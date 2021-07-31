美中金融加速脫鉤 中方土洋韭菜一起割

2000年透過所謂「VIE架構」來美上市的第一家中國 概念股是「新浪」，後來被稱為「新浪架構」的VIE，成為所有中國高科技或數位網路公司來美國 上市的唯一途徑，開創中國大型科技與網路公司來美上市的壯觀金流，帶給華爾街財團收取上市費等巨大財源。但一切即將隨著中共 無預警的政治干預而改觀，「中概股」可能成歷史名詞，美國與中國金融脫鉤正逐步成為現實。

新浪今年3月23日私有化後，從美國納斯達克市場退出，不再是上市公司。新浪公開理由是自己在美國市場股值被低估。當時不少人預測這是一個時代將結束的開端，如今看來不無先見之明，新浪當時就聞到風向了。

今年6月底在紐約證交所(NYSE)初始股上市(IPO)的「滴滴出行」，翌日被中國證監會點名不得再吸收新會員，相關25種App全部被下架，滴滴股價大跌，損失140億美元，血本無歸的美國股民成為被中國收割的「美國韭菜」。外界很多滴滴被監管的原因，包括它將提供美方中國消費者出行與街道大數據等，當局不滿。但有個說法指中國證監會要對VIE架構採取行動，滴滴趁VIE架構還在，趕緊來美上市，觸怒當局。

簡言之，VIE(Variable Interest Entity，可變利益實體)就是中國境內實體公司透過第三地(如開曼群島)成立公司後，再到美國上市。而美國上市實體公司以協議方式，控制中國境內的業務實體，就是「可變利益實體」。這樣境內創造的利潤帶給境外投資人利益，如有損失反之亦然。

使用VIE架構有很大風險，20年來，美中雙方證監單位睜隻眼、閉隻眼。2014年阿里巴巴來美上市，費盡心力向華爾街說明自己VIE財務結構，以期達到最基本要求。很大程度上，VIE體現中國境內法律不完善、資金市場不健全、觀念共識不足、意識形態發展落後等，反映商務與市場實際需要脫離現狀的窘態。因此創業者受到外國先進技術(特別是數位科技)啟發，在中國如法炮製成功後，為進一步發展需要大筆資金，創業新銳到美國上市籌資，成為熱門管道。

美國一般投資人過去20年以資金挹注中國公司轉型發展，固然收穫可觀利益，但中概股在華爾街最近連連受創，連串中共政治力干預事件，讓持有中概股的美國投資者被割韭菜(包括大陸股民與在美投資華人)，損失慘重，求告無門，很大原因是VIE架構。

唯一從中獲利不斷的是高盛以降的華爾街各金融財團，近20年他們居中收取上億元費用，華爾街也成美國保護中共與中共利益的最大守護神，維持中國的經濟神話。

滴滴事件與中共近日推動民辦教育行業雙減政策，顯示華爾街已無法掌握中共政治干預，推銷中國公司來美上市。川普前總統對中國政策，讓美國人認識過去對中國接觸做法，實際上是協助中共壯大，對美國構成國安挑戰。

例如，美方至今法就中概股到中國境內查帳審計，中國也將查帳內容視為國家機密，拒絕外國監管查閱。美國加強審核中概股財務報表，讓中概股產生壓力，華爾街無話可說，因為美國股民開始認真看待自己股益受損原因。

具體實例是中國「瑞幸咖啡」假帳事件，美國投資者更急迫想瞭解中概股給美國投資者帶來的詐欺風險。國會最後立法，如果連續三年無法檢查上市公司會計紀錄，中概股將被美國股市摘牌除名。最新報導，美國證監會今後不再處理中企來美上市申請，美中開始彼此切割。

而中國境內各方認為，習近平當局去年對阿里巴巴動手，逼滴滴下架應用程式，近期罰款騰訊，驟然推出教育「雙減」政策，導致線上補習業股票大跌，割下美中無數韭菜，中共加強管控數位資訊趨勢不會改變。

對照先前中共可能封閉VIE架構，或嚴格要求來美上市要事先審核，已阻卻多家中國公司來美上市。北京想讓海外募資的中企未來轉向香港或上海上市，不再倚重華爾街，有如主動和美國金融脫鉤。聯邦證監會在滴滴事件後表示，在美國上市的中國公司必須公開中國政府干預其業務的風險，定期提交報告，以保護美國投資人。

在美中兩股力量夾殺下，儘管來美上市仍有吸引力，但未來中國公司來美上市數量將減少，美中金融雖不會立即脫鉤，但已逐步切割，華爾街財團再也無法控制中共，從中獲利。因為中國一切以政治與維穩優先，投資大眾利益是其次。