鄭州水患死亡數 體制和民間再現落差

河南鄭州 20日遭遇「千年一遇」水災，京廣隧道和五號地鐵 大災難，近一周來繼續受海內外關注批評。從災害預報、救災、善後，輿論風暴延燒，壓過習近平主席訪西藏；官方定調京廣隧道拖出247輛車、死亡6人，民間普遍不信。李克強總理26日召開視頻救災防汛會議，強調「公開透明」，「該停就停，該封就封」。京廣隧道再度曝露體制缺陷，可能成中共執政史難以磨滅的劣蹟；從小看大，又反映許多問題。

像去年初武漢爆發新冠疫情一樣，死亡人數和透明度，也是這次大災的核心爭議。京廣隧道到底死多少人？險境生還者、參與搶救者、附近居民拍的照片視頻和說法，民眾普遍對死亡「僅」六人存疑。我們當然希望死傷愈少愈好，但網傳參與搶救的一名拖車司機爆料，指「受淹的車裡都有屍體，一家一家的」；另一搶救民眾說，他搬運的遺體就十幾具，至少6000人死亡；海外許多異議者咬定，有6000或上萬人死亡，但無法證實。

死亡人數一如既往，曝露官民缺乏互信。主隧道長1.84公里、雙向共六車道，各種說法指大水5至15分鐘就灌滿隧道，當時隧道內停滿車子，多數司機乘客根本來不及跑，而積水最深處達13公尺，官方動用18部巨型抽水機日夜抽了五天才排乾積水。從現場視頻汽車堆壘慘狀，到底多少人在隧道淹沒前逃出，官方監視攝像頭不會不知。

民眾不信死亡和處理過程，是「中國 特色」，後來現場封鎖，解放軍數十部封頂的卡車到場接管，嚴禁民眾拍攝，要求附近住戶商家不准接受採訪；斷電斷水斷網，視頻顯示半夜用卡車拉出加長型巴士，還用黑布圍住巴士四周，防止被到內部，被懷疑是運載遺體；有段視頻顯示卡車平台躺滿20多具遺體，更啓人疑竇。

中共黨媒嘲笑德國政府救災能力低劣，但自己防災救災都不及格。向來自豪的「中國速度」，現在變「中國迷惑」。包括：一，中國各城市街道都裝置監視攝像機，2020年全國已有7.7億個鏡頭，2021年可能破10億個。鄭州估計有數十萬或上百萬監控人民的攝像頭，人臉都能辨識，大雨中看到淹大水竟未警告民眾撤離或封閉淹水隧道，智慧城市成空談。

二，黨媒自曝，鄭州氣象局雨前五天至少五度預警，上面卻未發布撤離或防洪命令。有評論說，專制體制官員習於層層上報，體制命令是由上而下，才有「定於一尊」的習近平一人指揮全國。下級上報後就算交差，上面不發令讓地鐵停駛、隧道封鎖，基層官員根本管不著。鄭州市委書記、「習家軍」徐立毅難逃責任，正是專制官僚治理的災難。

三，中國號稱「基建強國」，鄭州五年花費535億元人民幣，建成「海綿城市」，能吸收洪水、抗洪防汛，但排水系統「雨小用不著，雨大不管用」，牛皮吹破。京廣隧道今年5月被市府宣傳是「會思考」的智慧隧道，如遇事故、火災、設備故障，智慧大屏會立即感知預警，指揮中心即通知現場人員或疏散車流。這回卻眼睜睜看著大水灌入，竟未預警車輛勿進，有如「殺人隧道」。

五號地鐵大水灌進地下，車廂外水位比車內高，而車內乘客被水浸泡已漫至脖子，等待逾五小時救援人員才趕到，九小時後才救出。先是地鐵建設防洪排水有缺陷，後是未停駛屬人為疏失，政府監控攝影瞭如指掌，卻未主動疏散，救援也姍姍來遲，網管還刪除求救者訊息，最後釀成12死數十傷，如此草菅人命，就是人禍。

「中國特色」的救災下令軍人接管，有利保密，區域戒嚴，斷網或網上刪除相關訊息、照片、視訊，發布「不當談話」者立馬被逮捕究辦。即使有人設失蹤者網站協尋，已有近200人登記，但死亡和失蹤人數全是官方版本，政府說了算，盡量淡化災情，短報死亡人數，一如武漢疫情劇本重演。民眾也自覺閉嘴保平安，不信任政府情緒在民間發酵。

天然災害各國皆有，美國卡翠納颶風水淹紐奧良、珊蒂颶風水淹紐約，德國大水災一樣淒慘，美、德政府也曾荒腔走板，卻不會一手遮天想掩飾。中共體制愛吹噓政績，華麗基建設施常看不到「後發優勢」，反而常見豆腐渣工程和表面文章。

這次天災預警遲鈍、救援動員緩慢，當局只想管控訊息掩蓋真相，藉千年一遇卸責，民間也不信任政府，另有傷亡數字說法，是謊言和真相的拉鋸，或已成另類反抗，也成新常態。