中共再向騰訊開刀 不惜代價抓控制權

中國 市場監管總局24日裁定，中國科技公司騰訊因違法壟斷，須放棄已取得的獨家音樂播放權，並對騰訊處以人民幣50萬元罰款。這已不是習近平 政府第一次以新制訂的「反壟斷法」處罰騰訊。今年4月，當局曾以騰訊收購兩家汽車網上平台案，判罰騰訊人民幣100萬元。去年阿里巴巴和螞蟻金服初被開刀，本月初網路約車公司滴滴出行被查處整治，現在鎮壓矛頭指向騰訊，反映中共 不惜代價，加強打壓科技公司，也使中美兩國在科技安全的競爭加劇。

這次騰訊被罰，涉及2016年收購中國音樂集團案，當時騰訊占中國網上音樂播放平台30%市場，中國音樂集團占40%；收購後五年，騰訊的市場占有率已達80%，因此形成壟斷。監管局指騰訊利用市場優勢，逼使音樂版權持有人支付高額播放費用，也導致場競爭減少。對再次被罰，騰訊發表聲明說，遵守判決，於30天內放棄獨家播放權，還將「負起社會責任，恢復公平競爭」。

習近平當局接連向阿里、螞蟻、滴滴和騰訊出手，大家都在問為什麼？表面看，監管局已明說是反壟斷，但背後更重要原因，是習近平中央要牢牢抓住科技公司控制權，確保一切由黨指揮，不能失控，對黨和政權造成威脅。騰訊已發展為龐然大物，它在香港上市市值達6560億美元，擁有的微信2020年第一季用戶達12.02億個，無論經濟實力和社會影響力都極大，搜集的用戶數據更被中共視為國安重要資訊，必須嚴予控制監管。

去年川普總統下令美國人停用微信時，騰訊被揭深圳總部已被中共滲透，外洩照片和信息顯示，騰訊有3萬多員工，7000多人為中共黨員，占全部員工23%。這種情況顯示，黨組織全面滲透這家公司。據中共喉舌人民網報導，創辦於1998年的騰訊，很早就成立黨支部，2011年升格為黨委，2012年被評為先進基層組織；現任黨委書記是郭凱天，也是公司高級副總裁。

除了騰訊，規模和影響力龐大的科技公司，例如阿里巴巴、螞蟻和百度等，不可能拒絕黨組織，情況與中國所有主要機構，包括大學、傳媒和國企、民企等都設有黨組織一樣。這是為什麼外界不相信華為與政府無關的主因。

中共建黨100年的宣傳說得明白，中共是在鬥爭中成長，從來沒停止過鬥爭；只要出現任何威脅它利益和生存的矛盾，必然會進行鬥爭；如果時勢不利，鬥爭可暫時調整、暫時放軟，但絕不會停止。這是中共永遠不會停止控制的真相，也是中共的本質。

中共對香港、新疆、台灣的統一鬥爭，從來沒停止過；香港2014年雨傘運動被鎮壓，2019年鎮壓反送中，2020年國安法鎮壓，一直沒停止過。習近平如果再延任十年，台灣面臨的被統一壓力將繼續增強。

中共為了加強控制，可謂不惜一切代價。大西洋理事會(Atlantic Council)日前發表研究報告，指未來十年，即近2030年時，中國因鎮壓科技公司將受到45兆美元的經濟損失。滴滴6月30日上市，北京7月2日宣布對它進行調查；滴滴在紐約證券所上市，籌到44億美元，第一天收市股價為14.14元，市值678億元，到23日，股價跌至8.06元，跌幅43%。

滴滴事件引起震動，華爾街一片「去中國化」的聲音。CNBC主持人克雷默23日在節目中說：「不能持有中國公司的股票，如果有人想再買中概股就是傻瓜。」滴滴出事後，已有中國公司取消來美上市，拜登政府也加強審核規則，強化對來美上市中國公司的監管。

習近平上台以來，推行不少控制經濟的政策，但大多無功而返。例如2013年中共18大三中全會大肆宣傳，說要進行市場化改革，但經濟學家指出，計畫至今未落實，現在市場化情況反而比前倒退。習將發展重點放在國企，相對地使私企難以競爭，但私企卻為中國提供70%就業機會，經濟活力也遠勝殭屍國企。

習上台時，中國總負債率是GDP的225%，現在擴大至276%。習上台前一年即2011年，GDP年成長率9.6%，但2019年，即疫情爆發前一年，已跌至6%，反映習的經濟政策無功，難肆應新環境的變化。

大西洋理事會的報告指出，習近平在政治控制和經濟實效之間選擇了前者，反映他不惜一切代價，甚至犧牲最重要的經濟成長，以換取政治控制。這種一味強調黨和他領導權的政策，能維持多久？當矛盾愈來愈大時，最終可能連他也控制不了。