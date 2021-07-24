古巴人民反共示威 兩黨逼拜登聲援

與美國一水之隔的古巴 人民，日前罕見上街抗議，舉世關注。美國政府初時措手不及，言不及義，內外譁然，直到拜登總統譴責古巴共產主義失敗，才稍平眾怒。10天後，拜登再以書面宣布，本月11日起對鎮壓古巴人民的古巴官員與部會實施制裁。拜登說，「這只是開始，美國將繼續制裁負責壓迫古巴人民的人」。但制裁象徵意義大於實質，在兩黨政治逼迫下，民主黨不得不高舉人權大旗，拜登能否實現承諾影響古巴政局，還很難說。

共產黨一黨專政的古巴，正面臨數十年來最嚴重經濟危機。數千古巴人民11日、12日走上首都哈瓦那等40座城市街頭，高喊「自由」、「獨裁下台」、「我們很餓」等口號，這是共產古巴60多年來未出現的民怨噴發。古巴政府出動軍警鎮壓，關閉社群網路，嚴防人民傳播反共信息；示威至少造成一死、逾100人被捕。

拜登政府宣布制裁古巴國防部長羅培茲，內政部負責鎮壓人民的古巴「東廠」特務大隊，凍結羅培茲與特務大隊在美國所有資產，禁止美國公民 或機構與其有財務來往。財政部說，將繼續實施相關制裁，支持古巴人民追求民主，擺脫共黨政權。但據報導，羅培茲與特務大隊在美國並沒有資產，美國制裁是放空槍。

古巴爆1950年代以來最大規模示威，在表達對共黨政權不滿，主要以年輕世代為主，他們訴求「獨裁下台」，抱怨「斷糧斷電」，卻沒看到「打倒美國帝國主義」「我們要疫苗」等口號。

示威消息傳開後，佛羅里州邁阿密古巴移民社區火爆動員，大街小巷夾道歡慶。但當天周日，拜登政府措手不及，當晚國務院西半球事務局代理助卿鍾茱莉匆忙推文，稱古巴人民示威是因對政府處理疫情不滿、醫藥短缺，「對古巴民眾發起捐贈物資協助左鄰右舍的善舉，我們表示讚賞」。

輕描淡寫說詞，輕忽共產政府施政陷人民於痛苦的實情，立即招來在美國古巴裔痛斥，批評聲音如排山倒海湧進白宮。白宮發言人莎奇第二天依然未譴責古巴共產黨與社會主義是造成民不聊生的主因，讓兩黨古巴裔國會議員與佛州 古巴裔社區怒火衝天，火燒進白宮與民主黨全國黨部。

主因在佛州近十年已成總統大選兩黨必爭之地，「得佛州者得白宮」，佛州是僅次於加州(55張選舉人票)、德州(38)後，有29張選舉人票的大州。全美古巴裔最多前五州是佛州、德州、新澤西州、加州和紐約州。佛州古巴裔達155萬人，占全州人口26%，是第一大西裔群體。

古巴裔選民長期支持共和黨，1961年民主黨甘迺迪總統處理豬玀灣事件失誤，古巴裔社區失望，從此不信任民主黨，支持反共的共和黨，而雷根總統最受古巴裔選民歡迎。在佛州，國會議員多為反共的古巴裔，如曾擔任國會「台灣連線」的眾議員羅斯雷提能(Ileana Ros-Lehtinen)就是。

但趨勢在歐巴馬任內出現鬆動，共和黨馬侃在佛州古巴裔選民中得票低於歐巴馬，2016年與2020年大選，古巴裔克魯茲在德州、魯比歐在佛州都贏得聯邦參議員連任，現任參院外交委員會主席梅南德茲是新州古巴裔，他們的國會力量不可低估。佛州古巴裔選民兩次大選都票投反共的川普，使川普拿下佛州選舉人票。

佛州古巴裔社區認為拜登政府處理古巴示威事件荒腔走板，紛紛施壓兩黨議員抗議。據報導，拜登原本慢條斯理在檢討川普的古巴政策，有意放寬對古巴禁運，制定「介於歐巴馬的軟與川普的硬之間的新政策」。古巴裔民眾抗議迫使拜登快馬加鞭，下令做出制裁決定。

魯比歐批評美國制裁對古巴共產黨不痛不癢，要求加大壓力。拜登政府正研究如何控制共黨古巴生命線的僑匯，使古巴軍隊無法染指海外移民辛苦賣命匯回國的外匯。美國也在研究提供古巴人民免費wifi上網。目前古巴有4G網路，多數人可上網，但網速不穩，有國外網站被封。美國想加強駐古巴大使館網路發射能力，或在古巴島關塔那摩美軍基地架設發射站，顛覆古巴政府控制網路做法。

古巴人民上街示威只是開端，接下來可能有更多示威，如果共黨政權不理性回應，可能出現濺血場面。拜登必須選擇與海內外古巴人民站一起，在歷史制高點持續川普的強硬政策，加強施壓，能否推翻一黨獨裁62年、歷經美國13位總統的古巴共產政權，解除美國南疆大患，看來也是嚴峻考驗。