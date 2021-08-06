美想架緊急熱線 北京怕騷擾習而暫拒？

美國 結合其他十國軍隊正在中國 周邊陸續聯合演習，施壓中國，中國也將在南海軍演反制；南北韓已恢復高層溝通熱線。這些情勢下，拜登政府日前要求與中國架設紅色熱線(redline)，以備美中高層遇緊急事件時溝通，防止雙方因誤判而爆發核戰，北京 卻無回應。此事美中官方都未公開說明原委。北京拉高姿態，給外界「美國有求於中國遭拒」印象，緊急熱線電話背後也暗藏玄機。

據報導，歐巴馬時代美中軍事交流熱絡，雙方軍隊設立熱線電話，但近期這條電話北京無人接聽，等於已廢置。白宮和中南海迄今不像冷戰時期華府和莫斯科之間設熱線，直到川普任期最後一年，才編入國家安全備忘錄，設置兩國領導高層熱線，拜登政府也有意這麼做。

說來美國有些矛盾，既經常派航母艦隊或偵察機、戰艦等在南海活動，定期駛經台灣海峽，今年幾乎每月一次；美艦也多次駛進中國人造島礁12海里，即北京宣稱的領海，表明「不怕戰」。但美國為什麼同時「示軟」要架設熱線，避免開戰？

美國的要求或有多種原因：一，美國政治上對中國強硬，軍事上卻想避免戰爭。從阿富汗撤軍後，拜登總統宣示，駐伊拉克戰鬥部隊年底前將完全撤出，只留訓練和軍事顧問。美軍像中國流行語說的「內卷」、「躺平」，不想和外國武裝糾葛；必要時只用導彈和轟炸，表明美國厭戰避戰。

二，美軍高層將領頻頻表態，憂慮台海可能有戰爭。印太司令戴維森(Philip Davidson)3月即將卸任前曾在參院聽證說，未來六年，中國可能武力併吞台灣，並企圖在2050年前取代美國的全球領導地位。但參謀首長聯席會主席米利上將卻不同意這種看法，認為共軍實力和美軍差距還遠。而台灣前參謀總長黃曙光受訪表示，2027年共軍可能擁三艘航母，屆時就具備犯台能力。美台軍方的憂慮或許增強白宮架設熱線的動機。

三，美軍經常進南海人造島礁12浬內，偵察機在廣東外海抵近偵察成常態，共軍艦機也尾隨或伴飛。美軍多次指控共軍機艦危險迫近「不專業」，要求中方節制。2001年4月南海撞機，曾造成兩國國安危機，今後再發生機艦相撞或開火局部衝突的機會很高，白宮急於架設熱線是管控衝突，也是美國人的思路和處事方法。

但中方不一定這麼看。因為一，拒絕美國架設緊急熱線提議，可看成外交姿態。拉高姿態可向國內民族主義民眾宣傳「我軍實力凌駕美軍，美帝要求架設熱線就是懼戰」，符合北京近期兩次外交會談「給美國顏色看」的主調。

二，北京可能懷疑美國想得寸進尺，既用機艦挑釁中國，又想擺和平姿態。熱線一旦架設，美軍可能更肆無忌憚增加挑釁頻率和強度。例如4月時美軍驅逐艦衝入「遼寧號」編隊，艦長蹺腿擺拍事件，日後美軍可能用新的手法，對共軍極限施壓。北京擺出「我們為什麼聽你的？」也是戰狼外交的一環。

三，北京對美國的中國政策漸不抱希望，美國聯手盟國圍堵中國，從經濟、科技和軍事多方施壓，兩黨執政都一樣。熱線無助改變大勢，北京也決定硬到底對抗，或暫不回應，留待習近平與拜登如果舉行峰會再說。

美中關係進入建交42年來最低點，瀕臨或已進入新冷戰。美軍不斷突破北京紅線，軍機三度在台北起降、代訓台灣特戰部隊，美軍顧問已在台灣軍營活動，4日再宣布7.5億美元自走砲軍售台灣；部署三艘航母在東亞將成常態，增加F-35部署日本，多個F-22中隊從美國本土移駐關島，都衝中國而來。

兩國認為美中必有一戰的人都增加。中方鷹派如環球時報總編胡錫進等人呼籲增加核彈頭數量，至少要千枚，連打核戰動機都有了，加上習近平當局常有出人意料作為，都加深緊急熱線的必要性。

話說回來，歐巴馬曾透過美俄熱線要求俄國不干預美國大選，俄方不甩，熱線功能讓人存疑。而美中包括軍方都在玩誰先眨眼遊戲，美方極限施壓，還想與對方有「負責任的溝通管道」，違反中國「友善才能對話」的傳統，北京自然不願配合。到底哪一方靠不住，顯然又是爭議。

美方曾透過五角大廈熱線想追詢中方新冠病毒問題，卻無人接聽。北京對美國除了表現戰狼姿態，對溝通似有某種恐懼，擔憂兩國之間話無好話，反而可能讓習近平頻頻被「騷擾」，對架設熱線自然回應不熱切。