美國夢褪色 是信念危機或震盪中興？

美國 內政紛爭加劇，川普崛起和國會暴亂，加上疫情摧殘下，外有中國 激烈競爭，內有兩黨你死我活爭鬥，拜登總統加速從阿富汗 撤軍，又宣布年底前從伊拉克撤出所有戰鬥人員。美國當前究竟是在調整重振，抑或信念破滅，如習近平說的「東升西降」；「紐約時報」發表文章，指美國正發生信念危機，理想破滅，只想管自家的事。

近年美中激烈競爭，美國反中或反共氣氛高漲，逾七成美國人對中國持負面印象，加上川普鼓吹「中國病毒」，全美掀起歧視亞裔華裔歪風，各地都有華人遇毆打、謾罵或侮辱。疫情爆發17個月來，連戴口罩、注射疫苗等科學問題，都變成吵鬧不休的政治。美國在顛躓路上掙扎，或許連最自信的美國人都動搖了，民主實踐也遭遇空前挑戰。

或許美國正面臨調整反省的「震盪療法」，科技、軍力、民間實力和信念，軟硬實力還維持全球第一的霸權。但阿富汗和伊拉克戰爭有如越戰，很多人不想美國再像二戰領導世界擊敗納粹和日本法西斯，或像冷戰中擊敗蘇聯一樣，只想也只能顧好自己。

紐時文章的說法，似反映官民彼此有矛盾。左派拒絕接受美國繼續扮全球民主倡導者的理念，認為美國不是不可或缺的國家，他們只關注女性主義、多元文化主義、人權、平等主義、LGBTQ權利和種族正義，交織在以個人尊嚴為中心的整套進步理念中，不想過多干涉外國。反觀保守的右派則「建牆」，想放棄與世界互動，只讓美國再度偉大。川普、拜登的政策正反映兩派觀點，而兩黨都放棄阿富汗、伊拉克，正是幻想破滅後的撤退。

這種看法延伸之，美國逐漸無心無力去管外國屢發生的種族滅絕、政權暴虐，唯獨對中共在新疆、香港或對台灣濫行打壓，美國因戰略利益和美中競爭需要，強力插手介入，這也是兩黨共識，和民眾想法有差距。

阿富汗撤軍被指是美國抛棄盟友的戰略挫折，正在形成人道主義災難。曾為美軍翻譯的數萬名阿富汗人和家屬，除了少數轉移美國海外基地，準備陸續來美，滯留者已有多人被神學士斬首，阿富汗未來不是陷入內戰，就是神學士再席捲全國，美國20年來投入2000多條美軍生命和數兆美元資源，都成一場空；伊拉克情勢也相似。

文章提醒，中國領導人不僅是獨裁者，自認在領導一個文明國家，卻在殘害少數民族；美中之爭是涵蓋經濟、文化、知識和政治競賽的鬥爭；普亭是暴徒，還是文化反動者，而神學士倡導的是幻想版的中世紀生活。他們都反對美國領導的解放運動，反女權、反同性戀權利、反少數民族權利、反個人尊嚴等整套進步理念。文章暗示川普想捲土重來，卻缺乏推動這套理念的動機，擔憂近半數擁川民眾會把美國再推入深淵。

美國人傳統不吝赤裸裸地自我反省，200多年來國家一直在失敗、反省、改善的循環中前進，是美國成其偉大的原因之一。但反觀近年美國確實倒退，美國夢很多方面破滅了。既有的寬容自信、有容乃大氣度消失，反映在政治上兩黨失去妥協互尊互讓空間，贏者通吃，只顧自己意識形態，零和遊戲撕裂社會、國家分裂。從總統施政、國會兩黨協商、大法官提名血腥惡鬥，到2020年總統大選結果的爭議和國會暴亂，無一不是這種思路下的惡果。

貧富懸殊、基礎教育倒退，年輕人更難出頭，中產階層怨氣沖天，因為他們的美國夢更難實現。於是開始尋找替罪羊，移民成為搶工作機會的外來罪人，黃種人在疫情後更成被發洩侮辱的群體，推而廣之，中國順理成章成所有罪過的承擔國家。

美國反中抗中當然包含前述文明價值體系的對抗之爭，中共專制違逆世界文明潮流不可取。但美國人也有信念危機，既然自認自己一套價值觀正確可行，驅動決心和說服實現能力都在消褪，美國政治混亂也恰在證明民主的致命弱點，政府和民眾都陷入徬徨；美國能否在震盪中振興，懷疑者愈來愈多，中共就是靠這些現象，宣傳東升西降，和美國平起平坐。

信念危機是美國衰落的徵兆，或只是短期反應，能否隨著美國國勢重振而消失？我們當然希望美國繼續強大，不辜負所有華人移民美國的初衷。經濟復甦神速，但拜登政府能有多少振興作為，川普是否捲土重來，都是希望，也是威脅。更多華人此刻可能思考，這條移民之路的選擇是否還正確？