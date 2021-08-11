李顯龍駁東升西降 林毅夫指中國勝美國

新加坡 總理李顯龍日前在阿斯本安全論壇(Aspen Security Forum)說，中國 說「東升西降」說法是錯的；但他也警告美國 ，如果美國決定將中國視為敵人，中國會是難對付的敵手，他勸告雙方都緩一緩，否則局勢會非常危險。李顯龍繼承乃父李光耀衣缽，似努力扮演美中之間的調和者，能否成「亞洲代言人」未知，但他的看法兩面平衡，對美中都有一定參考價值。

和李顯龍對應的巧合，是早年服役時從金門「叛逃」大陸的中國經濟學家林毅夫預言，2050年中國人均GDP將達到美國的50%，因中國人口是美國的四倍，總體經濟規模將是美國的兩倍，「到那時，美國大概就會心悅誠服」。兩位知名人士的看法有重疊，也有南轅北轍。

李顯龍明顯「打臉」中國國家主席習近平。因為這句話是習近平公開說出後，在中國政壇大流行，東升西降、中國平視美國，今後可和美國平起平坐等論點，造就中美外交口水戰，阿拉斯加會晤楊潔篪、王毅「教訓」布林肯和蘇利文，激化了「戰狼外交」；後來薛曼訪天津雙方各說各話，美中關係持續惡化。

李顯龍自小受西方教育，曾在劍橋、哈佛等名校學習，在李光耀栽培和從政歷練中，他洞察時事的識見或許優於中共官僚或一般人。願指正習近平錯誤，規勸美國不要和中國為敵，既平衡雙方，也有勸和不勸離用意，反映了政客兩面光，誰都不得罪的態度。

新加坡是蕞爾小國，地理位置優越，政治、軍事依附美國，經濟依賴中國。90年代美星開啟軍事合作，美軍濱海戰鬥艦現駐紮新加坡，扼控麻六甲海峽；傳聞美軍擬重建第一艦隊，考慮以新加坡為基地。但經濟上，中國多年來是新加坡最大貿易夥伴，2020年美國成為新加坡不列入石油產品的最大出口市場。

新加坡必須在大國之間尋求自己定位和利益，李顯龍或許自認更瞭解美中兩國。但精確地說，美國是與中共為敵，不是與中國為敵；粗略看，中國是「超大號新加坡」，很多地方以新加坡為師，習近平多次公開推崇新加坡。中國效法新加坡嚴刑峻罰，政府高高在上，卻沒有新加坡的民主選舉和現代法治觀念。兩國都是一黨獨大或專政威權政府，新加坡也不容媒體批評政府過甚、打壓反對黨，中星都是家長式領導。

李顯龍認為東升西降錯誤，或因民主開放社會的彈性、調整和務實，最終必勝過僵化、威權、一言堂式體制。有人認為，李顯龍基本反映東盟看法，經濟靠中國，歡迎美國在東亞從軍事、經濟制衡中國。而在中國以外生活愈久的人，愈能體會李顯龍說法。

有人質疑，東升西降是胡謅，500年來改變世界的838種重要發明，如電話、互聯網或電子商務等，沒有一項出自中國；西方基礎科學紮實，除非中國對人類科學的貢獻能勝過西方，光有錢沒有用。習近平可能接受指鄭州大洪水是西方氣象武器的「國師」金燦榮等人觀點，才說出東升西降。

北大國家發展研究院名譽院長林毅夫堅持，2050年中國人均GDP將達到美國的50%，中國人口是美國四倍，屆時經濟規模將是美國兩倍，美國不得不心悅誠服。他強調，按平價購買力計，中國2014年GDP就超過美國了。100多年前八國聯軍的GDP合計占全世界50.4%，到2000年只占47%，美國2000年GDP占全世界21.9%，現在只占約16%，最失落的應是美國。

而中國2050年左右，沿海地區人均GDP會和美國一樣，產業和技術水平和美國相當，美國難再對中國「卡脖子」了。他說，習近平提出「百年未有之大變局」，主因是2018年G8的GDP總和只占全世界34.7%，失去主導力量，而中國經濟規模達美國兩倍時，美國「再怎麼吵、怎麼鬧，也改變不了這個事實」。

林毅夫明顯只用GDP總量來衡量實力和主導能力，誤認只有中國會進步，美國原地踏步或衰退；他也忽略人工智能、自動化技術等將改變世界版圖，假定中國還以6%以上成長率持續到2050年。忽略中國人口老化，勞動力減少、工資上揚、社保負擔沉重，中央和地方債猛增，社會政治穩定遇嚴峻挑戰，遑論西方抵制的後果。

美國確實難阻擋中國經濟向前，但侈言30年內中國壓倒美國，似陷入總量和「撿好聽的說」窠臼。美中都有許多困難待克服，想改變美國為中心的世界經濟和政治秩序，除非有天大意外，否則恐怕很難成真。