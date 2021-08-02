醜聞不斷 川普組影子內閣轉移焦點

前總統川普 和他的親信對他可能在2024年再度出馬，角逐白宮大位，釋出愈來愈明確信息。然而不僅民主黨不相信，即使共和黨 內其他有意參選者也半信半疑。白宮幕僚長梅杜斯上月30日接受Newsmax訪問主動披露，川普近來頻與前內閣成員開會，著眼於「真的向前推進」，再度暗示川普確有意願再戰2024年，且已有計畫和行動。梅杜斯證實川普會見「影子內閣」，讓川普8月就可「復位」總統的陰謀論再度沉渣泛起。

川普陣營的陰謀論者一直宣稱，川普即將「復位」。挺川大將、枕頭大王林德爾(Mike Lindell)上月27日斷言，拜登和副總統賀錦麗8月3日一見到網路公布的中國操控美國2020年總統大選的「鐵證」就會辭職；而在川普任內曾任白宮醫師，後競選聯邦眾議員成功的傑克森(Ronny Jackson)信誓旦旦說，他相信年逾78歲的拜登「近期內」就會因心智和認智能力障礙而自行辭職。

川普上月11日在達拉斯市出席的「保守派政治行動會議」(CPAC)中，更傳閱名為「川普卡」(Trump Card)計畫，要在「幾天內而非幾年後」就讓川普復位為總統，方法是2022年期中選舉共和黨奪回眾院控制權後，選舉川普擔任眾院議長，再彈劾並移除拜登、賀錦麗職位，讓川普繼任。

拜登是否在8月3日辭職，兩天後便可見分曉。然而川普陣營卻泡製這類「陰謀論」樂此不疲。儘管他們編造「選舉舞弊論」已在70多場選舉訴訟中敗訴而被打臉，川普內閣司法部 長巴維理也一再強調，毫無證據證明大選存在系統性舞弊，但川普和支持者仍四處宣揚這一說法，半數以上共和黨支持者認為，川普才是2020年總統大選的真正贏家。

事實上，川普陣營並非不知「選舉舞弊論」是個彌天大謊，也知道8月3日如果拜登未辭職，或明年期中選舉後拜登如果未被除掉，他們會被打臉，但他們需要畫個「餅」來充饑， 也需要謊言來凝聚群眾支持。即使謊言被戳破，還可再畫再編下一個。他們不需要說服本就不信的民眾相信，而只要讓本就相信的人繼續活在「同溫層」內繼續盲從，以凝聚人氣不散。

尤其當下川普任內和出任總統前各種醜聞不斷被踢爆、官司接踵而來，川普又被推特、臉書等社群媒體禁言，社會輿論對他愈來愈不利，他更需要讓支持者相信他還在戰鬥。更重要的，讓川粉相信他比以前更強大，白宮幾乎唾手可得，這樣他的場子不會變冷，籌款才能源源不斷，力壓共和黨內蠢蠢欲動的競爭者。

川普需要聚焦、轉移人們視線。首先，司法部上周連續作出數項對他不利的決定，包括不為1月6日參加國會暴動的人辯護，意味如川普被調查和被起訴，也不會為他辯護；司法部向財政部表達，必須向國會眾院歲計委員會提交川普報稅資料，與川普時期為他保駕護航的司法部相比，立場有180度大轉彎。

川普從競選到上任，一直拒絕公布納稅資料。違背自尼克森總統以降，所有在位總統都公開稅務資料的慣例。因為民眾有權知道總統牽涉的利益衝突，和可能涉及國家安全的真相，但川普直到卸任，一直設法阻撓稅表曝光。他被「紐約時報」披露2017年報稅僅繳了750美元聯邦稅，消息曝光引發眾議。相信國會如掌握川普稅表後，將發現一些川普極力想隱瞞的信息。

其次，國會眾院監督改革委員會上周也公開司法部官員一份手寫筆記，顯示川普去年12月27即任內最後時期，曾致電施壓司法部代理部長羅森及代理副部長唐納福，要求他們宣布選舉舞弊，其他事交給他和共和黨議員處理。當時羅森回覆川普，指司法部不能也不會改變選舉結果。川普的回應是威脅要摘他們的烏紗帽。

川普想干預大選結果的行徑，與他致電喬治亞州和亞利桑納州選務官員，要他們「找到」他想要的選票一脈相承，證明他無視憲法、企圖操控選舉和想公然舞弊，嚴重破壞民主選舉制度者不是別人，正是川普自己。

川普目前無疑仍是共和黨內最受歡迎的人物，籌款能力共和黨內其他政治明星仍難望項背，迄今已逾1億元，但他的影響力卻出現下滑的警訊。上周德州第六選區聯邦眾議員複選，川普背書的候選人蘇珊‧萊特被另一參選人艾爾濟擊敗，讓川普尷尬；接下來俄亥俄州國會第15選區也要舉行特別選舉，川普支持的候選人凱瑞是否勝出，對他將是另一考驗。