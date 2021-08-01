本土意識無法生存 香港第一健筆封筆

被譽為「香江第一健筆」的林行止，7月29日宣布封筆，停寫他48年來從未停止過的專欄。他29日寫最後一篇專欄，並向讀者告別，文章談的是股市，但意義深長，令人對香港 局勢感歎不已。「赤化」洪流淹沒一切，連第一健筆也不得不封筆，以保平安。

林行止1973年創辦「信報」，那一年香港恆生指數只有604點，現在已上升至2萬5000點；美國 的道瓊指數1921年只有64點，100年後的現在是3萬5000點。從美股和港股的發展看，短期內當然有起有落，但長期看都是上升。為什麼如此？根本原因在於制度。香港與美國一樣，奉行自由市場經濟制度，政府不干預市場，所以股市長期發展由市場決定，而自由競爭則有助經濟發展和擴張，股市也因此向上。

股神巴菲特也有同樣看法。去年春天美國疫情首次爆發，3月23日道指大跌，跌至2萬1000點水平；5月2日波克夏公司舉行股東大會，巴菲特斷然預測，美國必將克服困難，經濟必將復甦，所以大家可「押注美國」(You can bet on America.)。

美國經歷過不少困難和股災，例如2009年3月9日道指跌至6547點、1929年大蕭條及二次大戰，美國經濟和股市都陷入巨大困難，但後來一一克服，且困難過後，經濟和股市繼續向上。巴菲特對美國的信心也來自制度，因為自由市場制度確保企業的競爭和創新。

林行止文章的主題是：制度不同，股市發展就有區別。美國和香港奉行不干預市場的政策，股市因此由市場的「無形之手」決定。但中共 制度卻不一樣，以致北京推行的政策，對股市來說是「有形之手」，直接干預，股市不再由市場決定。

舉例說，北京近期調查和整治阿里巴巴、滴滴出行和騰訊等科技公司，7月27日港股因此大跌10%，騰訊26日跌8%，27日再跌7%，阿里這兩天各跌6%，A股兩天內蒸發4兆人民幣；港股大跌，引起在紐約證交所上市的「滬深中國網絡ETF基金」(KWEB)也大跌18%。這是有形之手衝擊股市的典型例子，也是北京「自製」的股災。

北京干預市場與中共的本質有關。鄧小平說「四個堅持」，最重要的是堅持共產黨領導。習近平反複強調，舉國上下要聽黨的話，一切要接受黨的領導，一黨專政就是中共本質，中共追求黨的強大，黨要控制一切。

中共也要控制科技企業，騰訊、阿里和滴滴規模過大，黨不能讓企業自立山頭，造成威脅，必須受到控制；科技公司搜集數億用戶個人數據，控制權和使用權屬於國家或黨，不能由科技公司處理。歐洲理事會(European Council)日前發表報告，指中共鎮壓科技企業，未來十年將導致經濟損失45兆美元。但習近平不惜一切代價，也要控制這些公司。

林行止1973年起在信報寫「政經短評」，1997年北京收回香港後，改為「林行止專欄」，48年來一直沒停過。文章基本出發點是從香港的角度，分析香港在中國大陸和西方夾縫中的生存和發展之道，例如香港在中英談判時期、過渡時期、九七回歸後的命運。簡言之，香港正發生巨變，他是在側寫香港歷史，從香港的利益出發，尋找香港發展方向；他筆下建立的是一部「香港經濟學」。但這樣的出手，能見容於事事要求控制的中共嗎？

必須強調，林行止的分析是從香港本土角度出發，研究本土經濟學，本土意識植基於關懷香港，並未反中。7月29日告別文，從香港股市看中港制度不同，兩地股市只能分途發展；港股要生存，要有好發展，就必須守住政府不干預市場的基本規則。

上證指數在2015年的大陸股災中跌破2700點，但因為北京大舉干預市場，滬指至今未能完全恢復，這是活生生的教訓。林行止對香港股市的未來發展，下了一個重要預言：如果守不住或違反了不干預市場的規則，股市必然沒有好結果。

林行止說，48年來一直暢所欲言直抒胸臆，但現在如果只能寫國家利益，不能寫心裡的話，就不如不寫。習近平一黨專政的治港路線，根本否定了一國兩制和港人自治，一切與共產黨不合的異見都務求趕盡殺絕；林行止從香港本土利益出發的分析，當然也沒有生存空間了。

洪水來了，鄭州五號地鐵被淹，人車都難幸免；一黨專政是共產黨本質，為了維護黨權和政權，一切都可犧牲，且死不足惜，大躍進和文革、六四、反送中都是如此，從來沒有改變過。