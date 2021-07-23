鄭州水災千年一遇 逃責任挫傷民心

風水輪流轉，不用十年，只要十天。中國日前嘲笑美國佛州樓塌救援無效率，難和「中國速度」相比。黨媒「環球時報」20日用頭版頭條形容德國「秩序神話不堪考驗，歐洲洪災肆虐引發思」；「參考消息」用「一場洪水 沖垮德國秩序神話」，都在嘲諷德國洪災，但當天河南鄭州 就遇豪雨，大水淹沒全城，街上洪流滾滾，沖走汽車、房屋，至少33人喪生，到底是誰的神話破滅也引發爭議。

鄭州大水瀰漫當晚，泡水的民眾看到電視台在播「鄭州無恙」、「系統抗洪成功，這次很不一樣」的報導；央視新聞聯播有大水瀰漫場景，民眾誤認報導河南洪災，細看才知是德國水災，貶抑歐洲、吹噓中國。自家大水淹過民眾胸膛了，黨媒卻視而不見；而網管大舉出動，連被困鄭州地鐵 的民眾發緊急求救短信都一律刪除，市民拍攝洪災的圖片視頻瞬間被秒刪，引來大面積責罵聲。

氣候變遷影響全球，德國洪災至少死亡188人，財產損失無數。黨媒嘲笑德國秩序和神話經不起考驗，中國立馬遇狂風、暴雨、冰雹、龍捲風，從四川蔓延河北、河南和北京。天災無情，惡劣氣象已成新常態，人們須哀矜勿喜，黨媒卻幸災樂禍，偏偏就遭遇現世報。

鄭州豪雨官方發布降雨量一小時內達201.9毫米，後來改稱三天降雨622毫米，官方最早說破60年紀錄，接著說「百年不遇」，後來變「千年一遇」或「5000年一遇」。箇中玄機就是千年一遇誰都沒辦法抵擋，你不能責怪政府或駡誰。網民嘲諷乾脆說是盤古開天以來最大洪水算了，讓政府推卸未盡之責。

天災難防，所有國家都可能遇到，不能全怪政府；而今看來，鄭州特大洪水是天災加人禍，蒼生百姓的犧牲令人惋惜，許多同胞堅毅抗洪表現讓觀者動容，卻萬萬不能再「喪事喜辦」。不幸的是，部分黨媒迫不及待鼓吹官方抗洪搶功。

水災除了罕見雨量，也有人禍因素浮現。一，城市下水道建設是否足夠？這麼大的雨或許各國城市排洪道都難負荷，網上有人質疑指近年中國城市發展太快，官員搞政績工程各出奇謀，土木建設、高樓大廈、別墅群等形象工程瘋狂擴張；但外人看不到的下水道少有人重視，反正官員有GDP和硬體建設政績就升官走人，擊鼓傳花，使中國城市下水道異常脆弱。

也有人質疑，南水北調所有匯聚點都在鄭州，號稱海綿城市的鄭州洪災是否和工程有關，必須深究，以防再生災害。

二，氣象預報未提供足夠警訊，上游水庫洩洪未通報，加重災情。距鄭州市中心兩公里的常莊水庫20日上午10時30分洩洪，卻遲至21日凌晨1時才通報公眾，通報時間是午夜，洩洪14小時後才警報，根本不給民眾撤離時間，地鐵也未關閉或疏散人群。

三，大水灌入五號地鐵月台和軌道，溺斃民眾遺體大街洪流漂浮或擺放地鐵月台，讓人不忍卒睹。網上有乘客發布水淹車廂視頻，乘客泡在淹及胸部的水中互相提攜，照顧孩子老人，或電話與親友訣別；許多人對「昏倒」的人做CPR急救或揹上月台，後來才知已是「遺體」。乘客網上求救短信被秒刪，地鐵內視頻被屏蔽，但新華社曾轉發小部分在官微上，不少視頻流出，民眾義勇和網管缺德成了對比。

四，鄭州廣播電台當晚7時23分就宣布抗洪勝利，慶幸地鐵有驚無險疏散乘客。實際上當時乘客還在危難中，死了十餘人。忙亂中各種訊息混亂本可理解，網管卻不讓真相和求救訊息傳播。大水未退黨媒就急著粉飾太平，網傳「兩個最讓人討厭的河南人」，一是環球時報總編胡錫進，一是央視新聞聯播主播海霞，他們喪事喜辦；而洪水才退，有關部門立即動手抓有「不當言論」的人。

「千年一遇」，讓所有事都可推卸責任，1000年才遇一次，老天不作美，你能追究政府什麼？鄭州大洪水牽動全球華人的心，大家想看到合理正常面對天災，讓同胞的犧牲和不便降至最低，人心都是肉做的。所幸大水消退後，當局迅速清潔街道，民生大部分恢復中。

鄭州大洪水讓海外華人聯想，如果在美國，警消會出動在洪水區設路障，地鐵提早停駛，政府動用軍警消防和直升機陸空水上救援；洩洪會及早通知民眾疏散，盡最大可能不放任民眾冒險，保障人民生命安全。但在鄭州，似只看到勇敢的同胞歷險掙扎求生或不幸犧牲，民眾的激憤也無處可說。