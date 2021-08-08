朱立倫參選黨主席 反映國民黨的坎坷路

國民黨 前主席朱立倫重作馮婦，宣布參選國民黨主席，並強調要在2024總統大選「推出最強候選人，名單不包括我自己」。對朱立倫壯言豪語，國民黨主席江啟臣說，對朱2024年不參選是很多人的疑問，整軍備戰已久的朱立倫怎麼會只做「造王者」，輕易放棄挑戰總統選舉的機會？

這正是朱立倫的危機所在。沒有人相信他不再有問鼎大位雄心，正如當年國民黨臨陣「換柱」，很少有人體會朱立倫為穩住立委選勢，被迫接受徵召取代洪秀柱應戰選總統的不甘心。換柱時朱立倫披掛上陣是被情勢所迫，2020年選舉則因韓國瑜 旋風，讓朱立倫再度鎩羽而歸，一挫再挫，卻未讓朱立倫忘情政壇。

朱立倫曾在新北市長選戰打敗蔡英文，也是國民黨中生代裡，中央、地方和國會經驗俱足的權力接班人。即令他口中提到未來代表國民黨選總統的最強候選人新北市長侯友宜，都是朱團隊打造出來的實力人物。因此，朱立倫參選黨主席，但表態說不謀自己前程，很難取信於人。

朱立倫各方面條件俱佳，卻有傳統國民黨人憂讒畏譏的性格，讓自己缺乏像韓國瑜草根英雄的領袖魅力，也使朱要在台灣 政壇搶攻選票不易。然而，國民黨這幾年外患不斷，內鬥未停，徒有十餘位地方首長執政，卻無法發揮最大在野黨的監督民進黨政府功能；綠營行政立法大權在握，全然蔑視國民黨的存在，也讓國民黨面臨「無聲亡黨」危機。

正如朱立倫參選聲明所說，「養出這麼一個野蠻霸道執政黨，在野黨也難脫責任」，當國民黨「已逐漸失去國際重視，失去與對岸溝通管道，失去台灣大眾信任，失去支持者熱情」，所以他要出馬拚改變、拚團結，重拾領導力。只不過，這篇不痛不癢的檄文一如朱立倫問政風格，依舊無法在台灣輿情裡激起多少浪花，喚起多少共鳴。

一向被視為政治精算師的朱立倫，打著「地方包圍中央」算盤，要串聯國民黨各執政縣市力量，向中央挑戰。擺在眼前的是明年地方選舉，國民黨如不能維持戰績，就不必談總統大選布局了。事實上，朱立倫已結合連戰系統，透過前花蓮縣長傅崐萁等地方系統掌握黨內選票，再經由前彰化縣長卓伯源中部系統，分割江啟臣選票，朱的布局已深，主席大位志在必得；但黨主席好選，要讓國民黨脫胎換骨，改變民心所向，卻有重重關卡須突破。

在朱立倫的「最佳總統候選人」名單，新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕都入列。但眾所周知，兩人都有連任壓力，也勢須在選舉中面臨「不跳槽參加總統大選」承諾，以免重蹈韓國瑜覆轍。

朱抬高侯、盧是政治上兩全之策，頓時可卸載諸侯逼宮壓力，而深藍力挺的韓國瑜、趙少康等勢力，在民粹政治浪頭日消，兩岸威逼情勢嚴竣下，國民黨再不能穩住腳步團結向前，將有滅頂大災。朱立倫當下爭的國民黨的存亡危機和爭一口氣，地方選舉這關過不了，談總統大選就太早。

民進黨政府因疫苗政策錯亂而聲勢重挫，國民黨並未獲利，反而是民眾黨台北市長柯文哲聲勢再起，屢成左右政局力量。真正讓民進黨騎虎難下的，是當初退出國民黨的鴻海老闆郭台銘，他主動購捐500萬劑輝瑞疫苗，不僅逼蔡英文政府進退失據，也成為民眾心中的新抗疫英雄。

郭台銘子弟兵原本「寄養」在柯文哲民眾黨系統，郭柯結盟的態勢一直是政壇關注的發展，民眾黨也布局要藉地方選舉拓展勢力。朱立倫面對民進黨政府威逼，還有民眾黨的挑戰，「前有狼，後有虎」，國民黨面臨遷台後最難局面，再不奮起，恐將提前被掃入歷史的灰燼裡。

朱立倫的策略是「穩地方、迎美國、護兩岸」。國民黨黨產被清算，經費困窘，對美關係幾近棄守。朱宣布年底前訪美，有爭取美國支持的企圖；另一方面，中共對國民黨愈來愈不看好，但國共兩黨畢竟歷史淵源深，國民黨也是穩住兩岸危局的關鍵力量，如何與北京重拾互信，袪除台灣民眾疑慮，國民黨想主動扮演平衡世局角色沒那麼容易。

找回中華民國重返執政，是國民黨的大願。但朱立倫如不能改變民眾對國民黨、對朱立倫既有的沉暮老朽黨印象，爭取新民意支持，一切都免談。改變得從朱立倫做起，找不到「新朱立倫」就難見「新國民黨」；國民黨不先革自己的命，就別侈談重返藍天，這才是朱立倫要面對的現實。