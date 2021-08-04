中華民國不是台獨 愛台灣也不是台獨

台灣 奧運代表隊在東京奧運 獎牌豐收，迄今獲二金四銅四銀，是歷來最好成績。台灣羽球男雙擊敗中國 大陸隊奪金牌，引發大陸小粉紅「愛國」網民和五毛黨狂駡台灣。藝人小S(徐熙娣)和歌手蔡依林在社群媒體為台灣選手加油，「國手」稱呼引發上萬大陸網軍不滿，指控她們「辱華」，是台獨分子；多家大陸企業撤銷小S代言，以「維護祖國統一，反對分裂國家的言論」，事件釀成兩岸口水戰。

大陸五毛或小粉紅都犯了可怕錯誤，北京當局如坐視不管有如鼓勵這類行徑，對兩岸關係可能形成災難性後果。因為事實很清楚：中華民國不是台獨，民眾或藝人愛台灣也不是台獨！正如海外大陸網友說的，「支持自己家鄉的運動員天經地義，和台獨有屁關係」；「為台灣選手加油也叫台獨，在『牆國』內自欺欺人，叫人家是『中國台北』，現在台灣人都不能為自己的奧運冠軍加油了，大陸以前是霸道至極，現在是無賴至極」。

中共縱容小粉紅和五毛謾罵，把為台灣選手加油的人打成「台獨」「分裂祖國」，非但黑白不分，更是忌妒和自大心理作祟。如任令這類民粹訊息傳播，深入大陸人心，對兩岸關係未來發展絕對有害，甚至埋下災難的種子。

本報昨天社論指出，把國民培養成民族主義情緒高漲的戰狼，只有奧運奪金是英雄，拿銀銅牌或被淘汰的自家選手常須痛哭落淚，向全國人民道歉；見大陸選手輸給台灣，仇台情緒就爆發，玻璃心碎滿地，心態並不正常。

小S公開自稱是中國人，去年還和姊姊大S捐款買口罩援助武漢。這樣的人和蔡依林為「國手」奪金喝采，對台灣隊輸給大陸隊表示「雖敗猶榮」，就惹來扣台獨帽子謾罵，指責「沒看到你為中國選手加油」、「狗台獨，什麼貢獻都沒有還想來大陸演戲」，至少有四家中國企業和小S切割，中斷產品代言，讓她損失慘重。

這種現象和2015年到南韓發展的台灣藝人周子瑜，只因拿中華民國國旗，就被扣上台獨帽子一樣。但擁護中華民國和台獨分裂國家是兩回事，大是大非須辯證清楚。

一，上述錯誤認知把台獨無限擴大，變成只有認同「中華人民共和國」才不是台獨。這樣無異把中華民國和台獨合二為一，把台灣2300萬人都變台獨，明顯與現實不符。台灣統派勢力雖式微，但主張維持現狀的很多民眾還願意等待兩岸各種條件更接近，再談統一等問題。中華民國如果等同台獨，豈是大陸所願見？

二，中華民國1912年建國，中國是因1949年中華人民共和國成立而分裂。中華民國110年來續在台灣生存發展，是中共和激進的台獨派處心積慮想消滅中華民國。綠營的人常說「台灣不需要宣布獨立，因為台灣早已獨立，名稱就叫中華民國」。這是借殼上市的台獨悖論，說明台獨現實上走不通了，只是騙選票的伎倆。

而中華民國正是習近平當局想維持的「九二共識」的最核心元素；藍營的憲法一中、各自表述，都指中華民國。中共卻縱容小粉紅把力挺中華民國、不贊同台獨，想為兩岸和平與未來留一條生路的人都打成台獨，既脫離現實，更塑造兩岸敵意，非常不智。

三，大陸網友感歎，現在「微博變成紅衛兵另一個大革命戰場，不能接受一點和自己不同的觀點，打棍子、扣帽子，真的很恐怖」。有網民一針見血說，大陸非要把反台獨的台灣人都變成台獨才痛快；現在沒有台灣人願意被現在的大陸統一了，和十年前情況很不同，以前很多台灣支持統一的人都轉向了。

有人直截了當說，「習近平思想放光芒，照的小粉紅大瘋狂」。民族主義這麼強勢，對國家民族和老百姓都有害，很危險！兩岸互相刺激，改變很多人想法，以往的善意、認同感都變了。

奧運本是促進友誼和平的場合，小粉紅戰狼和五毛對台灣卻充滿敵意，對台灣選手奪金的忌恨言論和謾罵，讓人反感和心寒。但中華民國絕不是台獨，愛台灣也不是綠營專利，誰不熱愛自己生存發展的家鄉和土地？嚴重傷害兩岸民眾感情的行徑，徒然親痛仇快。

胡錦濤任內曾多次強調，大陸充分理解和尊重台灣同胞愛鄉愛土的情感、當家作主的願望。習近平2019年在「告台灣同胞書」發表40周年講話也說，台灣同胞愛鄉愛土的台灣意識不等於台獨意識。但現在，難道一切都變了？如果沒變，就該約束約束小戰狼了。