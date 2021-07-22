神學士示好 中國如何面對誘惑和因應

美國 自阿富汗 撤軍後，神學士(另譯：塔利班)武裝勢力攻勢凌厲，眼看幾個月內會攻下首都喀布爾，中國 面對如何進退選擇的困境。由於神學士過去有庇護凱達恐怖組織的歷史，也曾與東突疆獨組織有關聯，北京擔心西疆的安全不保，怎麼與神學士打交道，成了當務之急。

7月7日，神學士首先拋出善意，其發言人指出，中國是阿富汗最主要投資者，在美軍完全撤離後，神學士歡迎中國參與對阿富汗重建，並承諾保證中國人員安全。他還強調，神學士承諾，不允許任何人利用阿富汗土地攻擊他國，「不管是什麼個人和實體，也不管他們想攻擊哪個國家」。

中國外長王毅13日發表回應談話指出，神學士作為阿國主要軍事力量，應當意識到對國家和民族承擔的責任，堅決和一切恐怖主義努力畫清界限，以對國家和民眾負責任的態度，回歸阿國政治主流。

雙方隔空對話，似乎有個好的開始。中國似乎認定神學士是負責、可與之打交道的對象，有些人甚至幻想，以中國經濟實力，可換取西部鄰國合作反恐與安全合作。但隔天14日，巴基斯坦開普省達蘇水電站中方通勤巴士就發生爆炸，13人死亡，包括9名中國公民。

巴基斯坦稱，原因是機械故障導致氣體洩漏，引發爆炸；但中方強烈懷疑是恐怖攻擊，要求嚴懲兇手，目前尚無任何組織或個人宣稱對事件負責。但三個月前在巴基斯坦奎達酒店發生爆炸襲擊，事發時中國大使即將抵達酒店，神學士當時曾宣稱對此事件負責，這兩件事明顯有關聯。

中方目前立場是把巴塔(巴基斯坦塔利班)與阿塔(阿富汗塔利班)區分開來，認為兩者不一樣。巴塔是國際社會普遍認定的恐怖組織，巴塔早在2014年就曾發布影片，稱在美軍撤出阿富汗後，下一個襲擊目標就是中國；而阿塔則自稱是政治、軍事組織，公開表示，禁止任何組織或個人利用阿富汗領土威脅其他國家，近年與阿富汗政府和國際社會保持著對話接觸。

然而，中方這樣認定可能過於一廂情願。巴塔與阿塔都是普什圖族，語言相通，當時阿塔敗退時，就是在巴塔的部落區休養生息，謀圖反攻，很多人認為兩者是一而二、二而一；事實上，神學士對中國也在玩軟硬兩手策略。巴塔是來硬的，而阿塔則是軟著來。

神學士要完成復國夢，勢必須先擺出笑臉，向周遭大國釋出善意與承諾。這一周來他們兵分多路，先在7月7日派代表團前往德黑蘭，與阿富汗政府代表磋商，既給了伊朗面子，也承諾不讓衝突波及伊朗邊境；7月8日，神學士代表團抵達莫斯科，保證不將戰線延伸至塔吉克境內，影響俄羅斯在中亞的利益。隨後發表對中國友善談話，僅是整體策略的一部分，中國切忌見獵心喜，還是應謹慎再三。

以美國超級霸權軍力，想軍事解決神學士都遭到滑鐵盧，面對神學士示好，中國如何因應？首先，應該堅壁清野，採取防堵態勢，等待局勢平靜，切莫急著以援助換安全，一旦開始投資，就要派駐安全人員，甚至調派軍隊，把自己暴露在恐怖攻擊之下，可能得不償失。

阿富汗天然資源豐富，雖與中國起飛的經濟發展正好合拍，但現實情況嚴酷，即便是美軍駐紮時，中國投資銅礦與油田都未必能做成，更何況現在要與神學士直接打交道。

其次，切莫捲入阿富汗種族之爭。長久以來，阿富汗是北部塔吉克與南部普什圖族之爭，中國過去擔心新疆生亂，支援反神學士的塔吉克北方聯盟，不過隨著普什圖族為主的神學士掌權，北京須考慮等距外交，沒有自己的事，避免參與別人的部落糾紛瞎攪和。

第三，團結周邊盟國，運用「上海合作組織」的外交壓力，也許是可能方式。14日在塔吉克召開上合組織外長會議時，王毅曾表示，希望上合組織在阿富汗和平和解過程中，能扮演重要角色，目前阿富汗只是該組織的觀察員。

而上合組織2001年創設時，原本目的就是針對三合一的恐怖主義、分離主義與宗教極端主義，但是目前僅限於防備流竄於各國邊界的恐怖組織。為尊重各國主權，還未曾嘗試介入某個國家的內政，甚至主持和平談判，這將考驗會員國的共識，以及中俄兩國的領導力。

阿富汗情勢是各國的共業，美國可以拍拍屁股走人，但鄰國必須承受新變化的衝擊，集體對應神學士似乎是唯一的方式， 美國也不可能坐視旁觀。