年預算龐大得嚇人，軍費和浪費卻成為從基建吸走精血的元凶。美國如今公路、鐵路、橋樑、水壩、機場等多數是半個多世紀前興建，很多地方民眾用水還用百年前埋設的有毒鉛管，世界超強竟這麼落後，要怪政客短視近利，錢未用在刀口上。

拜登總統稱為「一世代一遇」的基建計畫，本想投注4兆元，一再縮水和兩黨妥協後只剩1.2兆元，繼兩黨合力三次通過4.8兆元紓困案後，它對經濟再注入一劑強心針，華爾街道瓊指數因而再創新高。但坦白說，以美國基建破敗情況，即使投入三、五兆元都未必能立竿見影，何況區區1.2兆元？但有總是比沒有好，畢竟這是二戰後聯邦政府首次下決心大興土木了。

估計它十年間每年可新增200萬人就業，帶動經濟和稅收，進入「以政府投資拉動經濟」的良性循環，中國近年就是走這樣的路。但卻難期待美國能像中國，都市和各種建設能風貌一新。因為中國有「後發優勢」，投入數兆元人民幣後，專制政府一聲令下全部逼遷、推倒重建，整個國家硬體建設煥然一新。美國缺乏這類優勢，只能在既有格局下翻新補強。

千瘡百孔的基建分配這1.2兆元，僧多粥少，效用有限。用不是專業的常識衡量，美國基建弱點是造價高、人工和材料昂貴、工期長，成本高；硬體建設美國造價常是中國的幾倍至十幾倍，即使品質較優良，不會或罕見豆腐渣工程，但1.2兆美元合人民幣近8兆元巨款，能打造出什麼成績，不容太樂觀。

以道路、橋樑等預定花費1100億元為例，依美國土木工程師學會(ASCE)今年3月報告，全美4萬5000座橋樑處於糟糕狀態，有些是危橋。如平均計算，就算全部款項用來補強或新建橋樑，每座橋只能分配到245萬元，遠遠不夠，能頂什麼用？

何況這筆錢包括公路資金，美國人使用最多的公路，40%路段處於糟糕狀態，1100億元扣除橋樑和各種行政、法律等費用，最後多少錢真正投入工程中？所以必然須先挑優先、重要路段和橋樑做，這1.2兆元有如杯水車薪，資源分配難免出現爭議。

其他如鐵路投入660億元、寬頻建設650億元、汰換水管550億元、公共運輸投資392億元、電動車充電站建設75億元；還有解決洪患及野火、生態系統復原和網路安全等，共472億元，這些或能帶來一些建設新貌。

我們擔憂「美國模式」公共工程造價出奇昂貴、工期長，投入數倍於中國的錢，可能換來「只是這樣啊」的成果。美國較少爆發工程舞弊、官員收回扣等罪案，卻不表示弊絕風清。數十年來規模最大、密集花費最高的工程計畫，華爾街或各大工程公司開始總動員，用人脈關係和遊說爭食超級大餅。公開招標固屬必然，如何防弊和落實執行，更是政府的嚴酷考驗。

疫情期間事例，讓人對美國政府行政能力質疑。國稅局發放三輪紓困金 ，很多人在中國或各國的外籍人士收到1400元、1200元、600元三輪紓困金，上百億元冤枉送給外人，根本無從追究責任或追回款項。而加州政府承認，疫情期間僅失業金就被冒領300億元，監獄1.2萬名囚犯集體申請，居然輕易「豪賺」4億元。政府無能的寬鬆防弊機制，未來1.2兆元有多少會被浪擲或被官商勾結吞食，有理由擔憂。

美國花費數兆元在伊拉克和阿富汗戰爭，現在回頭投資改善基建，這是好事。但很多問題出在體制陳舊老大，公務員自滿放縱，基建執行如缺乏效率，成本高漲，美國事事想和中國角力，將來如鋼鐵、水泥和建材能否自給自足，不靠中國，都是新難題。

拜登政府贏得暫時勝利，但談美國成功振興言之過早。基建案如事倍功半或流於畫餅充飢、爛尾處處，卻挖深國庫赤字和國債，美國就前途無亮，沒藥可救了。