到處「千年一遇」 人類要自殺或自救

最近許多新聞都出現「千年一遇」，描述氣候創紀錄的極端異常現象。美國 、加拿大酷熱，美西創紀錄高溫，西歐近日跨國大洪災，德國幾天內下了兩個月的均雨量，總理梅克爾都找不到適當德文形容驚人的災難。歐洲蒙難，亞洲也不好過，鄭州大洪水幾天內下了一整年的雨量，河南水利廳甚至以「超過5000年一遇」形容，根據何在頗有爭議，但全球面臨許多「千年一遇」的事，卻難否認。

用「水深火熱」形容最近地球氣候再適當不過，美國與加拿大6月底破紀錄熱浪，科學家發現遠超過史上測得的高溫，千年才發生一次的熱浪，是因人類造成氣候變遷 現象，未來極可能五到十年會發生一次，氣溫可能比現在再高出攝氏一度以上，發燒的地球讓人類愈來愈難以招架。

這些千年一遇、百年難見等形容詞，有些是科學家根據過去經驗的客觀陳述，而以這些經驗推論對未來氣候變遷的擔憂；也有政客官僚卸責，以難以預防的天災來推卸政府防災失策責任，後者就是人禍。不論科學估量或政治上不負責，都說明對抗眼前極端氣候，我們面臨重重障礙，明明危機當前不容忽視，卻又因政治現實而難以應對，美國共和黨多數人反對有氣候變遷，認為是一場騙局。

許多人看到災變傷害感到驚恐，意識到極端氣候威脅生活安全，減碳目標刻不容緩。然而，人們未曾意識到，傷害的主因是全球經濟發展與都市化，愈來愈多脆弱城市沒有能力因應極端氣候的挑戰，能力強、建設好的城市規畫不過是以200年為基準，更甭談許多力爭溫飽的開發中或低開發國家，在資源與能力上都難以達到減碳目標。

拜登總統的氣候變遷特使柯瑞，20日在倫敦皇家植物園演說，呼籲美中結束「自殺組合」，全球合作減少溫室氣體排放，並建議以二戰協助歐洲重建的國際聯盟為典範。柯瑞提醒各國領袖，再不合作減緩地球暖化，就來不及了；他指出，「盟友、夥伴、競爭對手，甚至敵手」都需攜手合作，解決人類的共同問題。

柯瑞日前訪俄羅斯，取得俄國對氣候變遷議題合作的承諾，他將爭取合作對象轉向中國 。中國、美國和印度是全球碳排放量前三名。柯瑞不諱言美中關係緊張，但人類前途需要兩國合作，而兩國都需提高減排目標，否則一切都是空談。他說，美中固然有諸多歧異，但就氣候變遷，兩國合作是讓全世界跳脫目前「互相自殺」模式的唯一方法。

對柯瑞的高調，北京外交部反應是，美國不能一方面干涉中國內政、損害利益，另一方面又要求中國在雙邊和全球事務中給予支持理解。中國副總理韓正與柯瑞視訊對話曾明白表示，在應對氣候變遷上，「應遵循共同但有區別的責任原則」；亦即，已開發國家和包括中國等開發中國家應承擔不同的減排責任。

是中國不夠努力嗎？美國國務卿布林肯曾在演說中坦承，美國發展再生能源上落後於中國，若無法引領再生能源革命，很難想像美國能贏得與中國的長期戰略競爭。也就是說，中國因能源短缺，靠進口支應，所以能源利用與轉型上反而是「先進國」，怠於排碳轉型的是美國。川普政府退出巴黎氣候協定，拜登上任後重返，願正視氣候變遷，但美國人從不自省，如只會拿著氣候變遷議題當槍使，呼籲國際合作顯然難奏效。

鄭州洪災後斷水斷電斷網，幾乎阻斷城市運作。鄭州民生交易靠電子支付，公共交通近八成靠電動車，因此停擺。鄭州經驗預示能源轉型城市的新難題，將是未來數位都會的新課題，全世界都得借鑑學習，正如全球必須合作對抗新冠疫情一樣。

面對極端氣候，已開發國家與開發中國家必須用同理心，相互協助面對，也必須放下國族與意識形態歧異，才能務實面對難關。要減碳排放，能源轉型，各國都須在政治、經濟、科技、資源上空前努力，且付出更高成本，這些工作需要政治領袖的堅強意志領導才能支撐。美中對抗當然造成合作阻力，甚至也成美國自我升級轉型的障礙。

無論美中如何競爭，都要試著在今年底格拉斯哥氣候峰會上，讓實質合作有進展，這需要美中雙方努力。但強烈的政治因素阻擾下，發燒的地球不會等待人類，人們再不學會自制，只能承受極端氣候傷害的苦果，這是美中政治領袖都須承認的現實，要自殺或自救，就在各國領袖們的一念之間。