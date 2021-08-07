拜登發展電動車雄心 與美中氣候合作

美國 是汽車 王國，即將做出前所未有重大調整。拜登總統上任半年後，日前在白宮請來汽車工業三大公司主管，宣布將收緊汽車尾氣排放規定，迅速淘汰現行燃燒汽油的汽車，推動2030年全美公路一半車輛是電動車。拜登畫時代宣布是站在氣候變遷的環球角度，重塑美國汽車工業未來，保障美國汽車工人就業，更想及時對抗中國 電動車崛起的威脅。

「紐約時報」評說，這是融合環境、經濟和外交政策的努力，試圖徹底改革美國的主要產業。除擔憂氣候變化，拜登還擔心美國電動汽車製造落後中國。目前全球約70%電動車電池產自中國，大部分原材料也在中國開採生產。

競選期間標榜綠能的民主黨拜登政府，要在全球氣候變遷下，既達成排碳大國減碳承諾，也轉型美國汽車工業，改變汽車生產鏈，從電池到晶片產業，保障本土就業，與中國在經濟貿易上競爭。把用內燃機燃燒石化燃料的車，轉為用電池驅動的車，計畫一箭三鵰，八年內可能帶來汽車消費市場混亂，卻也提供無限機會。

初期目標是2030年，在美銷售所有汽車40%到50%是電動車；先用政府行政力量，提高傳統汽油轎車與重型卡車每加侖燃油里程數，提高尾氣排放標準，更嚴格防污規定在讓消費者放棄購買傳統汽油車，刺激電動車銷售。

這項行政命令沒有強制性，但三大車商同意配合生產電動車。目前全美電動車僅占2%市場，八年內達到50%不易。還欠一個東風：國會須通過兩黨角力的基礎建設法案，包括撥款數十億元在全美建造約50萬個充電站，加上購電動車抵稅法令。從目前華府氛圍，拜登似有把握推動基建法案過關，電動車帶動全美降低排碳勢在必行。

2030年是關鍵年。拜登向國際承諾將美國溫室氣體排放量從2005年水準，2030年減少一半，以回應環保團體壓力。以汽油為動力的轎車和卡車，是全美最大單一溫室氣體來源，占美國碳排放量28%。如果痛下決心，可革命性轉變汽車業生態，而這方面中國已跑在前沿。

但拯救地球不是美國的單獨責任。中國、印度、美國和歐盟因排放量較高，都有責任。美中是世界排碳污染最嚴重的兩大國。據Frontiers最新研究，收集全球167個都市排放氣體數據，造成暖化的氣體過半來自約25個大城市，幾乎全在中國。

全球面對氣候暖化的共識是，全球氣溫比前工業時代平均上升超過攝氏1度，且呈上升趨勢，即將突破巴黎氣候協定最多上升攝氏1.5至2度上限，如超過2度將對地球帶來不可逆轉的破壞，所以訂下2030年為減碳目標。

中國國家主席習近平7月在氣候變遷領袖視訊峰會表示，中方願與美方在相互尊重互利共贏基礎上，加強氣候變遷合作。拜登的氣候大使前國務卿柯瑞雖到上海，與中國氣候變化事務特使解振華會談，但並無具體成果與承諾。中國並不認同2030年的要求，而是按自己既有計畫訂2060年實現目標，國際上認為態度太消極。

歐巴馬時代的氣候特使史登批中國動作太慢，迄未宣布未來十年減碳計畫。英國特使透納也要求中國把減碳列為優先，拖到2030年後才展開就太遲；中國不行動，全球難以達到氣溫上升不超過攝氏1.5度目標。

但解振華反駁，中國有難處。他說，中國是開發中國家，正全力發展國家建設，規劃2030年前排碳達巔峰，2060年達成碳中和。中國經濟社會發展不協調、不平衡，能源結構偏重煤燃料，科技及基礎能力偏弱，單位GDP的能耗物耗較高，資金投入不足等。

他還說，從碳排放達峰到零排放，歐盟需60多年，美國要45年，而中國力爭30年左右實現。言下之意，中國對2030年目標做不到；西方國家表示至少須提早十年，即2050年達標，否則就太遲了。

中國面對的國際壓力不會消失，近年人類見證大自然失調對氣候造成巨大影響。河南、西歐今年暴雨洪水、美國山火，都達到前所未見恐怖程度，對抗地球暖化刻不容緩。拜登推出2030年的一箭三鵰減碳目標，給北京帶來更大壓力；中國即使自有打算，但河南洪澇當局難逃責任。

美中關係繼續惡化，氣候變遷是少數還可合作對話的領域，但不能口惠而實不至，應先各自行動，拿出實際減碳方案，才能對話合作。聯合國11月將在英國格拉斯哥召開氣候大會，各界期望中國屆時拿出2050年前減碳的具體方案。