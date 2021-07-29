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薛曼訪問後 美中都不想關係崩毀

社論

美國副國務卿薛曼訪問天津，事先大家都不看好，認為充其量是阿拉斯加會談的延續，所以中方也有備而來，外長王毅提要求與底線、副部長謝鋒提出中方要美國糾錯與關切的清單。總的說來，中方還是要求美方率先做出改變，糾正決策，尤其是要釋放緩和關係的誠意。

北京學者解讀認為，中美兩國關係相較之前明顯惡化，中方對美國的戰略發生變化，凡涉及核心利益問題已不再隱忍。無獨有偶，美方也有學者指出，從中方這些要求與清單來看，北京基本上是在要求美國不要管中國的事，「讓中國為所欲為」，美中之間的敵對此次會談後可能會「像水泥變硬般」固化。

但如果把中共媒體鋪天蓋地譴責美國的聲明，當成會談內容，或認為美國一氣之下會翻臉，認定會談是失敗的，未免也見樹不見林。這次會談前，雖然歷經波折，訪問層級有爭議，但雙方都希望談成，不想也不會談崩。

從更細部看，薛曼並不是為吵架而來。她在會談與會見後接受記者訪問，對中國的表態一點都沒有情緒性反應；而白宮與國務院都沒有像阿拉斯加會談般，事後有針鋒相對的反駁。相反，我們發現，美國為天津會談設定的目標已經變為：一是設置競爭的界線，防止競爭升高成戰爭；二是開展新的可能性，向中方試探。

薛曼抵達天津前兩天，美方匿名官員向媒體簡報表示，薛曼將明確表示，雖然美國歡迎與中國進行激烈和持續的競爭，但雙方都需要按照相同規則，在平等的基礎上進行，「我們不希望這種激烈和持續的競爭演變成衝突。這就是為什麼美國希望確保有護欄(guardrail)和參數，負責任地管理這種關係」。

而中方也留下繼續談判的餘地。在新華社眾多譴責新聞稿中，值得注意的是在最後，針對記者提問，這是否意味著雙方沒有達成共識，會談不歡而散？謝鋒表示，總體看，這次會談深入、坦率，增進了對彼此立場的瞭解，對爭取下一階段中美關係健康發展是有益的。

會談後，有中方學者分析認為，清單中部分項目是「易採的果子」(low-hanging fruit)，如取消對中國留學生的簽證限制、撤銷將中國媒體登記為外國代理人等，美方只要有善意表示，就可能換得中方在人權等部分的退讓。

當然大家最關心的是拜習高峰會的可能性，即使這次會談未談及拜登、習近平峰會的可能性，但美方確實想打開僵局，避免衝突進一步升高。這就給中方一些民族主義者囂張的理由，認為是華府有求於北京，黨媒也充滿自得意滿論調，但證諸各種條件，這是嚴重誤判。

白宮國安顧問蘇利文在拜登與俄羅斯總統普亭會面後曾說，拜登相信「面對面」外交無法被取代，這是美方準備好在適當時機與習近平見面的原因。有人以薛曼和謝鋒沒有談到高峰會，反證氣氛不佳、沒有進展。但事後白宮發言人表示，美國預期在某些時候會出現美中交往機會，而拜習會不在這次討論範圍，這也非天津會議的目的。

副國務卿的層級本來就未必談高峰會，薛曼訪問的作用在鋪平後面的互動道路，包括雙方的「兩大」：美國國務卿布林肯或國安顧問蘇利文，以及中共外事辦主任楊潔篪與外長王毅，先訪問對方國家，並盡快互派大使，開始細部交涉等。

薛曼接受記者訪問時說，她參加會談並不期望立即取得成果，「是否會有後續接觸，以及能否再邁出一步，我們拭目以待。在建立這段關係的初始階段，我們無法知道，是否能夠達到所有我們預期的目標」。

值得注意的，王毅會見薛曼，候任駐美大使秦剛也出席；而次日下午，秦剛就啟程飛來美國履新，這意味著隨著薛曼到訪，美中之間的正常管道將陸續展開，除了秦剛作為固定的溝通管道之外，可以預想未來更高層互動，如外長與國安顧問層級，都可能互訪。

當然美中未來並非不可能出現新的緊張或障礙。中方指責美方名為修復關係，實際上卻不安好心，尤其是薛曼繞了一圈，先去日本、韓國、蒙古再到中國；而薛曼才離開天津，國防部長奧斯丁就訪問東南亞，國務卿布林肯則訪印度，會見達賴喇嘛的代表和印度官員，明顯繼續部署對中國的圍堵，就像3月阿拉斯加會談前一樣。

或許此刻我們應冷靜觀察美中關係的各種跡象，無須隨人起舞，畢竟當前兩國內部情勢，都在牽動彼此的關係。

美國 薛曼 中國留學生

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