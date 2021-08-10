美國金牌逆轉勝中國 背後的一些事

美國奧運 代表隊在奧運最後一天才以39金41銀33銅，共113面獎牌，在獎、金牌榜蟬聯第一，逆轉中國 維持十幾天的領先局面，讓美國人興奮，中國則一片歎息。中國以38金32銀18銅，共88面獎牌，名列第二，追平歷來在奧運最好的成績。很多中國人把金牌數勝美國視為打敗美國、中國第一的象徵，但實情真是如此嗎？世界各國看中國實力能像看獎牌榜一樣，推崇中國是令人敬畏的體育大國嗎？

美中分居一二，恰好折射兩國經濟分居全球一二，國際影響力中國也漸追上美國等情勢。中外人士或媒體都慣用地緣政治和國家競爭角度，看待奧運獎牌榜。但兩國體育制度和國情巨大差異，有如在重演冷戰期間美蘇兩個超級強權的競賽，美國的開放體制和中國用蘇聯式舉國體制，就像拿蘋果和橘子對比，未必能反映國家體育真正實力強弱。

身為華人或中國人，見到血脈同源的兩岸三地選手能和歐美選手競爭，表現優異，獎牌豐收，印證中國人身體素質不輸西方人，祛除百年前「東亞病夫」惡名，令人感與有榮焉和欣慰。但網上許多華夏民眾也畫龍點睛，自承缺點，看奧運太注入民族主義情緒，並不正常。

不少網友說，「中國傾全國之力培訓專業選手，卻打不贏美國業餘選手」。中國傾國家和政府洪荒之力扶植選手，美國奧運代表隊是奧運前幾個月才公開海選，集訓數月就代表國家出賽，而中國選手多數是集訓數年至十數年的運動「尖子」，兩者立足點未必公平。

坦白說，美國選手也不完全是「業餘」，但他們分散各地，包括大學、俱樂部或商業掛帥的NBA、MLB、PGA等職業運動聯盟。部分選手在金錢和名譽驅動下，靠平日自發努力爭出頭；只有奧運獲勝才有廠商或私人贊助，繼續冒出頭。

反觀中國的「舉國體制」從小就物色好苗子，尤其體操、跳水、乒乓球、羽球、射擊、射箭等，很多選手來自窮苦人家，三、四歲被送進訓練營，國家花巨資長年培訓，長期不能見家人，彷彿為金牌而活，頗有爭議。中國首位百公尺跑進10秒內的蘇炳添，能配備美籍教練迪‧亨廷頓，和頂尖康復師、體能師、醫師、營養師等逾12人協助訓練，全力為國爭金牌。

中國採精英主義，美國是普遍主義。美國各級學校、社區等到處是運動場、球場，各級賽事頻繁；運動成為美國人生活重要部分，體育生活化、商業化、娛樂化，不像中國在幾十萬人中挑一的精英運動制度，舉國體制因此掌握一定優勢，有如蘇聯、東德等國家。

很難否認，14億人口的中國投入的資源，獎牌榜高踞世界第二，卻依然難說服部分外國人或自己人，說中國是體育強國，只能說是「獎牌大國」；國家和人民都渴望面子，成為中國特色的一環。

今年奧運逢美中全面較量，兩國民間敵意甚濃下舉行。美國隊頻頻失手，使中國金牌數遙遙領先。中共黨媒天天自吹自擂，民眾更藉金牌榜宣洩反美情緒，民族主義貫穿選手、賽場和觀眾之間，期待最終能擊敗美帝，報貿易戰等一箭之仇。

很多美國人看奧運也是這種心情。「愛國」的紐約時報、CNN等媒體，早就改變獎牌排行榜，不再以金牌為指標，改用金銀銅三種獎牌總數排名，讓美國多日來能排第一，擠壓中國，引發中國人群起嘲諷；最後一天美國金牌數才以39：38反超中國，又讓中國舉國上下扼腕歎息。

本屆奧運，中國被淘汰或奪金失利但獲銀銅牌的選手、女排，都須痛哭向全國國人道歉；民族主義綁架了選手，大家只迷戀第一，選手、教練壓力山大。羽球選手陳清晨和南韓比賽時頻暴「我X」粗口，大陸網民一片叫好點讚，粗俗無禮卻引發南韓抗議，國際羽協介入調查，傷害的是誰？

獲多個10分滿分的14歲跳水金牌小將全紅嬋，賽後沒有愛國言詞，反而直言家庭悲苦，她只想賺錢醫治病中的母親。連識字能力都有問題的她，顯然從小投注10公尺跳水，學業荒廢，奪金既讓14億人興奮，也讓人憐惜，更引發選手超越常規訓練的質疑批評。幸好賽後官民都錦上添花，爭相贈房贈款鋪路，聊以彌補。

奧運本在促進國際交流友誼，美中卻都看成國家競爭和起落的象徵，包括醞釀中的抵制2022年北京冬奧，都朝畸型化發展。而有人還強辯，中國如果把台灣、香港的三面金牌計入，最終還是贏過美國，阿Q式思維教人無語。