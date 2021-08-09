共和黨參議員挺基建案 川普為何光火

拜登 總統任內首要任務1兆元基礎建設計畫，8日獲聯邦參院共和黨 多達20位議員支持後，已排除關鍵程序障礙，通過在望；這將是力主跨黨合作的拜登上任以來成功推動的最重要法案之一，將聚焦公路、橋樑、民生供水、電動車充電站及增加寬頻網路設施等，擺脫美國基礎設施嚴重落後的形象，推動經濟復甦。

然而前總統川普 卻對力挺基建案的共和黨參議員大為光火。他當晚發表聲明表示，參院處理中的1兆元基礎建設計畫是個「恥辱」；他抨擊參院少數黨領袖麥康諾「愚蠢」，並指共和黨人耽於現狀，誤入民主黨的時程規畫陰謀，威脅將在明年共和黨初選中報復支持基建案的共和黨議員。

川普為何不爽共和黨議員支持基建案？他任內不也曾推動2兆元基建，難道美國不需要這樣的基建案嗎？當然不是。

川普2016年競選總統時曾信誓旦旦要改善美國基礎設施，當時在紐約一場候選人辯論中感性地說，「我們的機場就跟第三世界國家差不多」。人們對這位地產商出身的總統參選人改變美國基礎設施期待甚殷。然而直到川普今年1月卸任，都未對基建法案有任何實質推動。

今年3月，美國土木工程師學會(ASCE)發布評估報告，給基礎設施評分為C-，全美逾4.5萬座橋樑處於糟糕狀態，40%以上公路處於「糟糕」或「一般」狀態，逾15%廢水處理系統已達到或超過設計容積。

基建案會大幅增加預算赤字，讓政府債台高築嗎？這是許多人的擔憂。拜登政府曾提出提高公司稅至28%的構想，以籌措基建案和社會安全網計畫等經費。但由於共和黨人反對，他已大幅縮小基建案規模，從2.3兆縮水至1兆元，也不再堅持提高公司稅至28%，代之以向大公司徵收15%最低公司稅來支付基建開支。這一讓步，成為眾多共和黨人願意支持基建案的基礎。

增加對基礎設施投入固然短期內會帶來預算赤字，但長遠看，將是經濟的強心針；而且這是千秋偉業，將被後世銘記。當年羅斯福總統推動新政，建成7.8萬座橋樑、65萬哩長道路、700哩長飛機跑道、1.3萬座遊樂場及12.5萬座軍用和民用建築；當年建造的舊金山金門大橋、胡佛水壩、林肯隧道等至今仍造福美國人。有誰還在乎當年政府也是舉債推動建設？

正如經濟學家指出，經濟衰退時期是推動基礎建設的絕佳機遇，因為投資成本相對較低，未來經濟成長率提升和財政收入增加，將彌補基建投資的成本。更何況川普任內即使曾提出多達2兆元的基建計畫，卻未實質推動，政府照樣債台高築、預算赤字飆升50%，每年赤字上兆元，且這是美國經濟連續成長11年、失業率大降的前提下出現赤字，更讓人匪夷所思。

川普和其國會支持者現在以可能增加赤字為由，反對拜登的基建案，只是一種藉口，其真正原因在：第一，基建案若過關，拜登辦成了川普辦不成的事，將成為拜登的一大政績，讓民眾體認拜登倡導政黨協商，相比川普堅持政黨對抗的高明之處。這是川普不願看到的，但他不願自打嘴巴，明目張膽反對基建案，因此推說明年期中選舉「共和黨成為國會多數」後，才能支持「對共和黨有利」的基建計畫。

不少共和黨議員披露，他們最近都接到拜登的電話請託，希望他們協助通過基建計畫。這在川普時代不可想像，也正是曾在參院打滾逾36年的拜登的優勢所在。

第二，多達20位共和黨參議員無視川普一再反對和威脅，執意支持拜登的基建案，這是以麥康諾為首的共和黨領導層，對川普在共和黨內領導地位的公然挑戰，也是川普卸任後影響力式微的標誌。川普作為僅維持一個任期和曾遭兩次彈劾的總統，卸任後仍持續把持共和黨領導權不放，本就是極不正常的現象，相信他與被他稱為「紅皮藍骨」(RINO)的共和黨建制派的摩擦，將繼續擴大。

第三，川普如今僅有的撒手鐧，無非是募款能力和支持者在明年共和黨初選中可能構成的威脅，這一招對明年尋求連任的議員的確有用，但對明年不用競選連任的議員不管用。

推動基建案深獲選民支持，幾乎已成民主黨、共和黨共識，反對基建案的議員將在選區內遇到選民的壓力。但國家建設重要或政黨利益重要？可以預期，拜登政府將繼續選擇黨派色彩較淡的民生議題，繼續尋求共和黨議員合作，川普與共和黨的嫌隙也會因此繼續擴大。